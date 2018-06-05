Тесты на проникновение — легальный способ заниматься настоящим взломом, да еще и получать за это деньги. Продвинутый аудит безопасности обычно выполняется на ноутбуке с (Kali) Linux и специфическим оборудованием, но многие бреши легко обнаружить и с помощью обычного смартфона. В этой статье мы рассмотрим 14 утилит, которые позволят тебе выполнить пентест, не доставая ноутбук из сумки.

WARNING Статья написана в исследовательских целях. Вся информация носит ознакомительный характер. Ни автор, ни редакция не несет ответственности за неправомерное использование упомянутых в статье программ.

Сканеры веб-ресурсов

Начнем со сканеров веб-приложений. Здесь у нас три утилиты, которые позволят тебе найти открытые админки, сбрутить пароль, протестировать сайт на XSS-уязвимости, возможность SQL-инъекций, составить листинги каталогов и многое другое.

Kayra the Pentester Lite

Мобильный сканер уязвимостей веб-приложений. Ищет типичные ошибки в конфигурации указанного веб-сервера и пытается получить листинг каталогов (обычно — успешно). Среди дополнительных инструментов есть генератор хешей и дешифровщик AES.

Сканирование выбранного сайта и настройки

Приложение обладает простыми и понятными настройками. Поддерживает HTTPS и проверяет корректность TLS. Умеет искать XSS, брутить CGI и выполнять атаки по словарю. Может работать в фоне и в многопоточном режиме. Содержит базу данных Google Hacks и автоматически определяет известные уязвимости.

Отчет Kayra и экран About

По каждому пункту, отмеченному в настройках сканирования, создается подробный отчет. На скриншоте видно лишь его малую часть. Бесплатная версия довольно функциональна, но иногда раздражает рекламой (если у тебя не стоит AdAway или другой блокировщик). В платной версии нет рекламы и ограничений, ее стоимость на момент написания статьи составляет 159 рублей.

Сайт

Протестированная версия: 1.4.0

Размер: 4,7 Мбайт

Версия Android: 4.1 и выше

Требуется root: нет

DroidSQLi

Компактная утилита для проверки веб-сайтов на уязвимость к SQL-инъекциям четырех разновидностей:

Normal SQL injection — классический вариант с передачей параметра UNION ALL SELECT ;

; Error based SQL injection — использование в запросах заведомо неверного синтаксиса для получения сообщения об ошибке, раскрывающего дополнительные параметры БД;

Blind SQL injection — серия запросов с анализом ответов true/false от СУБД, позволяющая восстановить структуру базы данных;

Time based SQL injection — формирование дополнительных запросов, вызывающих приостановку СУБД на определенное время, что делает возможным посимвольное извлечение данных.

Демонстрация error based SQL-инъекции

Утилита автоматически подбирает метод инжекта, а также использует техники обхода фильтрации запросов.

Для начала тестирования сайта необходимо вручную найти точку входа. Обычно это адрес веб-страницы, содержащий запрос вида ?id=X или ?p=X , где X — целое положительное число. В нашем примере пейлоад для параметра id выглядит так:

id=(SELECT 4777 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b6a71,(SELECT (ELT(4777=4777,1))),0x7170767871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a)

В Сети очень много сайтов, уязвимых к SQL-инъекциям. Думаю, ты легко найдешь несколько таких, просто посмотрев историю своего браузера. Подробнее об SQL-инъекциях читай в нашей статье.

Сайт

Протестированная версия: 1.1

Размер: 705 Кбайт

Версия Android: 4.2 и выше

Требуется root: нет

Droidbug Admin Panel Finder FREE

Утилита ищет админские панели по дефолтным адресам разных CMS. Результат ее работы не всегда соответствует реальному положению вещей, поскольку на популярных веб-серверах стоят IDS и WAF. Они блокируют перебор URL или перенаправляют его в honeypot, который отвечает HTTP 200 OK на все запросы, а сам собирает инфу об атакующем.

Однако на менее популярных сайтах с безопасностью все очень тоскливо, и валидная админская панелька находится за считаные секунды. В платной версии, стоимостью 139 рублей, убрана реклама и разблокирована возможность перебора по смешанному шаблону для сайтов с поддержкой PHP/ASP/CGI/CFM/JS.

Ищем админки на сайтах

Сайт

Протестированная версия: 1.4

Размер: 6,3 Мбайт

Версия Android: 2.1 и выше

Требуется root: нет

Комбайны

Интернет состоит не только из веб-приложений, и дыры находят не только в них. Следующая подборка инструментов позволит тебе искать уязвимости (и эксплоиты для них) в софте и железе, выполнять сниффинг, MITM-атаки, оставлять бэкдоры и делать много других интересных вещей.