Содержание статьи
Кто‑то в детстве мечтал о мопеде или электрической железной дороге с почти настоящими паровозиками, я же — о компьютере ZX Spectrum. Увы, вдоволь наиграться с этой замечательной машиной в далекой и безоблачной юности мне не удалось, потому уже в зрелом возрасте я решил наверстать упущенное и купил себе ZX Evolution — современный клон легендарного «Спекки». Этот компьютер оказался вполне рабочей платформой, которая эмулирует сразу несколько версий «Спектрума», позволяет запускать привычные программы и все‑таки пережить опыт, недоступный мне в детстве.
Законы эволюции
Сегодня существует сразу несколько конкурирующих проектов «осовременивания» ZX Spectrum, и ZX Evolution выделяется в этом ряду тем, что это — полностью отечественная разработка. Вообще, путь ZX Evolution начался задолго до появления самой платы. В конце восьмидесятых в России сформировалась своя школа Spectrum-совместимых машин, которые получили просто фантастическую популярность на просторах бывшего СССР. Именно эта популярность создала основу для будущего проекта.
Компьютер‑конструктор ZX Evolution разработала группа энтузиастов под названием NedoPC, которую в 2002 году основал Александр Шабаршин, известный под ником Shaos. К тому моменту крупные предприятия и мелкие кооперативы уже перестали серийно выпускать «Спектрумы» из‑за падения спроса на них, но среди существующего комьюнити поклонников платформы все еще оставался интерес к новым моделям компьютеров. Создателями ZX Evolution стали Вадим Акимов (LVD), Роман Чунин (CHRV) и Дмитрий Дмитриев (DDp), а софт писал Вячеслав Савенков (Savelij).
Изначально ZX Evolution назывался Pentevo и задумывался как продолжение разработок московской компании «МикроАРТ», начатых еще в первой половине девяностых годов. В стандартной прошивке планировалось реализовать совместимость с Pentagon 1024SL 2.x и ATM Turbo 2+. Работу компьютера в режиме Pentagon впервые показали на Chaos Constructions 2009, в режиме ATM Turbo 2 — на DiHalt 2011. Машина распространялась небольшими партиями и стала для энтузиастов тем, чем мог бы быть ZX Spectrum, если бы его развитие не остановилось в начале девяностых. Иными словами, этот компьютер не попытка реконструкции прошлого, а прямое продолжение идей, которые когда‑то определили российскую спектрумовскую культуру.
Хардвар
Почему я все‑таки решил обзавестись ZX Evolution, даже будучи счастливым владельцем двух классических клонов «Спектрума» раннероссийского производства? Прежде всего потому, что эта машина имеет форм‑фактор miniATX, то есть ее можно без труда запихнуть в обычный компьютерный корпус, не заморачиваясь с какими‑то экзотическими блоками питания.
На плате имеется разъем для подключения дисковода и жесткого диска форм‑фактора IDE, то есть к ZX Evolution можно присобачить не только винчестер, но и стандартный пятидюймовый или трехдюймовый флопик. Но и это еще не все: на самой плате смонтирован слот для SD-карт, а значит, в твоем распоряжении оказывается как минимум три разных способа загрузки спектрумовских программ — выбирай, какой больше нравится.
На этом перечень достоинств ZX Evolution отнюдь не исчерпывается. Я помню, сколько головной боли у меня возникло, когда я пытался состыковать классический «Спектрум» с современным ЖК‑телевизором. Ни один из купленных мною конвертеров RGB-VGA толком не заработал, а поиск более‑менее живого телека с «полным» разъемом SCART превратился в увлекательный квест, который, впрочем, завершился безоговорочным успехом — телевизор я все‑таки раздобыл на сайте бесплатных объявлений. В ZX Evolution эта проблема вообще не возникает: на плате есть стандартный VGA-порт (работающий через аппаратный скандаблер), к которому можно подключить любой монитор.
Кроме него, предусмотрены два порта PS/2 для подключения мыши и клавиатуры. Правда, зачем на «Спектруме» мышь, я так и не понял, зато возможность присоединить к машине любую клаву, хоть укороченную, хоть полноразмерную IBM-совместимую, очень радует. Еще есть порт RS-232 для подключения внешних устройств вроде игровых манипуляторов, модемов или для соединения с другим компьютером. Дополнительно имеется аудиовыход (поддерживаются звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox) и магнитофонный вход Tape-In. Вот, кстати, еще один способ загрузки программ в ZX Evolution: бытовой магнитофон или его эмулятор на базе какого‑нибудь Arduino. Так, например, выглядит мой.
В целом ты получаешь стандартный, в общем‑то, комплект: системный блок, клавиатура, мышь, монитор. Только вместо винды или какого‑нибудь линукса картинка на этом самом мониторе немножечко другая.
На самой плате тоже смонтировано много интересного: два разъема ZXBUS для подключения периферии — как минимум для ZX Evolution есть продвинутый саундбластер и комбинированная USB/сетевая плата с портами RJ45 под витую пару и одним USB-А для флешек. Еще на плате имеется неполный LPT, к которому можно присоединить принтер, JTAG, AVR ISP для периферийного контроллера ATmega128, дополнительный видеовыход RGB с отдельным питанием и разъем для подключения механической клавиатуры и джойстика.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее