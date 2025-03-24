Се­год­ня я покажу типич­ный слу­чай экс­плу­ата­ции двух рас­простра­нен­ных веб‑уяз­вимос­тей — XSS (меж­сай­товый скрип­тинг) и LFI (локаль­ное вклю­чение фай­лов). При­мером нам пос­лужит уяз­вимая фор­ма обра­бот­ки фай­лов в фор­мате Markdown, а затем получим исходные коды монито­рин­га и сде­лаем себе веб‑шелл в при­виле­гиро­ван­ном кон­тек­сте.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Alert с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.44 alert.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.41.

Пос­мотрим, что инте­рес­ного есть на сай­те. На глав­ной стра­нице нас встре­чает фор­ма заг­рузки фай­ла. Судя по оглавле­нию, файл дол­жен быть в фор­мате Markdown.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Но пер­вым делом обра­тим вни­мание на то, что в парамет­ре ука­зана текущая стра­ница. Это явный приз­нак того, что здесь может быть уяз­вимость типа LFI.

info

Под­робное объ­ясне­ние тех­ники LFI ты можешь най­ти в статье «File Inclusion и Path Traversal. Раз­бира­ем две базовые веб‑уяз­вимос­ти».

 

Точка входа

Про­верим наличие LFI, ука­зав в парамет­ре page путь к фай­лу /etc/hosts. Одна­ко стра­ница не най­дена.

Проверка LFI
Про­вер­ка LFI

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