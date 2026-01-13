Meshtastic — это децен­тра­лизо­ван­ная меш‑сеть, поз­воля­ющая переда­вать корот­кие сооб­щения на десят­ки километ­ров без интерне­та, через цепь про­межу­точ­ных узлов — нод. Она осно­вана на про­токо­ле LoRa, соз­данном для переда­чи дан­ных на боль­шие рас­сто­яния. Сегод­ня мы узна­ем, как устро­ен Meshtastic изнутри, какие у него есть проб­лемы и огра­ниче­ния.

warning Meshtastic — это ради­олю­битель­ский экспе­римен­таль­ный про­ект для обме­на сооб­щени­ями меж­ду учас­тни­ками турис­тичес­ких групп, мероп­риятий и хоб­би‑сооб­ществ. Он не пред­назна­чен для сок­рытия про­тивоп­равной деятель­нос­ти или обхо­да тре­бова­ний законо­датель­ства. Так­же Meshtastic исполь­зует обще­дос­тупные крип­тоал­горит­мы, не сер­тифици­рован­ные ФСБ РФ. Такие средс­тва допус­тимы для лич­ного исполь­зования, но не могут при­менять­ся в регули­руемых информа­цион­ных сис­темах.

Устройства

Для экспе­римен­тов с «Меш­тасти­ком» пот­ребу­ется спе­циаль­ное устрой­ство. Китай­цы про­дают готовые наборы за пол­торы‑две тысячи руб­лей. Дос­таточ­но пос­тавить све­жую про­шив­ку и спа­рить с телефо­ном по Bluetooth — и у тебя сра­зу появит­ся воз­можность писать дру­гим учас­тни­кам сети. Устрой­ства­ми мож­но управлять через USB по вир­туаль­ному COM-пор­ту и TCP-пакета­ми по обыч­ному Wi-Fi.

warning Ни­ког­да не вклю­чай устрой­ство без антенны. В луч­шем слу­чае оно не зарабо­тает, в худ­шем — вый­дет из строя.

Я купил на тест нес­коль­ко готовых антенн и нод, поэто­му сме­ло могу рекомен­довать Heltec v3. Для домаш­него исполь­зования нуж­но докупить нор­маль­ную антенну к бес­корпус­ной пла­те, а для перенос­ного вари­анта — взять устрой­ство в кор­пусе, у которо­го есть акку­муля­тор и переход­ник на SMA-выход. Спи­сок дос­тупных устрой­ств весь­ма обши­рен, прос­то ищи сло­во Meshtastic на мар­кет­плей­се и выбирай ноду с под­ходящей рабочей час­тотой для тво­его реги­она. Для Рос­сии это 868 МГц.

warning В РФ диапа­зон 868 МГц пред­назна­чен для устрой­ств с огра­ниче­ниями по мощ­ности и вре­мени переда­чи (duty cycle ≤1%). Исполь­зование Meshtastic без соб­людения этих огра­ниче­ний может ква­лифи­циро­вать­ся как наруше­ние пра­вил исполь­зования ради­очас­тотно­го спек­тра (статья 13.4 КоАП РФ). Перед экс­плу­ата­цией рекомен­дуем озна­комить­ся с тре­бова­ниями ГКРЧ к устрой­ствам малого ради­уса дей­ствия.

Нас­трой­ки сети зависят от локаль­ного сооб­щес­тва. Можешь озна­комить­ся со спис­ком мес­тных групп.

Про­шив­ка тре­бует уста­нов­ки драй­веров. Сле­дуй инс­трук­ции, и у тебя все получит­ся. Я не буду деталь­но опи­сывать весь про­цесс, но ты можешь пос­мотреть под­робное руководс­тво на канале MeshWorks.

Модуляция сигнала

На физичес­ком уров­не (PHY) LoRa исполь­зует Chirp Spread Spectrum (CSS) — метод, в котором дан­ные переда­ются с помощью осо­бых волн, называ­емых чир­пами. Чирп — это сиг­нал, час­тота которо­го плав­но рас­тет или пада­ет по вре­мени. На спек­трог­рамме такие сиг­налы выг­лядят как нак­лонные линии, похожие на зубья пилы.