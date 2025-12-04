В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили, что американский сервис для обмена фото и видео Snapchat заблокирован в РФ еще с октября 2025 года. По словам представителей регулятора, сервис используется для вербовки преступников для совершения террористических действий и мошенничества.

«По данным правоохранительных органов, Snapchat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан, — гласит сообщение пресс-службы Роскомнадзора. — В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года».

Отметим, что ранее сегодня, 4 декабря 2025 года, Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеозвонков FaceTime. В ведомстве также сообщали, что по данным правоохранительных органов FaceTime применяется для организации терактов, вербовки исполнителей и мошенничества.

Snapchat и FaceTime стали очередными сервисами в длинной череде блокировок последних месяцев. Так, в августе текущего года РКН ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

После этого, в октябре 2025 года регулятор объявил о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp, а на прошлой неделе подтвердил планы по постепенной полной блокировке WhatsApp из-за «невыполнения требований российского законодательства».

Ранее на этой неделе, 3 декабря 2025 года, блокировка затронула и игровую платформу Roblox. В этом случае причиной были названы материалы с пропагандой экстремизма, терроризма, призывами к насилию и ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).