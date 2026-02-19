На заседании комитета Госдумы по информполитике министр цифрового развития Максут Шадаев подробно объяснил, с чем связано замедление Telegram. Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к переписке в Telegram и это систематическая проблема. Также администрация мессенджера проигнорировала около 150 000 запросов об удалении запрещенного контента.

По словам Шадаева, у российских правоохранительных органов есть прямые доказательства того, что иностранные спецслужбы могут получать доступ к переписке в Telegram и используют эти данные в военных целях. Если в начале СВО мессенджер считался анонимным и военные активно им пользовались, то теперь ситуация изменилась:

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, — рассказал глава Минцифры. — Если раньше это все-таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже систематический характер».

Отметим, что представители Telegram заявили агентству Reuters, что спецслужбы не имеют доступа к переписке пользователей.

«Утверждение российского правительства о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная фальсификация, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массовой слежки и цензуры», — сообщили в пресс-службе мессенджера.

Также министр перечислил претензии к мессенджеру формально-правового толка. Он напомнил, что, согласно российскому законодательству, мессенджер, работающий на территории страны, обязан хранить записи голосовых звонков и содержимое переписки внутри России, обеспечивать правоохранителям доступ к информации по решению суда, а также блокировать противоправный контент в течение суток после получения требования. Telegram эти обязательства игнорирует.

Кроме того, администрация Telegram проигнорировала порядка 150 000 запросов об удалении каналов и материалов с запрещенным контентом. В их числе — 1500 каналов с детской порнографией, 4000 чат-ботов, связанных с продажей поддельных документов и фишингом, 18 000 материалов нацистской тематики. Отдельно Шадаев упомянул более 100 000 требований об удалении контента, дискредитирующего российские вооруженные силы, которые тоже остались без ответа.

«С момента начала СВО более 100 000 требований было направлено к удалению материалов или блокировке каналов, которые распространяли информацию, дискредитирующую наши Вооруженные силы, фейки о СВО, которые тоже остались полностью без ответа», — отметил министр.

По словам Шадаева, с 2022 года с использованием Telegram было совершено свыше 153 000 преступлений, из которых больше 33 000 связаны с диверсиями, терроризмом и экстремизмом.

«После того как в августе прошлого года Роскомнадзором было принято решение ограничить голосовые вызовы, мы сразу получили падение количества преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий и сервисов. За четыре последних месяца 2025 года количество таких преступлений уменьшилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 23%, то есть почти на четверть», — сказал глава Минцифры.

В качестве отдельного тезиса министр сообщил, что число утечек персональных данных из российских структур в 2025 году снизилось на 13%. «Механизм настраивается, и тренд мы явно сломали», — отметил министр.

На вопросы о том, что будет с Telegram дальше, Шадаев ответил лаконично: «Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать». Он подчеркнул, что Минцифры России не находится в контакте с администрацией мессенджера, а основная функциональность Telegram пока доступна, и замедляется только загрузка больших файлов.

Кроме того, Шадаев сообщил, что было решено пока не ограничивать работу Telegram в зоне СВО, однако министр рассчитывает, что военные со временем перейдут на российские сервисы.

Депутатам, недовольным ограничениями, министр напомнил, что большинство из них сами проголосовали за закон о «приземлении» — именно его нарушение и стало формальным основанием для действий Роскомнадзора. Закон действует с 2022 года и обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки открывать в России юридическое присутствие, регистрироваться в Роскомнадзоре и размещать электронную форму обратной связи для пользователей.

Напомним, что Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года, объясняя это борьбой с мошенниками и террористами. В октябре ведомство перешло к частичному ограничению работы сервисов, а в конце ноября предупредило о возможной полной блокировке WhatsApp в России, если мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство.

В феврале 2026 года в ведомстве подтвердили, что продолжают политику «последовательных ограничений» в интересах безопасности данных граждан и соблюдения российского законодательства. В результате пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при загрузке фото, видео и голосовых сообщений.

Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, заявил (1, 2), что платформа будет придерживаться принципов свободы слова и защиты конфиденциальности пользователей «невзирая на любое давление».