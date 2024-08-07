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Говоря о замедлении YouTube, замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что это «не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России». Также он отметил, что для стабилизации работы YouTube «Google должен вернуться в Россию официально».
«Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.
Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие - ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам.
А по YouTube выход, по сути, сегодня один: Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство», — пишет Горелкин.
Ранее в этом месяце представители Google сообщили изданию «Коммерсант», что замедление работы YouTube в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании.
Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года, а с 1 августа 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые и заметные сбои.
Хронология развития событий
Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.
Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.
В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам, вместо выходящих из строя и переполняющихся без модернизации кеш-серверов.
12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».
Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.
«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.
Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.
24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.
В компании снова сообщили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».
25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».
По его словам, до конца недели скорость загрузки YouTube на десктопах могла снизиться на 40%, а к концу июля — уже на 70%.
26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — говорится в сообщении РКН.
1 августа 2024 года в работе YouTube на территории России началась массовые проблемы. Представители Google заявили, что замедление работы сервиса в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании, а ИТ-специалисты в очередной раз объяснили, что проблемы с загрузкой видео могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).