Говоря о замедлении YouTube, замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что это «не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России». Также он отметил, что для стабилизации работы YouTube «Google должен вернуться в Россию официально».

«Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам. А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство», — пишет Горелкин.

Ранее в этом месяце представители Google сообщили изданию «Коммерсант», что замедление работы YouTube в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.

Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года, а с 1 августа 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые и заметные сбои.