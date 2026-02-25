Се­год­ня мы изу­чим ста­рые гра­фичес­кие обо­лоч­ки для MS-DOS, про­тес­тиру­ем наибо­лее извес­тные из них и вспом­ним сов­сем забытые про­екты, которые в свое вре­мя пытались сде­лать работу с компь­юте­ром более наг­лядной и удоб­ной. Пос­мотрим, что они уме­ли на прак­тике, чем отли­чались друг от дру­га и почему одни из них получи­ли извес­тность, а дру­гие оста­лись на обо­чине исто­рии.

Зву­чит стран­но, но мне нра­вилась MS-DOS. Впро­чем, в те вре­мена, ког­да я начинал осва­ивать компь­ютер, вин­да уже сущес­тво­вала, но в Рос­сию ее еще не завез­ли. С Windows 3.11 я поз­накомил­ся в весь­ма зре­лом воз­расте, а основным инс­тру­мен­том для работы с фай­лами нам понача­лу слу­жил Norton Commander. При этом пре­поды в инсти­туте твер­дили: «Нор­тон — софт для дурака, есть коман­дная стро­ка» — и зас­тавля­ли сту­ден­тов заучи­вать при­чуд­ливый син­таксис досов­ских команд.

Па­радокс в том, что при всей люб­ви некото­рых отдель­но взя­тых лич­ностей к «чис­тому» DOS, поль­зовать­ся этой сис­темой на трез­вую голову было не слиш­ком ком­фор­тно: опе­раци­онке катас­тро­фичес­ки не хва­тало удоб­ного инс­тру­мен­тария для работы с фай­лами и мно­гоза­дач­ности. И понача­лу MS-DOS раз­вивалась при­мер­но в том же нап­равле­нии, по которо­му поз­же пошел Linux: мухи, то есть кон­соль, отдель­но, кот­леты, то есть надс­трой­ка в виде гра­фичес­кого интерфей­са над коман­дной стро­кой, отдель­но. Даже пер­вые вер­сии «фор­точек» до появ­ления Windows 95 мно­гие называ­ли «окон­ным фай­ловым менед­жером для DOS», пос­коль­ку они на эту самую DOS и опи­рались, как на фун­дамент.

Ко все­му про­чему одной лишь вин­дой дос­тупный юзе­рам арсе­нал гра­фичес­ких воз­можнос­тей отнюдь не исчерпы­вал­ся: помимо Windows, в начале девянос­тых сущес­тво­вало сра­зу нес­коль­ко окон­ных интерфей­сов для IBM PC той или иной сте­пени уг­робищ­ности удобс­тва. Часть из них соз­давалась как аль­тер­натива Windows — дешев­ле, быс­трее, иног­да прос­то потому, что «мы тоже могём забацать окош­ки с нес­кучны­ми обо­ями». Дру­гие рож­дались из более прак­тичных побуж­дений: сде­лать прос­тую обо­лоч­ку для работы на кор­поратив­ных ПК с подоби­ем мно­гоза­дач­ности или прос­то при­дать сис­теме вид, который не пуга­ет людей, впер­вые уви­дев­ших кла­виату­ру. В резуль­тате вок­руг MS-DOS воз­никла целая эко­сис­тема гра­фичес­ких сред, о которых сегод­ня вспо­мина­ют куда реже, чем о Windows 3.x, хотя тех­ничес­ки и кон­цепту­аль­но мно­гие из них были не менее инте­рес­ными.

Идея пос­тавить и про­тес­тировать наибо­лее прод­винутые гра­фичес­кие обо­лоч­ки эпо­хи MS-DOS приш­ла мне в голову спон­танно. В оче­ред­ной попыт­ке соб­рать себе игро­вую рет­рокон­соль я купил на извес­тной интернет‑барахол­ке древ­ний нет­топ Hewlett-Packard на про­цес­соре VIA Eden. Этот чип, как извес­тно, пред­став­ляет собой клас­сичес­кий x86 и архи­тек­турно весь­ма бли­зок к Pentium MMX, что теоре­тичес­ки дела­ет такую плат­форму неп­лохим вари­антом для уста­нов­ки Windows 9x и соз­данно­го под эту сис­тему соф­та. Мой нет­топ был осна­щен 512 Мбайт памяти, а вмес­то жес­тко­го дис­ка там уста­нов­лена гиговая CF-кар­та с адап­тером CF-to-IDE.

Ви­димо, из‑за столь диковин­ного накопи­теля ни Windows 95, ни Windows 98, ни даже Millennium Edition на эту машину вста­вать не захоте­ли. Толь­ко Win2K уста­нови­лась и зарабо­тала без проб­лем, одна­ко, если я захочу пог­рузить­ся в мир NT, у меня есть Windows 11, а на этом компь­юте­ре все‑таки пред­полага­лось запус­тить что‑то более олд­скуль­ное. Что уди­витель­но, неп­рихот­ливая MS-DOS 6.22 запус­тилась с пер­вой попыт­ки, и я подумал: пусть на этой машине работа­ет DOS с гра­фичес­кими интерфей­сами «ста­рой шко­лы». Что ж, ска­зано — сде­лано!

Packard Bell Desktop

В начале девянос­тых IBM-сов­мести­мые компь­юте­ры выпус­кали все кому не лень, и про­изво­дите­ли брен­дового железа ока­зались в невыгод­ном положе­нии. Мно­жес­тво ком­паний штам­повало похожие компь­юте­ры с одной и той же опе­раци­онной сис­темой и при­мер­но оди­нако­выми харак­терис­тиками, и зачас­тую они сто­или дешев­ле, чем «фир­менная» пер­сонал­ка. Приш­лось искать кон­курен­тные пре­иму­щес­тва, нап­ример — экспе­римен­тировать с собс­твен­ными гра­фичес­кими обо­лоч­ками, что­бы отли­чать­ся от кон­курен­тов и одновре­мен­но сни­жать порог вхо­да для домаш­них поль­зовате­лей.

Од­ним из таких экспе­римен­тов и ста­ла обо­лоч­ка Packard Bell Desktop, появив­шаяся в 1991 году. Это была гра­фичес­кая сре­да для MS-DOS, ори­енти­рован­ная преж­де все­го на вла­дель­цев фир­менных ПК Packard Bell и пос­тавляв­шаяся в ком­плек­те с новыми машина­ми. По сути, она игра­ла роль визу­аль­ного «стар­тового окна»: пос­ле заг­рузки поль­зователь видел экран, содер­жащий набор кно­пок, по нажатию на каж­дую из которых запус­калась своя прог­рамма.

Уп­равля­ли интерфей­сом при помощи мыши. На моем нет­топе боль­шинс­тво этих прог­рамм не уста­нов­лено, поэто­му, если поп­робовать выз­вать какую‑то, Packard Bell Desktop выводит сооб­щение об ошиб­ке.

Обо­лоч­ка име­ет доволь­но прос­тую сис­тему нас­тро­ек, акти­виру­ющуюся нажати­ем на кноп­ку Options в вер­хней час­ти окна.

Здесь, нап­ример, мож­но изме­нить внеш­ний вид кур­сора.

Из­менить рас­положе­ние кно­пок тоже очень прос­то: нуж­но выб­рать пункт Move в меню Options, щел­кнуть мышью на знач­ке, который ты хочешь перемес­тить, и еще раз щел­кнуть в той точ­ке экра­на, где он дол­жен рас­полагать­ся. Мож­но поменять наз­вания кно­пок, путь к исполня­емым фай­лам, а если надо — соз­дать свою собс­твен­ную кноп­ку. Выбира­ем в меню нас­тро­ек Add, затем — кар­тинку из стан­дар­тной биб­лиоте­ки Packard Bell Desktop.

Ос­танет­ся толь­ко ввес­ти наз­вание для новой кноп­ки и выб­рать для нее исполня­емый файл из спис­ка уже уста­нов­ленных прог­рамм либо ука­зать путь к нему вруч­ную.

По боль­шому сче­ту Packard Bell Desktop пред­став­ляет собой рабочий стол с набором нас­тра­иваемых ярлы­ков для запус­ка при­ложе­ний MS-DOS. Он не добав­ляет в сис­теме мно­гоза­дач­ности и не обла­дает какими‑то допол­нитель­ными фун­кци­ями, одна­ко нель­зя не отме­тить край­нюю прос­тоту и удобс­тво это­го интерфей­са, рас­счи­тан­ного на непод­готов­ленно­го и неопыт­ного поль­зовате­ля. Важ­но понимать кон­текст: Packard Bell тог­да делала став­ку на мас­совый домаш­ний рынок, где покупа­тели час­то получа­ли компь­ютер впер­вые в жиз­ни. В резуль­тате софт, пос­тавляв­ший­ся вмес­те с ПК, дол­жен был решать не толь­ко тех­ничес­кую, но и мар­кетин­говую задачу — соз­давать ощу­щение «готово­го к работе устрой­ства». И с этой задачей Packard Bell Desktop с пре­дус­танов­ленным с завода набором прог­рамм справ­лялся отлично.

MS-DOS в 1991 году была самой рас­простра­нен­ной опе­раци­онной сис­темой: к началу десяти­летия она занима­ла домини­рующую долю рын­ка, око­ло 70% пос­тавок ОС для новых ПК, а к 1993-му — поряд­ка 79% на x86-компь­юте­рах. Но ее слож­ность счи­талась глав­ным оста­нав­лива­ющим фак­тором для широко­го рас­простра­нения пер­соналок. Конеч­но, Packard Bell Desktop не столь гибок, как Norton Commander, одна­ко если Norton делал упор на эффектив­ность работы с фай­лами и был инс­тру­мен­том для тех, кто уже осво­ился с ПК, то Packard Bell Desktop боль­ше напоми­нал пульт управле­ния от бытовой тех­ники. Этот интерфейс не стре­мил­ся стать уни­вер­саль­ным инс­тру­мен­том адми­нис­три­рова­ния фай­ловой сис­темы — ско­рее, он скры­вал ее за набором кно­пок, с помощью которых поль­зователь запус­кал прог­раммы, откры­вал справ­ку или перехо­дил в «чис­тый DOS».

GeoWorks Ensemble

Ис­тория GeoWorks Ensemble началась при­мер­но тог­да же, ког­да воз­ник Packard Bell Desktop, — в тот пери­од индус­трия толь­ко пыталась понять, каким дол­жен быть гра­фичес­кий интерфейс для мас­сового поль­зовате­ля. Тех­нология была раз­работа­на ком­пани­ей Berkeley Softworks (поз­же пере­име­нован­ной в GeoWorks), которую осно­вал инже­нер Брай­ан Доэр­ти. Базой для нового про­екта ста­ла 8-бит­ная GEOS для Commodore 64 / Apple II, перене­сен­ная на плат­форму IBM PC и адап­тирован­ная для работы поверх MS-DOS.

GeoWorks Ensemble сра­зу позици­они­рова­лась как готовая рабочая сре­да «из короб­ки». В ком­плект вхо­дили тек­сто­вый про­цес­сор GeoWrite, гра­фичес­кий редак­тор GeoDraw, фай­ловый менед­жер GeoManager и набор вспо­мога­тель­ных ути­лит вро­де кален­даря и адресной кни­ги. Такой под­ход силь­но отли­чал­ся от ран­них вер­сий Windows, где поль­зователь дол­жен был отдель­но искать и покупать все нуж­ные ему при­ложе­ния. И в отли­чие от Packard Bell Desktop, это был не прос­то «пус­ковой экран с кноп­ками», а пол­ноцен­ная рабочая сре­да с базовым набором соф­та.

GeoWorks пос­тавля­лась на пяти уста­новоч­ных дис­кетах фор­мата 3,5 или 5,25 дюй­ма. Что­бы раз­вернуть гра­фичес­кую сре­ду на сво­ем компь­юте­ре, поль­зовате­лю нуж­но было заг­рузить­ся в DOS, вста­вить в дис­ковод дис­кету и запус­тить инстал­лятор.

Внеш­не GeoWorks Ensemble очень напоми­нает Windows 3.0: при­мер­но такие же окна, знач­ки, VGA-палит­ра и проб­лема с нас­трой­кой экранно­го раз­решения. Но это уже нам­ного боль­ше похоже на пол­ноцен­ную опе­раци­онную сис­тему с окон­ным гра­фичес­ким интерфей­сом.