По информации РБК, представители Минцифры попросили хостинг-провайдеров, CDN-операторов и сервисы веб-защиты выделить IP-адреса ресурсов из «белых списков» в отдельные подсети. Таким образом в ведомстве рассчитывают исключить ситуации, когда при ограничениях мобильного интернета наряду с ресурсами из «белых списков» работают VPN и другие несогласованные сервисы.

Издание ссылается на копию письма Минцифры, подлинность которого подтвердил журналистам один из получателей. Как следует из этого документа, крупные хостинг-провайдеры сами предложили выделить отдельную подсеть только для ресурсов «белых списков», чтобы «исключить возможность использования IP-адресов» из него «организациями, не получившими соответствующее согласование». Представители Минцифры и ФСБ поддержали эту идею.

Как объяснил один из источников РБК, из «белых списков» следует исключить посторонние ресурсы с контентом, запрещенным в России, в том числе наркошопы, онлайн-казино, порносайты и VPN-сервисы, попадающие туда наряду с одобренными сайтами.

По словам специалистов, проблема связана с тем, что сайты далеко не всегда используют собственные IP-адреса. Например, клиенты CDN и сервисов защиты от DDoS-атак могут делить адрес или подсеть с множеством других ресурсов. Поэтому при добавлении сайта в «белые списки» разрешение порой распространяется и на его «соседей» по инфраструктуре.

Как объяснил изданию глава RUVDS Никита Цаплин, если один клиент добивается включения своего ресурса в «белые списки», в итоге туда может попасть весь блок адресов вместе с другими клиентами провайдера. Среди них в теории могут оказаться VPN, онлайн-казино, сайты с запрещенным контентом и другие ресурсы. Цаплин отметил:

«Задача регулятора в данном случае — чтобы в белых сетях были только те, кто в этом нуждается и кому это одобрено».

Теперь для сайтов из «белых списков» предлагается создавать отдельные подсети, и IP-адреса из таких диапазонов будут выделять только для согласованных ресурсов. По замыслу инициаторов, это позволит исключить ситуацию, когда разрешенной инфраструктурой пользуются посторонние сервисы.

Отмечается, что для бизнеса перенос IP-адресов может потребовать серьезной инфраструктурной перенастройки. Так, по словам директора по ИТ «Рег.ру» Евгения Мартынова, на IP-адреса могут быть завязаны DNS, API, платежные системы, интеграции и внешние доступы, из-за чего смена адресов может привести к временным сбоям. Кроме того, провайдеры не всегда знают, какая именно подсеть вошла в «белые списки» и какие клиенты должны сохранить прежние IP.

Напомним, что по состоянию на апрель 2026 года в «белые списки» входило более 500 российских ресурсов, включая государственные сайты, транспортные сервисы, маркетплейсы, СМИ, а также «Яндекс», «Авито», Ozon, «Госуслуги», платежную систему «Мир» и СБП.

Следует отметить, что единого обновляемого «белого списка» на сайте Минцифры по-прежнему не представлено — ведомство публикует только отдельные сообщения о каждой новой волне расширения перечня. Так, ранее в отдельных публикациях ведомства были перечислены первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой списки ресурсов.