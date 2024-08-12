СМИ сообщили, что 7 августа 2024 года ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 региональных операторов связи) направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова. Документ гласит, что абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google. В ассоциации подтвердили отправку письма и сказали, что оно получено адресатами.

«Коммерсант» пишет, что профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы YouTube и их «неравномерной деградации» у разных телеком-компаний.

В своем письме «Ростелесеть» сообщает, что операторы столкнулись с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». Из-за этого количество жалоб пользователей о работе провайдеров «кратно увеличилось».

Президент ассоциации Олег Грищенко рассказал, что руководство ассоциации уже получило жалобы примерно от 100 операторов. В них пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер и разрывают договоры.

«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб»,— заявил Грищенко.

По информации издания, похожее письмо 8 августа 2024 года отправила в Минцифры и Роскомнадзор Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР, в которую входят более 120 членов).

В своем обращении АМОР подчеркивает, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны» и из-за этого операторы связи «массово теряют абонентскую базу». Глава АМОР Дмитрий Галушко отметил, что к ним поступило пока 35 обращений от операторов, и за последние две недели число абонентов, которые заявили, что расторгают договоры с операторами его ассоциации из-за проблем с YouTube, превысило тысячу.

Галушко добавляет, что проблемы с YouTube у региональных операторов могут «ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков».

«У сотовых операторов ТСПУ стоит не между пользователями и GGC, а в одном сегменте сети с ними — трафик с кешей при этом проходит нормально, и в некоторых случаях YouTube тоже может работать», — говорит Галушко.

В письме «Ростелесеть» отмечает, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер.

В письме ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение, а также принять меры по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube и «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».

Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно найти ниже.

Проблемы в работе сервиса уже хорошо заметны в официальной статистике Google.

Кроме того, отмечается рост трафика, передаваемого через MSK-IX.