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СМИ сообщили, что 7 августа 2024 года ассоциация «Ростелесеть» (в которую входит более 200 региональных операторов связи) направила письмо на имя министра цифрового развития Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова. Документ гласит, что абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google. В ассоциации подтвердили отправку письма и сказали, что оно получено адресатами.
«Коммерсант» пишет, что профильные ассоциации просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы YouTube и их «неравномерной деградации» у разных телеком-компаний.
В своем письме «Ростелесеть» сообщает, что операторы столкнулись с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». Из-за этого количество жалоб пользователей о работе провайдеров «кратно увеличилось».
Президент ассоциации Олег Грищенко рассказал, что руководство ассоциации уже получило жалобы примерно от 100 операторов. В них пользователи винят компании в том, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», у абонентов же мобильной связи все работает, и пользователи считают, что виноват домашний провайдер и разрывают договоры.
«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб»,— заявил Грищенко.
По информации издания, похожее письмо 8 августа 2024 года отправила в Минцифры и Роскомнадзор Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР, в которую входят более 120 членов).
В своем обращении АМОР подчеркивает, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны» и из-за этого операторы связи «массово теряют абонентскую базу». Глава АМОР Дмитрий Галушко отметил, что к ним поступило пока 35 обращений от операторов, и за последние две недели число абонентов, которые заявили, что расторгают договоры с операторами его ассоциации из-за проблем с YouTube, превысило тысячу.
Галушко добавляет, что проблемы с YouTube у региональных операторов могут «ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков».
«У сотовых операторов ТСПУ стоит не между пользователями и GGC, а в одном сегменте сети с ними — трафик с кешей при этом проходит нормально, и в некоторых случаях YouTube тоже может работать», — говорит Галушко.
В письме «Ростелесеть» отмечает, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер.
В письме ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор предоставить официальное публичное разъяснение, а также принять меры по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube и «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».
Напомним, что проблемы в работе YouTube наблюдаются в России с конца июля 2024 года. В августе 2024 года в работе сервиса на территории РФ начались массовые сбои, а у многих пользователей YouTube вообще перестал открываться. Более детальную хронологию событий можно найти ниже.
Проблемы в работе сервиса уже хорошо заметны в официальной статистике Google.
Кроме того, отмечается рост трафика, передаваемого через MSK-IX.
Хронология развития событий
Весной 2022 года компания Google уведомила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, включая YouTube.
Так, в начале 2022 года в сетях российских операторов действовало около 700 кеширующих серверов GGC, и ожидалось, что к концу 2023 года их количество сократится примерно до 450.
В конце 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») Константин Колесов сообщил на «Пиринговом форуме MSK-IX», что Google предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Петербурге для сохранения качественного доступа к ее сервисам, вместо выходящих из строя и переполняющихся без модернизации кеш-серверов.
12 июля 2024 года представители «Ростелекома» предупредили «о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube».
Тогда в компании сообщили, что из-за проблем в работе оборудования Google Global Cache, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, возникают технические проблемы, которые могут влиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
В этот же день заявление «Ростелекома» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщив, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.
«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сообщал Песков.
Также в этот день издание «Газета.ру», со ссылкой на собственные источники (близкие к администрации президента и занимающиеся сбором информации для силовых структур), сообщило, что российские власти планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре 2024 года.
24 июля 2024 года, в «Ростелекоме» заявили, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, особенно в форматах высокого разрешения, а также отмечают рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.
В компании снова сообщили, что ответственность за это «несет корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache», и проблемы с YouTube возникают из-за «износа и исчерпания мощности оборудования Google», которое уже не может справляться с существенно выросшим интернет-трафиком».
25 июля 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что «”деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».
По его словам, до конца недели скорость загрузки YouTube на десктопах могла снизиться на 40%, а к концу июля — уже на 70%.
26 июля 2024 года в Роскомнадзоре прокомментировали, что причиной принятия мер к YouTube «неуважение к стране». В ведомстве добавили, что у РКН достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — говорится в сообщении РКН.
1 августа 2024 года в работе YouTube на территории России началась массовые проблемы. Тогда представители Google заявили, что замедление работы сервиса в России не является «результатом каких-либо технических проблем или действий» со стороны компании, а ИТ-специалисты в очередной раз объяснили, что проблемы с загрузкой видео могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).
8 августа 2024 года YouTube практически перестал работать в сетях многих российских операторов. Как сообщал технический директор Piter-IX Вадим Яворский, в результате с 1 августа трафик Google на стыках с Piter-IX сократился в два раза, а с 8 августа — еще вдвое.
Кроме того, по данным СМИ, Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google Global Cache.
9 августа 2024 года некоторые российские пользователи заметили на главной странице YouTube плашку, которая сообщала: «Работа YouTube замедлена. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть привычную скорость».