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Существует две основные редакции Minecraft: Java и Bedrock (она же Windows 10 Edition, в девичестве Minecraft PE, версия для смартфонов). Кроме нее, существует еще несколько менее распространенных вариантов, которые мы вообще рассматривать не будем. Эта статья относится исключительно к Minecraft Java Edition, которая доступна для компьютеров. Следовательно, для повторения прочитанного тебе понадобится как минимум компьютер. Еще пригодится сервер, где мы будем запускать игру, но, если его нет, сгодится и виртуалка или просто твой рабочий комп.
Предварительную базовую настройку сервера мы пропустим, тем более что, если сервер у тебя уже есть, ты, конечно, уже настроил его. Начнем сразу с зоопарка Minecraft.
Такой разный Minecraft
Кроме разных редакций самой игры, существует еще огромное количество систем модификации и серверов. И если серверы хотя бы частично совместимы между собой по части плагинов, то системы модов — это отдельный мир со своими чудовищами и волшебными тварями. Основных серверов существует несколько:
- Официальный. Mojang (компания — разработчик Minecraft) предлагает свой сервер, который поддерживает только заложенные в игру разработчиками возможности.
- CraftBukkit/Spigot — самый простой кастомный сервер, который поддерживает плагины.
- Paper — форк Spigot, сделанный с расчетом на максимальную оптимизацию и стабильность. Рекомендуется в связке с прокси‑сервером Velocity, который позволяет создавать сложные серверы с множеством карт и распределять нагрузку.
Сама игра тоже не остается неизменной, поскольку игрокам быстро надоедает бегать в пустом мире и убивать дракона, тем более что этот процесс научились проходить всего за 1 минуту и 32 секунды на фиксированном сиде и за чуть больше 7 минут на случайном. Силами сообщества создано огромное количество модов, которые добавляют в игру новых мобов, боссов, локации и даже оружие. Чтобы подружить между собой разные моды, существуют специальные загрузчики, которые один раз патчат файл игры и затем догружают моды динамически. Основных загрузчиков существует четыре (разумеется, они несовместимы между собой):
- Forge — самый старый загрузчик. Он существует уже 13 лет и доступен с версии игры 1.1 (актуальная сейчас — 1.21.4). Для него доступно больше всего модов, и до недавних пор он был вообще единственным пригодным.
- NeoForge — преемник Forge. От команды его разработчиков откололась группа, которая основала новый проект, призванный исправить проблемы предшественника. Сообщество моддеров тепло встретило NeoForge, и многие моды для актуальных версий игры выпускаются с поддержкой NeoForge, тем более что он в значительной степени обратно совместим со старым Forge.
- Fabric — это принципиально иной загрузчик, который дает модам возможности, недоступные в Forge. У него быстро выросло свое сообщество, и это единственный серьезный конкурент Forge/NeoForge. Главная проблема состоит в том, что портировать моды между Forge/NeoForge и Fabric очень трудно, так что большинство модов выходят с поддержкой либо одного загрузчика, либо другого.
- Quilt — это еще одна ветвь моддинга, которая была призвана исправить проблемы Forge, но не смогла обрести достаточную популярность. Модов с поддержкой этого загрузчика очень мало, и даже такие моды обычно поддерживают еще и Fabric, так что смысла делать сборку на базе Quilt нет никакого, если только ты не решил сделать что‑то очень уж специфическое.
Загрузчики модов можно запустить в режиме сервера, тогда они будут вести себя как официальный сервер, но с поддержкой модов. Само собой, установить несколько загрузчиков одновременно нельзя.
Простейший сервер
Все серверы запускаются схожим образом. При первом запуске генерируются файлы с настройками, а при втором и последующих запускается собственно сервер, к которому можно будет подключиться и поиграть.
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