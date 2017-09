В компаниях часто встречается задача уведомлять сотрудников о приближающихся днях рождения их коллег. Где-то этим занимается секретариат, а где-то автоматизированные системы (корпоративный сайт, SharePoint и подобное). В этой статье я расскажу о простеньком скрипте на PowerShell, который работает с AD и рассылает уведомления по почте.

Итак, сценарий работы скрипта такой.

Берем из AD всех пользователей. У каждого пользователя смотрим Extended attributes 10 , в котором записана дата рождения сотрудника в формате дд.мм.гггг . Если дата следующего дня совпадает с датой в Extended attributes 10 сотрудника, делаем рассылку с напоминанием о предстоящем дне рождения этого сотрудника.

Дальше сам скрипт с комментариями.

# Фильтр по типу объекта и по OU $UserFilter = "(objectCategory=User)" $ObjSearch = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher $ObjSearch.PageSize = 10000 $ObjSearch.Filter = $UserFilter $ObjSearch.SearchRoot = "LDAP://OU=Company_Users,dc=company,dc=ru" # Коллекция всех пользователей в OU $AllUser = $ObjSearch. FindAll() # Получаем завтрашний день в формате строки день.месяц и день.месяц.год $NextDay = (get-date).AddDays(1).ToString("dd.MM") $NextDayFormat = (get-date).AddDays(1).ToString("dd.MM.yyyy") # Параметры для отправки почты $EmailFrom = "notice@company.ru" $SmtpServer = "192.168.0.25" $EmailTo="all@company.ru" $Msg = New-Object Net.Mail.MailMessage $Encoding = [System.Text.Encoding ]::UTF8 # Авторизация для сервера Exchange # При первом запуске скрипта сохраним в текстовый файл зашифрованный пароль от пользователя, под которым будем авторизовываться на почтовом сервере $GetCred = Get-Credential $GetCred.Password | ConvertFrom-SecureString | Set-Content C:Temppassex.txt # После первого запуска две строки сверху можно закомментить $Pass = Get-Content C:Temppassex.txt | ConvertTo-SecureString $Cred = New-Object System.Management.Automation.PsCredential ("notice@company.ru", $Pass) # Перебор всех элементов коллекции foreach ($User in $AllUser) { # Получаем все атрибуты пользователя $UserInf = $User. GetDirectoryEntry() # Если extensionattribute10 непустой, то есть там есть какая-то дата if ($UserInf.extensionattribute10 -ne "") { # Получаем эту дату из 10-го атрибута [string] $DayOfBirth = $UserInf.extensionattribute10 # Берем из строки первые пять символов (пример 01.10) $DayOfBirth = $DayOfBirth. substring(0, 5) # Если дата из атрибута 10 = дате завтрашнего дня if ($DayOfBirth -eq $NextDay) { # Формируем сообщение в формате HTML $Msg.IsBodyHtml = $true $Msg.Subject = "Напоминание: $NextDayFormat г. день рождения у сотрудника " + $UserInf. displayname $Msg.Body = " ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Завтра ( $NextDayFormat г.), " + $UserInf.displayname + " празднует день рождения! " send-MailMessage -SmtpServer $SmtpServer -To $EmailTo -From $EmailFrom -Credential $Cred -Subject $Msg.Subject -Body $Msg.Body -BodyAsHtml -Encoding $Encoding } } }

Конечно, код скрипта не оптимален, зато, скорее всего, будет понятен всем.