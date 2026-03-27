Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что трафик иностранных мессенджеров в России стремительно падает, и посоветовал россиянам установить стационарный телефон и вернуться к его использованию.

Как сообщает ТАСС, в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Национальном центре «Россия», Михаил Осеевский заявил журналистам, что Telegram в России «умирает прямо сейчас», а трафик WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и вовсе практически исчез.

«Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение часов или дней пролететь, но трафика его фактически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», — сказал глава «Ростелекома». По его словам, на этом фоне отечественный мессенджер Max наращивает аудиторию быстрыми темпами.

Также Осеевский отметил неожиданный тренд: по его словам, на фоне проблем с мессенджерами в «Ростелекоме» заметно выросло количество запросов на установку стационарных телефонов. Он добавил, что «многие очень уважаемые люди» теперь хотят иметь домашний телефон.

«Это просто гарантированный способ [связи]. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — заключил Осеевский.

Напомним, что с февраля 2026 года Роскомнадзор ограничивает работу Telegram, ссылаясь на нарушения в сфере противодействия терроризму.

В середине марта проблемы в работе мессенджера стали по-настоящему массовыми: сообщения уходят с задержкой или не уходят вовсе, медиафайлы не загружаются, а статус «Соединение...» может висеть по несколько минут или приложение вообще не соединяется с серверами. Так, по данным сервиса мониторинга Merilo, средняя доля неудачных запросов к доменам мессенджера за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% — на 47 процентных пунктов больше, чем неделей ранее. В отдельных федеральных округах показатель приблизился к 90%.

Ранее в этом месяце в Роскомнадзоре сообщали, что по-прежнему «фиксируют неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера».

В конце февраля РБК со ссылкой на свои источники писал, что власти приняли окончательное решение о полной блокировке Telegram в первых числах апреля. В Роскомнадзоре эту информацию не опровергли и не подтвердили.