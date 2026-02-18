Telegram-канал Baza сообщил, что с 1 апреля текущего года Роскомнадзор перейдет к «тотальной блокировке» мессенджера, по аналогии с Instagram и Facebook, принадлежащими признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta. Представители РКН заявили, что ведомству «нечего добавить» к ранее опубликованным сведениям по этой теме.

Со ссылкой на собственные неназванные источники Baza писал, что с 1 апреля новые ограничительные меры будут применять «на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы».

Официальные источники эту информацию не подтвердили. Отвечая на запросы журналистов, представители Роскомнадзора ограничились лаконичной формулировкой, заявив, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

В пресс-службе РКН отослали журналистов к своему предыдущему сообщению относительно Telegram. Тогда представители регулятора заявляли, что мессенджер игнорирует российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях, а также не обеспечивает защиту персональных данных.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорили в ведомстве.

Депутаты Госдумы также отреагировали на информацию о якобы грядущей блокировке Telegram. Так, член комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что вокруг темы «слишком много эмоций и слишком мало официальной конкретики». По его словам, не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые указывали бы на запуск тотальной блокировки, а сама дата (1 апреля) лишь усиливает сомнения в достоверности информации.

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов, в свою очередь, назвал публикацию «вбросом», хотя и объяснил, почему именно эта дата попала в заголовки СМИ. По его словам, с 1 апреля у РКН появятся законные основания для перехода к следующему этапу ограничений: по действующим нормам ведомство вправе вводить санкции в отношении нарушителей каждые два-три месяца.

Также Свинцов сообщил, что в последнее время Telegram начал взаимодействовать с Роскомнадзором и заблокировал сотни тысяч материалов с запрещенным контентом. Тем не менее депутат счел такое сотрудничество недостаточно активным. Ключевым требованием российских властей остается регистрация юридического лица на территории РФ и перенос баз данных на отечественные серверы.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, заявил (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».