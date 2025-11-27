В этой статье мы раз­берем­ся, что пред­став­ляет собой ZX Evolution — сов­ремен­ный клон ZX Spectrum на FPGA, который сох­раня­ет дух ори­гина­ла, но работа­ет с SD-кар­тами, VGA и акту­аль­ной перифе­рией. Мы пос­мотрим, из чего сос­тоит этот компь­ютер, какими воз­можнос­тями он рас­полага­ет и почему эта пла­та оста­ется удоб­ным инс­тру­мен­том для тех, кто не хочет огра­ничи­вать­ся эму­лято­ром клас­сичес­кого «Син­кле­ра».

Кто‑то в детс­тве меч­тал о мопеде или элек­три­чес­кой желез­ной дороге с поч­ти нас­тоящи­ми парово­зика­ми, я же — о компь­юте­ре ZX Spectrum. Увы, вдо­воль наиг­рать­ся с этой замеча­тель­ной машиной в далекой и безоб­лачной юнос­ти мне не уда­лось, потому уже в зре­лом воз­расте я решил навер­стать упу­щен­ное и купил себе ZX Evolution — сов­ремен­ный клон леген­дарно­го «Спек­ки». Этот компь­ютер ока­зал­ся впол­не рабочей плат­формой, которая эму­лиру­ет сра­зу нес­коль­ко вер­сий «Спек­тру­ма», поз­воля­ет запус­кать при­выч­ные прог­раммы и все‑таки пережить опыт, недос­тупный мне в детс­тве.

Законы эволюции

Се­год­ня сущес­тву­ет сра­зу нес­коль­ко кон­куриру­ющих про­ектов «осов­ремени­вания» ZX Spectrum, и ZX Evolution выделя­ется в этом ряду тем, что это — пол­ностью оте­чес­твен­ная раз­работ­ка. Вооб­ще, путь ZX Evolution начал­ся задол­го до появ­ления самой пла­ты. В кон­це вось­мидеся­тых в Рос­сии сфор­мирова­лась своя шко­ла Spectrum-сов­мести­мых машин, которые получи­ли прос­то фан­тасти­чес­кую популяр­ность на прос­торах быв­шего СССР. Имен­но эта популяр­ность соз­дала осно­ву для будуще­го про­екта.

Компь­ютер‑конс­трук­тор ZX Evolution раз­работа­ла груп­па энту­зиас­тов под наз­вани­ем NedoPC, которую в 2002 году осно­вал Алек­сандр Шабар­шин, извес­тный под ником Shaos. К тому момен­ту круп­ные пред­при­ятия и мел­кие коопе­рати­вы уже перес­тали серий­но выпус­кать «Спек­тру­мы» из‑за падения спро­са на них, но сре­ди сущес­тву­юще­го комь­юни­ти пок­лонни­ков плат­формы все еще оста­вал­ся инте­рес к новым моделям компь­юте­ров. Соз­дателя­ми ZX Evolution ста­ли Вадим Аки­мов (LVD), Роман Чунин (CHRV) и Дмит­рий Дмит­риев (DDp), а софт писал Вячес­лав Савен­ков (Savelij).

Из­началь­но ZX Evolution называл­ся Pentevo и задумы­вал­ся как про­дол­жение раз­работок мос­ков­ской ком­пании «Мик­роАРТ», начатых еще в пер­вой полови­не девянос­тых годов. В стан­дар­тной про­шив­ке пла­ниро­валось реали­зовать сов­мести­мость с Pentagon 1024SL 2.x и ATM Turbo 2+. Работу компь­юте­ра в режиме Pentagon впер­вые показа­ли на Chaos Constructions 2009, в режиме ATM Turbo 2 — на DiHalt 2011. Машина рас­простра­нялась неболь­шими пар­тиями и ста­ла для энту­зиас­тов тем, чем мог бы быть ZX Spectrum, если бы его раз­витие не оста­нови­лось в начале девянос­тых. Ины­ми сло­вами, этот компь­ютер не попыт­ка реконс­трук­ции прош­лого, а пря­мое про­дол­жение идей, которые ког­да‑то опре­дели­ли рос­сий­скую спек­тру­мов­скую куль­туру.

Хардвар

По­чему я все‑таки решил обза­вес­тись ZX Evolution, даже будучи счас­тли­вым вла­дель­цем двух клас­сичес­ких кло­нов «Спек­тру­ма» ран­нерос­сий­ско­го про­изводс­тва? Преж­де все­го потому, что эта машина име­ет форм‑фак­тор miniATX, то есть ее мож­но без тру­да запих­нуть в обыч­ный компь­ютер­ный кор­пус, не замора­чива­ясь с какими‑то экзо­тичес­кими бло­ками питания.

На пла­те име­ется разъ­ем для под­клю­чения дис­ковода и жес­тко­го дис­ка форм‑фак­тора IDE, то есть к ZX Evolution мож­но при­соба­чить не толь­ко вин­честер, но и стан­дар­тный пятидюй­мовый или трех­дюй­мовый фло­пик. Но и это еще не все: на самой пла­те смон­тирован слот для SD-карт, а зна­чит, в тво­ем рас­поряже­нии ока­зыва­ется как минимум три раз­ных спо­соба заг­рузки спек­тру­мов­ских прог­рамм — выбирай, какой боль­ше нра­вит­ся.

На этом перечень дос­тоинств ZX Evolution отнюдь не исчерпы­вает­ся. Я пом­ню, сколь­ко голов­ной боли у меня воз­никло, ког­да я пытал­ся сос­тыковать клас­сичес­кий «Спек­трум» с сов­ремен­ным ЖК‑телеви­зором. Ни один из куп­ленных мною кон­верте­ров RGB-VGA тол­ком не зарабо­тал, а поиск более‑менее живого телека с «пол­ным» разъ­емом SCART прев­ратил­ся в увле­катель­ный квест, который, впро­чем, завер­шился безого­вороч­ным успе­хом — телеви­зор я все‑таки раз­добыл на сай­те бес­плат­ных объ­явле­ний. В ZX Evolution эта проб­лема вооб­ще не воз­ника­ет: на пла­те есть стан­дар­тный VGA-порт (работа­ющий через аппа­рат­ный скан­даблер), к которо­му мож­но под­клю­чить любой монитор.

Кро­ме него, пре­дус­мотре­ны два пор­та PS/2 для под­клю­чения мыши и кла­виату­ры. Прав­да, зачем на «Спек­тру­ме» мышь, я так и не понял, зато воз­можность при­соеди­нить к машине любую кла­ву, хоть уко­рочен­ную, хоть пол­нораз­мерную IBM-сов­мести­мую, очень раду­ет. Еще есть порт RS-232 для под­клю­чения внеш­них устрой­ств вро­де игро­вых манипу­лято­ров, модемов или для соеди­нения с дру­гим компь­юте­ром. Допол­нитель­но име­ется ауди­овы­ход (под­держи­вают­ся зву­ковые интерфей­сы AY, Beeper, Covox) и маг­нитофон­ный вход Tape-In. Вот, кста­ти, еще один спо­соб заг­рузки прог­рамм в ZX Evolution: бытовой маг­нитофон или его эму­лятор на базе какого‑нибудь Arduino. Так, нап­ример, выг­лядит мой.

В целом ты получа­ешь стан­дар­тный, в общем‑то, ком­плект: сис­темный блок, кла­виату­ра, мышь, монитор. Толь­ко вмес­то вин­ды или какого‑нибудь линук­са кар­тинка на этом самом монито­ре нем­ножеч­ко дру­гая.

На самой пла­те тоже смон­тирова­но мно­го инте­рес­ного: два разъ­ема ZXBUS для под­клю­чения перифе­рии — как минимум для ZX Evolution есть прод­винутый саунд­блас­тер и ком­биниро­ван­ная USB/сетевая пла­та с пор­тами RJ45 под витую пару и одним USB-А для фле­шек. Еще на пла­те име­ется непол­ный LPT, к которо­му мож­но при­соеди­нить прин­тер, JTAG, AVR ISP для перифе­рий­ного кон­трол­лера ATmega128, допол­нитель­ный виде­овы­ход RGB с отдель­ным питани­ем и разъ­ем для под­клю­чения механи­чес­кой кла­виату­ры и джой­сти­ка.