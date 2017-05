Похоже, хакеры-шантажисты придумали новую вымогательскую схему, к большой радости пользователей, которые поддерживают пиратство. Так, в конце апреля 2017 года в интернет попал почти полный новый сезон сериала «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is The New Black), и утечка не была случайностью. Тогда хакер (или группа хакеров) The Dark Overlord, сообщил, что он похитил новые эпизоды популярного телешоу еще в 2016 году и теперь выкладывает сериал в открытый доступ, потому как представители компаний Netflix и Larson Studios отказались заплатить выкуп.

Теперь глава Disney Боб Айгер (Bob Iger) сообщил, что компания тоже пострадала от действий неназванных хакеров и стала объектом шантажа. По словам Айгера, злоумышленники сумели скомпрометировать нескольких сотрудников ABC, в результате чего копии еще не вышедших в прокат картин были украдены. После этого похитители потребовали от Disney выкуп в биткоинах (точная сумма не разглашается), а взамен пообещали не выкладывать фильмы в интернет.

Так как компания отказалась платить и обратились в ФБР, хакеры сообщили, что в таком случае они начнут публиковать украденный контент в открытом доступе, для начала отрывками, длиной пять минут, потом двадцать минут и так далее. Если предположить, что за атакой вновь стоит The Dark Overlord, относиться к этим угрозам стоит со всей серьезностью.

Журналисты The Hollywood Reporter и Deadline сообщают, что фильм, который хакеры взяли «в заложники» — это «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), который должен выйти на экраны кинотеатров в конце мая 2017 года. Не совсем ясно, идет ли речь об одной картине, или с этого фильма злоумышленники решили начать.

Судя по всему, пока хакеры еще не привели свою угрозу в исполнение, отрывков из фильма на трекерах пока замечено не было. Издание Softpedia отмечает, что в ночь с 16 на 17 мая 2017 года на The Pirate Bay появились сразу две раздачи с фильмом, однако они вскоре были удалены и более не появлялись.