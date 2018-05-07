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Обнаруженная проблема — это своеобразное продолжение предыдущего бага, который нашел тот же исследователь под ником Meh. На этот раз он раскопал возможность переполнения буфера в функции для работы с кодировкой Base64.
Уязвимость уже обзавелась своим идентификатором CVE-2018-6789 и получила статус критической, потому что приводит к удаленному выполнению любых команд на целевой системе с правами пользователя, от имени которого работает Exim. Причем не нужна ни авторизация, ни какой-либо другой уровень доступа. Нужен только коннект к порту SMTP.
Готовим инструменты
Под эту уязвимость существует добротно настроенный докер-контейнер, так что говорим спасибо товарищу под ником Skysider и запускаем:
$ docker run -it --rm --name exim -p 25:25 --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined skysider/vulndocker:cve-2018-6789
Пробрасываем из Docker стандартный порт, на котором висит SMTP.
Если нужна поддержка дебаггера, то не забудь его установить и перекомпилировать Exim с отладочными символами.
$ apt-get update && apt-get install -y gdb
$ cd exim-4.89
$ printf "CFLAGS += -g\n" >> Local/Makefile
$ make
Также нам понадобится Python с установленным pwntools для написания и тестирования эксплоита. Я просто разверну еще один докер-контейнер на основе Debian.
$ docker run -it --rm --link=exim debian /bin/bash
$ apt-get update && apt-get install -y python python-pip
$ pip install pwntools
Все готово, вперед к победам!
Работа с кучей
Для начала взглянем на саму провинившуюся функцию.
/src/base64.c
153: b64decode(const uschar *code, uschar **ptr)
154: {
155: int x, y;
156: uschar *result = store_get(3*(Ustrlen(code)/4) + 1);
157:
158: *ptr = result;
За выделение требуемого количества памяти отвечает
store_get — кастомная функция из набора для менеджмента памяти, который используется в составе Exim.
/src/store.h
30: #define store_extend(addr,old,new) \
31: store_extend_3(addr, old, new, __FILE__, __LINE__)
32:
33: #define store_free(addr) store_free_3(addr, __FILE__, __LINE__)
34: #define store_get(size) store_get_3(size, __FILE__, __LINE__)
35: #define store_get_perm(size) store_get_perm_3(size, __FILE__, __LINE__)
36: #define store_malloc(size) store_malloc_3(size, __FILE__, __LINE__)
37: #define store_release(addr) store_release_3(addr, __FILE__, __LINE__)
38: #define store_reset(addr) store_reset_3(addr, __FILE__, __LINE__)
...
43: extern BOOL store_extend_3(void *, int, int, const char *, int);
44: extern void store_free_3(void *, const char *, int);
45: extern void *store_get_3(int, const char *, int);
46: extern void *store_get_perm_3(int, const char *, int);
47: extern void *store_malloc_3(int, const char *, int);
48: extern void store_release_3(void *, const char *, int);
49: extern void store_reset_3(void *, const char *, int);
Во время работы функции выделяется буфер размером
3*(len/4)+1 байт для хранения декодированных данных, где
len — длина передаваемых данных.
Такая формула не случайна, так как в стандарте Base64 каждые три исходных байта кодируются четырьмя символами. В идеальных условиях размер переданных данных всегда кратен четырем, но, к счастью, мы живем не в них, и если передать невалидную кодированную строку, то функция
store_get получит неверное значение размера выделяемой памяти.
В общем случае, когда передаем строку размером 4n – 1, Exim зарезервирует 3n + 1 байт, но после декодирования получится строка, итоговый размер которой будет равен 3n + 2 байта, и это вызовет переполнение при попытке записи в выделенный буфер.
Где используется кодировка Base64? Да практически везде. Начиная от разных типов авторизаций и заканчивая файлами, которые прикрепляются к письмам. Все эти вещи потенциально уязвимы. Авторизация нам подходит, так как для отправки сообщений чаще всего потребуется валидный логин и пароль. На тестовом стенде уже включен механизм аутентификации CRAM-MD5, но подойдет и любой другой, который работает с Base64.
Теперь немножко поговорим о работе с памятью. Как я уже писал, в Exim существует самописный набор функций для этих целей. Функция
store_malloc — вызов
malloc прямиком из библиотеки glibc. Она занимается выделением блока памяти нужного размера.
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