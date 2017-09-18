Автоматизация в наше время охватывает все области бизнеса. И здесь Россия сделала огромный шаг в будущее: собственные разработчики уже стали достойной заменой западным интеграторам. Появляются всё новые отечественные компании, которые могут предложить больше, лучше и дешевле.

В качестве доказательства бурного роста ИТ-сектора хотелось бы привести в пример одну из таких быстроразвивающихся компаний — Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика». Компании сейчас семь лет, а для ИТ-компаний это небольшой срок, чтобы получить и накопить опыт, зарекомендовать себя перед крупнейшими заказчиками. Но эти ребята сделали невозможное: за столь короткое время они смогли успешно воплотить в жизнь огромное количество проектов, причем 80 процентов заказчиков — крупные.

Интересно, что компания смогла вырасти так быстро: из организации, состоявшей из пяти-шести сотрудников, она превратилась в штаб профессионалов высокого класса и открыла филиалы в нескольких городах России. «БизнесАвтоматика» имеет множество достаточно известных проектов для таких заказчиков, как Минобороны России, Минэкономразвития России, ПФР, Сбербанк, ОНФ, выходит на новый уровень разработки с использованием нейронных сетей, а число пользователей систем «БизнесАвтоматики» превысило миллион.

В чем же секрет успеха? Правильное управление или что-то еще? Мы решили узнать у исполнительного директора НПЦ «БизнесАвтоматика» Романа Дзвинко.

Интервью с директором

Как долго работает компания?

Компания существует с 2010 года и непрерывно развивается, постоянно повышая качество предоставляемых услуг.

Сегодня НПЦ «БизнесАвтоматика» — признанный лидер в области проектирования, разработки и внедрения сложных государственных информационных систем.

За небольшой срок существования компания успешно реализовала множество значимых проектов различного уровня сложности и масштаба для государственных органов на федеральном и региональном уровне, в том числе проекты в рамках государственного оборонного заказа.

Компания имеет обширный лицензионный стек:

Лицензия на разработку вооружения и военной техники. Лицензии ФСБ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Лицензия ФСБ на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств. Лицензии ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации.

По результатам анализа развития рынка IT за 2015–2016 годы Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» выбился в первую тройку по количеству проектов и внедренных в государственном секторе систем, разработанных на базе собственной платформы «Визари», обогнав такие компании, как Microsoft, Oracle и SAP СНГ.

В связи с постоянным ростом количества проектов и партнеров Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» в 2016 году открыл офисы разработки в Твери и Кирове.

С чего все начиналось? Каким был ваш первый проект?

Один из первых крупных проектов компании — разработка и внедрение корпоративной информационной системы для федерального нефтеперерабатывающего вертикально интегрированного холдинга. Основная цель проекта была направлена на создание информационной системы сквозного учета. В рамках проекта были разработаны система учета нефтепродуктов, управление логистическими цепочками и модуль учета хранения, переработки нефтепродуктов и реализации готовой продукции как через собственную сеть, так и по коммерческим договорам.

Используете ли собственные решения в своей компании?

Конечно! Мы создали единую информационно-аналитическую систему, которая позволяет автоматизировать такие процессы, как управление проектами и ресурсами компании, управление коммерческой деятельностью, а также разработали собственные BI-инструменты.

Какие самые интересные/сложные проекты можете вспомнить?

Самым интересным проектом для нас оказалось создание системы распределения путевок в международный детский лагерь «Артек» на основе механизмов искусственного интеллекта. Этот проект заинтересовал нас не только с точки зрения разработки — ценным было и то, что мы смогли напрямую принять участие в создании системы, при помощи которой ребенок из любой семьи будет иметь возможность получить путевку в лучший международный лагерь «Артек» совершенно бесплатно.

Расскажите о вашем дата-центре.

В 2015 году был запущен проект по созданию собственного дата-центра для хостинга государственных информационных систем с учетом всех требований, которые предъявляют регуляторы в этой области, такие как ФСО, ФСБ и Минкомсвязь России.

В 2016 году информационный центр прошел аттестацию и на сегодняшний день обеспечивает бесперебойную работу СМЭВ, РСМЭВ и сервисов для ряда министерств. По международной классификации уровень надежности нашего ЦОД — Tier III.

Ваш ключевой продукт — платформа «Визари», предлагающая полную автоматизацию бизнес-процессов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе. В чем ее ключевые преимущества?

«Визари» — это комплексное ERP-решение для организации регламентных процессов, позволяющее выстроить эффективные механизмы, адаптированные под особенности бизнес-инфраструктуры каждого учреждения вне зависимости от направления, масштаба организации и специфики работы. Основные модули: ERP, BI, CЭД, управление проектами и информационно-коммуникационное решение, включающее в себя управление единой системой связи IP-телефонии, аудио/видеоконференцсвязи, электронной почты и корпоративного мессенджера.

Еще одно преимущество системы перед системами, которые предлагают зарубежные коллеги, — использование разработок в области искусственного интеллекта. Благодаря технологии нейронных сетей «Визари» анализирует и прогнозирует систему поддержки принятия решений, предоставляет логический вывод для сценарного моделирования ситуаций, помогает выявить скрытые взаимосвязи данных и многое другое.

При разработке системы мы стремились сделать ее в первую очередь удобной в эксплуатации. Система не обременена лицензионными соглашениями, не требует значительных затрат на сопровождение и техническую поддержку, не ограничивает количество пользователей и одновременных подключений, а также соответствует всем требованиям ФСБ, ФСТЭК и Минкомсвязи России.

Сколько человек работает в вашей компании?

Среднесписочная численность компании составляет 140 специалистов. Из них 40 имеют ученую степень кандидата или доктора технических, физико-математических или экономических наук.

Испытывает ли компания дефицит опытных разработчиков? Как он (дефицит) преодолевается?

Проблема очень актуальная. Несмотря на то что каждый год вузы выпускают большое количество разработчиков, на рынке по-прежнему сложно найти квалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы мы, как и многие ИТ-компании, стараемся привлекать молодых специалистов из регионов. Открыв в 2016 году филиалы в нескольких городах, мы частично смогли справиться с этой задачей.

Компания тесно взаимодействует с техническими вузами, где сотрудники нашей компании преподают и готовят специалистов именно под нас. Заключены соглашения о сотрудничестве с МГУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана — чтобы привлекать молодых специалистов.

Какие языки программирования и технологии используете для написания кода?

C++, С#, JavaScript, CSS, HTML5.

Методология разработки — Agile-разработка, TDD, DDD, Git.

Трудно ли устроиться к вам на работу? Какие требования к кандидатам?

В нашей компании всегда найдется место для человека, открытого новым знаниям.

Портфолио

В портфолио много интересных проектов. Один из последних — разработка для международного детского центра «Артек» системы распределения и реализации путевок (АИС «Путевка»). Основные цели АИС «Путевка» следующие:

обеспечение прозрачности отбора заявок на получение путевок в детский центр «Артек»;

реализация удобной регистрации пользователей с учетом ролевой политики;

накопление портфолио кандидатов на получение путевки с возможностью просмотра администратором;

централизованное хранение персональных данных о пользователях.

В большинстве случаев процедура отбора кандидатов представляет собой «черный ящик». Так было и с детским центром «Артек», пока не была внедрена АИС «Путевка», сделавшая процедуру отбора прозрачной. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать. Александр Лукьянов снял репортаж об аналитической информационной системе «Путевка» — из него ты узнаешь, что нужно сделать, чтобы попасть в число претендентов на путевку в «Артек»:

А вот еще одно видео на ту же тему, но уже от Первого канала:

АИС «Путевка» — не единственный известный проект НПЦ «БизнесАвтоматика». НПЦ «БизнесАвтоматика» также разработал информационный портал для Минэкономразвития России. Этот портал используется для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов на федеральном и региональном уровне.

Разработанная система представляет собой единый информационный ресурс, предназначенный для обеспечения доступа представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти к возможности дистанционного обучения работе с оценкой регулирующего воздействия. О том, как работает система, расскажет следующее видео:

На этом все. Надеемся, информация была полезной для тебя и автоматизацию своих бизнес-процессов ты доверишь профессионалам!