warning
Meshtastic — это радиолюбительский экспериментальный проект для обмена сообщениями между участниками туристических групп, мероприятий и хобби‑сообществ. Он не предназначен для сокрытия противоправной деятельности или обхода требований законодательства. Также Meshtastic использует общедоступные криптоалгоритмы, не сертифицированные ФСБ РФ. Такие средства допустимы для личного использования, но не могут применяться в регулируемых информационных системах.
Устройства
Для экспериментов с «Мештастиком» потребуется специальное устройство. Китайцы продают готовые наборы за полторы‑две тысячи рублей. Достаточно поставить свежую прошивку и спарить с телефоном по Bluetooth — и у тебя сразу появится возможность писать другим участникам сети. Устройствами можно управлять через USB по виртуальному COM-порту и TCP-пакетами по обычному Wi-Fi.
warning
Никогда не включай устройство без антенны. В лучшем случае оно не заработает, в худшем — выйдет из строя.
Я купил на тест несколько готовых антенн и нод, поэтому смело могу рекомендовать Heltec v3. Для домашнего использования нужно докупить нормальную антенну к бескорпусной плате, а для переносного варианта — взять устройство в корпусе, у которого есть аккумулятор и переходник на SMA-выход. Список доступных устройств весьма обширен, просто ищи слово Meshtastic на маркетплейсе и выбирай ноду с подходящей рабочей частотой для твоего региона. Для России это 868 МГц.
warning
В РФ диапазон 868 МГц предназначен для устройств с ограничениями по мощности и времени передачи (duty cycle ≤1%). Использование Meshtastic без соблюдения этих ограничений может квалифицироваться как нарушение правил использования радиочастотного спектра (статья 13.4 КоАП РФ). Перед эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с требованиями ГКРЧ к устройствам малого радиуса действия.
Настройки сети зависят от локального сообщества. Можешь ознакомиться со списком местных групп.
Прошивка требует установки драйверов. Следуй инструкции, и у тебя все получится. Я не буду детально описывать весь процесс, но ты можешь посмотреть подробное руководство на канале MeshWorks.
Модуляция сигнала
На физическом уровне (PHY) LoRa использует Chirp Spread Spectrum (CSS) — метод, в котором данные передаются с помощью особых волн, называемых чирпами. Чирп — это сигнал, частота которого плавно растет или падает по времени. На спектрограмме такие сигналы выглядят как наклонные линии, похожие на зубья пилы.
