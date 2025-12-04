Представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что работа сервиса видеозвонков FaceTime ограничена в России. В ведомстве говорят, что причиной для блокировки стало использование FaceTime для организации терактов, вербовки исполнителей и мошенничества.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — заявили представители регулятора.

Напомним, что в августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничил работу звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

Следует отметить, что в это же время пользователи начали жаловаться на сбои в работе FaceTime в РФ. При этом представители МВД заявляли, что после ограничения звонков в Telegram и WhatsApp основным способом связи для мошенников стал сервис Google Meet, а также они тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок, включая FaceTime и мессенджер Max.

Позже, в октябре 2025 года, в РКН сообщали, что ведомство принимает меры по частичному ограничению работы мессенджеров Telegram и WhatsApp, и массовые сбои в работе сервисов наблюдались по всей стране.

На прошлой неделе, на фоне массовых сбоев в работе WhatsApp в РФ, пресс-служба Роскомнадзора еще раз подтвердила, что ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушения законодательства.

Представители РКН подчеркивали, что WhatsApp используется для проведения и организации «террористических действий на территории» РФ, «для вербовки их исполнителей», а также «для мошеннических и иных преступлений» против россиян.

Также отмечалось, что WhatsApp не выполняет требования, которые направлены на пресечение и предупреждение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим Роскомнадзор заявил, что в будущем ведение ограничений в отношении WhatsApp продолжится, а в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства мессенджер полностью заблокируют в РФ.

Кроме того, что 3 декабря 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox, популярной среди детей и подростков. В РКН пояснили, что причиной стали материалы с пропагандой экстремизма, терроризма, призывами к насилию и пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), а также системная неспособность внутренней модерации платформы обеспечивать безопасность публикуемых материалов.