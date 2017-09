Сегодня мы затестим новую российскую железку (UTM-решение) Traffic Inspector Next Generation, призванную обеспечить комплексную защиту от сетевых угроз. Traffic Inspector Next Generation — довольно мощная и разносторонняя штука, которая предоставляет широкий набор сетевых сервисов под управлением единого веб-интерфейса, спрятанного за двухфакторной аутентификацией. Он разворачивается в качестве шлюза и служит входной точкой в офисную/домашнюю сеть. В этой статье мы рассмотрим основные функции Traffic Inspector Next Generation и проверим, насколько хорошо он защищает от различных атак.

Что умеет Traffic Inspector Next Generation?

Межсетевой экран;

HTTP antivirus proxy;

IPS/IDS;

анализатор трафика (DPI);

веб-прокси с возможностью перехвата SSL-трафика;

VPN-сервер;

мониторинг трафика.

В правой части рисунка перечислены службы, которые и являются основой шлюза. Давай рассмотрим самые интересные из них.

Межсетевой экран

В Traffic Inspector Next Generation межсетевой экран выполняет сразу несколько задач:

защищает серверы и пользовательские машины внутри сети от несанкционированного доступа;

позволяет пробрасывать порты для публикации внутренних служб и сервисов;

позволяет перехватывать пакеты и перенаправлять их на само устройство (это необходимо для прозрачного проксирования, о котором мы поговорим далее).

На скриншоте ниже можно увидеть список активных правил межсетевого экрана в читаемом виде.

Продемонстрируем работу межсетевого экрана на примере давно известной атаки, позволяющей деанонимизировать пользователя и перехватить хеш пароля от учетной записи Windows.

INFO Атака подробно описана по этой ссылке. Заключается атака в том, что при попытке открыть ссылку на SMB-ресурс в стандартном браузере типа IE или Edge SMB-ресурс мгновенно получает учетные данные пользователя (имя учетной записи и хеш пароля). Для реализации данной атаки злоумышленнику необходимо лишь поместить ссылку на картинку с SMB-сервера на фишинговой странице и направить туда жертву.

Чтобы посмотреть, как работает атака, развернем на тестовом сервере Responder , а на тестовой машине с Windows создадим пользователя Ivan со словарным паролем. На машине с Windows откроем ссылку на SMB-ресурс.

Теперь посмотрим в логи Responder’a .

Попробуем восстановить пароль с помощью утилиты John the Ripper :

Пароль восстановлен меньше чем за секунду, и злоумышленник теперь может получить доступ к рабочей станции пользователя по RDP, а также к корпоративным сервисам, в которых используется доменная авторизация.

Для того чтобы защититься от этой атаки, необходимо ограничить доступ к 137, 139 и 445-му TCP-портам для всех диапазонов адресов (кроме локальных).

Добавим соответствующие правила для межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation.

Снова поднимем Responder на нашем сервере и откроем на пользовательской рабочей станции, находящейся за Traffic Inspector Next Generation, ссылку на SMB-ресурс.

В логах Responder’a тишина, а значит, учетные данные пользователя не утекли — благодаря всего паре созданных правил на межсетевом экране.

HTTP Antivirus Proxy (HAVP)

HAVP — это прокси, к которому в виде библиотеки подключается опенсорсный антивирусный движок ClamAV.

Интерфейс модуля HAVP выглядит довольно минималистично и позволяет указать максимальный размер сканируемого файла, а также добавить в список доверенные URL, которые сканироваться не будут. Остальная логика, по всей видимости, лежит на движке ClamAV .

В панели управления HAVP можно также увидеть все обнаруженные вирусы.

Давай проверим, как работает модуль HAVP. Для начала сгенерируем meterpreter -пейлоад.

Зальем вредоносный файл на сервер и попробуем загрузить его с рабочей станции пользователя, которая находится за Traffic Inspector Next Generation.

На скриншоте видно, что вредоносный файл был задетектирован HAVP-модулем и заблокирован для загрузки. Правда, мне так и не удалось настроить HAVP таким образом, чтобы он детектировал вредоносы в HTTPS-трафике, даже после настройки HTTPS-прокси и установки корневого сертификата от Traffic Inspector Next Generation.

IPS/IDS

Система обнаружения/предотвращения вторжений в Traffic Inspector Next Generation основана на open source движке Suricata . Suricata , в свою очередь, работает с заданными правилами. По умолчанию добавлен довольно большой список разнообразных правил, включающий в себя Feodo Tracker, SSL Blacklist, а также огромный набор правил из набора Emerging Threats.net.

В интерфейсе IPS/IDS можно выбрать желаемые наборы правил.

При включении определенного набора правил администратор может выбрать действие: Alert или Drop, которое будет выполняться при срабатывании конкретного правила.

Активируем набор правил ET open/emerging-scan , описывающий признаки активности, связанной с сетевым сканированием (Nmap, Nikto).

Натравим сканер Nikto на веб-сервер, который находится за Traffic Inspector Next Generation, и посмотрим на вкладку «Предупреждения», содержащую алерты от всех активных правил.

После активации набора правил ET open/emerging-web_server и попытки эксплуатации SQL-инъекции на веб-сервере, находящемся за Traffic Inspector Next Generation, вредоносный запрос был заблокирован системой предотвращения вторжений.

Также Traffic Inspector Next Generation позволяет настроить автоматическое обновление правил по расписанию, реализованное через cron .

DPI

Deep Packet Inspection (DPI), или Layer 7 фильтрация, — модуль, предназначенный для интеллектуального распознавания протоколов прикладного уровня по сигнатурам. Механизм L7-фильтрации позволяет распознавать и фильтровать трафик отдельных приложений.

Данный модуль предлагает администратору простое решение для блокировки приложений, таких как BitTorrent или WhatsApp .

Более того, этот модуль может защитить сотрудников компании от троянов и бэкдоров, основанных, например, на TeamViewer .

Traffic Inspector Next Generation может распознавать довольно большое количество различных протоколов, всего их более 200.

Посмотрим, как L7-фильтрация работает, на примере TeamViewer . Предварительно проверим подключение к пользовательской машине с выключенным модулем DPI.

Теперь добавим правило, запрещающее все подключения TeamViewer .

После активации правила все подключения TeamViewer блокируются. Об этом свидетельствует сообщение в нижней части окна подключения.

Веб-прокси

Веб-прокси, реализованный в Traffic Inspector Next Generation, основан на Squid и поддерживает:

проксирование протоколов HTTP, HTTPS, FTP;

прозрачное проксирование;

перехват и дешифрование SSL/TLS-соединений;

кеширование веб-контента;

фильтрацию через списки контроля доступа.

При этом фильтрация может вестись:

по IP-адресам клиентов и сетям;

портам назначения;

типу браузера (User Agent);

типу контента (MIME-типам);

черным и белым спискам URL;

индивидуальным спискам URL для разных пользователей и групп.

Перехват HTTPS-трафика (SSL Bump)

Перехват HTTPS-трафика позволяет, например, делать фильтрацию по URL-адресам даже в рамках HTTPS-сессии. Для работы этого режима необходимо установить созданный в Traffic Inspector Next Generation сертификат издательства на клиентскую машину.

Прозрачное проксирование

Прокси Traffic Inspector Next Generation поддерживает также работу в прозрачном режиме. Смысл этого режима заключается в том, что пользовательская машина не настроена на работу через прокси, тем не менее трафик будет перехвачен и попадет на веб-прокси. Для этого используется межсетевой экран, перенаправляющий необходимый трафик на веб-прокси.

Отчет по веб-прокси

В интерфейсе Traffic Inspector Next Generation можно сформировать отчет по посещенным доменам и URL; по пользователям, генерирующим запросы на прокси; по IP-адресам, с которых генерировались запросы на прокси.

Выбрав пользователя, можно сгенерировать отчет по посещенным доменам для данного пользователя. В отчете есть информация о количестве запросов, байтов и времени первого и последнего посещения.

VPN-сервер

В Traffic Inspector Next Generation реализован VPN-сервер, который может быть использован для объединения сетей географически удаленных филиалов организации (в режиме «сеть — сеть»), а также для подключения удаленных сотрудников к головному офису (в режиме «узел — сеть»).

Использование режима «узел — сеть» особенно актуально, когда сотрудник компании работает удаленно из публичной сети Wi-Fi, например в аэропорту, и любые критичные данные, такие как пароли, номера счетов и платежных карт, могут быть скомпрометированы злоумышленником. При использовании технологии VPN все данные будут передаваться по защищенному каналу связи.

Traffic Inspector Next Generation поддерживает следующие виды VPN:

OpenVPN;

IPsec;

L2TP;

PPTP;

TINC VPN.

OpenVPN предустановлен в Traffic Inspector Next Generation и очень удобно реализован, все необходимые для подключения CA, сертификаты и ключи генерируются автоматически через графический интерфейс Traffic Inspector Next Generation.

Мониторинг трафика

В интерфейсе Traffic Inspector Next Generation можно увидеть наглядные графики и отчеты по сетевой активности пользователей: админ сможет узнать, на какие ресурсы обращаются пользователи, заметить подозрительную активность, локализовать угрозу и предотвратить заражение рабочих станций других пользователей.

Шлюз поддерживает несколько механизмов мониторинга и отчетности, включая:

мониторинг трафика с помощью NetFlow;

мониторинг системы с помощью RRDtool;

отчеты по веб-прокси (рассмотренные ранее).

С помощью NetFlow можно генерировать отчеты, наглядно демонстрирующие, какой компьютер на какой адрес, по какому порту/сервису обращался и сколько информации было передано в рамках этого взаимодействия.

Кольцевые диаграммы показывают распределение объема трафика по различным портам и сервисам назначения, а также наиболее популярные адреса назначения.

Щелчок по сектору кольцевой диаграммы открывает страницу с более детализированной информацией.

RRDtool позволяет визуализировать динамические данные, такие как температура процессора, его загрузка, количество трафика. На базе RRDtool в интерфейсе Traffic Inspector Next Generation реализован целый ряд различных отчетов, некоторые из них представлены на рисунках ниже.







Заключение

Traffic Inspector Next Generation — действительно интересное устройство, решающее широкий спектр задач по мониторингу, организации удаленного доступа, предотвращению вторжений и фильтрации нежелательного трафика. Управление реализовано через удобный, интуитивно понятный веб-интерфейс с наглядной визуализацией ключевых моментов. Таким образом, мы видим перед собой конкурентоспособное полноценное комплексное решение по сетевой безопасности, способное облегчить головную боль системным администраторам и безопасникам.