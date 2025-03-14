Minecraft — игра нас­толь­ко популяр­ная, что даже спус­тя 14 лет пос­ле выхода у нее мил­лионы активных игро­ков по все­му миру, которые дер­жат десят­ки тысяч игро­вых сер­веров. Хочешь тоже заиметь свой? Из этой статьи ты узна­ешь, как с нуля запус­тить сер­вер нуж­ной тебе вер­сии и обве­шать его допол­нени­ями для ком­фор­тной игры.

Су­щес­тву­ет две основные редак­ции Minecraft: Java и Bedrock (она же Windows 10 Edition, в девичес­тве Minecraft PE, вер­сия для смар­тфо­нов). Кро­ме нее, сущес­тву­ет еще нес­коль­ко менее рас­простра­нен­ных ва­риан­тов, которые мы вооб­ще рас­смат­ривать не будем. Эта статья отно­сит­ся исклю­читель­но к Minecraft Java Edition, которая дос­тупна для компь­юте­ров. Сле­дова­тель­но, для пов­торения про­читан­ного тебе понадо­бит­ся как минимум компь­ютер. Еще при­годит­ся сер­вер, где мы будем запус­кать игру, но, если его нет, сго­дит­ся и вир­туал­ка или прос­то твой рабочий комп.

Пред­варитель­ную базовую нас­трой­ку сер­вера мы про­пус­тим, тем более что, если сер­вер у тебя уже есть, ты, конеч­но, уже нас­тро­ил его. Нач­нем сра­зу с зоопар­ка Minecraft.

Такой разный Minecraft

Кро­ме раз­ных редак­ций самой игры, сущес­тву­ет еще огромное количес­тво сис­тем модифи­кации и сер­веров. И если сер­веры хотя бы час­тично сов­мести­мы меж­ду собой по час­ти пла­гинов, то сис­темы модов — это отдель­ный мир со сво­ими чудови­щами и вол­шебны­ми тва­рями. Основных сер­веров сущес­тву­ет нес­коль­ко:

Офи­циаль­ный. Mojang (ком­пания — раз­работ­чик Minecraft) пред­лага­ет свой сер­вер, который под­держи­вает толь­ко заложен­ные в игру раз­работ­чиками воз­можнос­ти. CraftBukkit/Spigot — самый прос­той кас­томный сер­вер, который под­держи­вает пла­гины. Paper — форк Spigot, сде­лан­ный с рас­четом на мак­сималь­ную опти­миза­цию и ста­биль­ность. Рекомен­дует­ся в связ­ке с прок­си‑сер­вером Velocity, который поз­воля­ет соз­давать слож­ные сер­веры с мно­жес­твом карт и рас­пре­делять наг­рузку.

Са­ма игра тоже не оста­ется неиз­менной, пос­коль­ку игро­кам быс­тро надо­едает бегать в пус­том мире и уби­вать дра­кона, тем более что этот про­цесс на­учи­лись про­ходить все­го за 1 минуту и 32 секун­ды на фик­сирован­ном сиде и за чуть боль­ше 7 минут на слу­чай­ном. Силами сооб­щес­тва соз­дано огромное количес­тво модов, которые добав­ляют в игру новых мобов, бос­сов, локации и даже ору­жие. Что­бы под­ружить меж­ду собой раз­ные моды, сущес­тву­ют спе­циаль­ные заг­рузчи­ки, которые один раз пат­чат файл игры и затем дог­ружа­ют моды динами­чес­ки. Основных заг­рузчи­ков сущес­тву­ет четыре (разуме­ется, они несов­мести­мы меж­ду собой):

Forge — самый ста­рый заг­рузчик. Он сущес­тву­ет уже 13 лет и дос­тупен с вер­сии игры 1.1 (акту­аль­ная сей­час — 1.21.4). Для него дос­тупно боль­ше все­го модов, и до недав­них пор он был вооб­ще единс­твен­ным при­год­ным. NeoForge — пре­емник Forge. От коман­ды его раз­работ­чиков отко­лолась груп­па, которая осно­вала новый про­ект, приз­ванный испра­вить проб­лемы пред­шес­твен­ника. Сооб­щес­тво мод­деров теп­ло встре­тило NeoForge, и мно­гие моды для акту­аль­ных вер­сий игры выпус­кают­ся с под­дер­жкой NeoForge, тем более что он в зна­читель­ной сте­пени обратно сов­местим со ста­рым Forge. Fabric — это прин­ципи­аль­но иной заг­рузчик, который дает модам воз­можнос­ти, недос­тупные в Forge. У него быс­тро вырос­ло свое сооб­щес­тво, и это единс­твен­ный серь­езный кон­курент Forge/NeoForge. Глав­ная проб­лема сос­тоит в том, что пор­тировать моды меж­ду Forge/NeoForge и Fabric очень труд­но, так что боль­шинс­тво модов выходят с под­дер­жкой либо одно­го заг­рузчи­ка, либо дру­гого. Quilt — это еще одна ветвь мод­динга, которая была приз­вана испра­вить проб­лемы Forge, но не смог­ла обрести дос­таточ­ную популяр­ность. Модов с под­дер­жкой это­го заг­рузчи­ка очень мало, и даже такие моды обыч­но под­держи­вают еще и Fabric, так что смыс­ла делать сбор­ку на базе Quilt нет никако­го, если толь­ко ты не решил сде­лать что‑то очень уж спе­цифи­чес­кое.

Заг­рузчи­ки модов мож­но запус­тить в режиме сер­вера, тог­да они будут вес­ти себя как офи­циаль­ный сер­вер, но с под­дер­жкой модов. Само собой, уста­новить нес­коль­ко заг­рузчи­ков одновре­мен­но нель­зя.

Простейший сервер

Все сер­веры запус­кают­ся схо­жим обра­зом. При пер­вом запус­ке генери­руют­ся фай­лы с нас­трой­ками, а при вто­ром и пос­леду­ющих запус­кает­ся собс­твен­но сер­вер, к которо­му мож­но будет под­клю­чить­ся и поиг­рать.