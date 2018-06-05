Содержание статьи
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Статья написана в исследовательских целях. Вся информация носит ознакомительный характер. Ни автор, ни редакция не несет ответственности за неправомерное использование упомянутых в статье программ.
Сканеры веб-ресурсов
Начнем со сканеров веб-приложений. Здесь у нас три утилиты, которые позволят тебе найти открытые админки, сбрутить пароль, протестировать сайт на XSS-уязвимости, возможность SQL-инъекций, составить листинги каталогов и многое другое.
Kayra the Pentester Lite
Мобильный сканер уязвимостей веб-приложений. Ищет типичные ошибки в конфигурации указанного веб-сервера и пытается получить листинг каталогов (обычно — успешно). Среди дополнительных инструментов есть генератор хешей и дешифровщик AES.
|Сканирование выбранного сайта и настройки
Приложение обладает простыми и понятными настройками. Поддерживает HTTPS и проверяет корректность TLS. Умеет искать XSS, брутить CGI и выполнять атаки по словарю. Может работать в фоне и в многопоточном режиме. Содержит базу данных Google Hacks и автоматически определяет известные уязвимости.
|Отчет Kayra и экран About
По каждому пункту, отмеченному в настройках сканирования, создается подробный отчет. На скриншоте видно лишь его малую часть. Бесплатная версия довольно функциональна, но иногда раздражает рекламой (если у тебя не стоит AdAway или другой блокировщик). В платной версии нет рекламы и ограничений, ее стоимость на момент написания статьи составляет 159 рублей.
- Сайт
- Протестированная версия: 1.4.0
- Размер: 4,7 Мбайт
- Версия Android: 4.1 и выше
- Требуется root: нет
DroidSQLi
Компактная утилита для проверки веб-сайтов на уязвимость к SQL-инъекциям четырех разновидностей:
- Normal SQL injection — классический вариант с передачей параметра
UNION ALL SELECT;
- Error based SQL injection — использование в запросах заведомо неверного синтаксиса для получения сообщения об ошибке, раскрывающего дополнительные параметры БД;
- Blind SQL injection — серия запросов с анализом ответов true/false от СУБД, позволяющая восстановить структуру базы данных;
- Time based SQL injection — формирование дополнительных запросов, вызывающих приостановку СУБД на определенное время, что делает возможным посимвольное извлечение данных.
|Демонстрация error based SQL-инъекции
Утилита автоматически подбирает метод инжекта, а также использует техники обхода фильтрации запросов.
Для начала тестирования сайта необходимо вручную найти точку входа. Обычно это адрес веб-страницы, содержащий запрос вида
?id=X или
?p=X, где X — целое положительное число. В нашем примере пейлоад для параметра
id выглядит так:
id=(SELECT 4777 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b6a71,(SELECT (ELT(4777=4777,1))),0x7170767871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS GROUP BY x)a)
В Сети очень много сайтов, уязвимых к SQL-инъекциям. Думаю, ты легко найдешь несколько таких, просто посмотрев историю своего браузера. Подробнее об SQL-инъекциях читай в нашей статье.
- Сайт
- Протестированная версия: 1.1
- Размер: 705 Кбайт
- Версия Android: 4.2 и выше
- Требуется root: нет
Droidbug Admin Panel Finder FREE
Утилита ищет админские панели по дефолтным адресам разных CMS. Результат ее работы не всегда соответствует реальному положению вещей, поскольку на популярных веб-серверах стоят IDS и WAF. Они блокируют перебор URL или перенаправляют его в honeypot, который отвечает
HTTP 200 OK на все запросы, а сам собирает инфу об атакующем.
Однако на менее популярных сайтах с безопасностью все очень тоскливо, и валидная админская панелька находится за считаные секунды. В платной версии, стоимостью 139 рублей, убрана реклама и разблокирована возможность перебора по смешанному шаблону для сайтов с поддержкой PHP/ASP/CGI/CFM/JS.
|Ищем админки на сайтах
- Сайт
- Протестированная версия: 1.4
- Размер: 6,3 Мбайт
- Версия Android: 2.1 и выше
- Требуется root: нет
Комбайны
Интернет состоит не только из веб-приложений, и дыры находят не только в них. Следующая подборка инструментов позволит тебе искать уязвимости (и эксплоиты для них) в софте и железе, выполнять сниффинг, MITM-атаки, оставлять бэкдоры и делать много других интересных вещей.
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