Когда софтина попадает под пристальный взгляд экспертов по безопасности, велика вероятность, что за одним багом найдутся и другие. Так и случилось с агентом пересылки сообщений Exim: вслед за прошлогодней уязвимостью в нем найдена новая опасная дыра, действующая во всех версиях вплоть до последней (4.90.1). Поскольку Exim — штука популярная, список потенциально уязвимых целей просто огромен. Давай посмотрим, как эксплуатировать эту новую находку.

Обнаруженная проблема — это своеобразное продолжение предыдущего бага, который нашел тот же исследователь под ником Meh. На этот раз он раскопал возможность переполнения буфера в функции для работы с кодировкой Base64.

Уязвимость уже обзавелась своим идентификатором CVE-2018-6789 и получила статус критической, потому что приводит к удаленному выполнению любых команд на целевой системе с правами пользователя, от имени которого работает Exim. Причем не нужна ни авторизация, ни какой-либо другой уровень доступа. Нужен только коннект к порту SMTP.

Готовим инструменты

Под эту уязвимость существует добротно настроенный докер-контейнер, так что говорим спасибо товарищу под ником Skysider и запускаем:

$ docker run -it --rm --name exim -p 25:25 --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined skysider/vulndocker:cve-2018-6789

Пробрасываем из Docker стандартный порт, на котором висит SMTP.

Если нужна поддержка дебаггера, то не забудь его установить и перекомпилировать Exim с отладочными символами.

$ apt-get update && apt-get install -y gdb $ cd exim-4.89 $ printf "CFLAGS += -g

" >> Local/Makefile $ make

Также нам понадобится Python с установленным pwntools для написания и тестирования эксплоита. Я просто разверну еще один докер-контейнер на основе Debian.

$ docker run -it --rm --link=exim debian /bin/bash $ apt-get update && apt-get install -y python python-pip $ pip install pwntools

Все готово, вперед к победам!

Работа с кучей

Для начала взглянем на саму провинившуюся функцию.

/src/base64.c

153: b64decode(const uschar *code, uschar **ptr) 154: { 155: int x, y; 156: uschar *result = store_get(3*(Ustrlen(code)/4) + 1); 157: 158: *ptr = result;

За выделение требуемого количества памяти отвечает store_get — кастомная функция из набора для менеджмента памяти, который используется в составе Exim.

/src/store.h

30: #define store_extend(addr,old,new) \ 31: store_extend_3(addr, old, new, __FILE__, __LINE__) 32: 33: #define store_free(addr) store_free_3(addr, __FILE__, __LINE__) 34: #define store_get(size) store_get_3(size, __FILE__, __LINE__) 35: #define store_get_perm(size) store_get_perm_3(size, __FILE__, __LINE__) 36: #define store_malloc(size) store_malloc_3(size, __FILE__, __LINE__) 37: #define store_release(addr) store_release_3(addr, __FILE__, __LINE__) 38: #define store_reset(addr) store_reset_3(addr, __FILE__, __LINE__) ... 43: extern BOOL store_extend_3(void *, int, int, const char *, int); 44: extern void store_free_3(void *, const char *, int); 45: extern void *store_get_3(int, const char *, int); 46: extern void *store_get_perm_3(int, const char *, int); 47: extern void *store_malloc_3(int, const char *, int); 48: extern void store_release_3(void *, const char *, int); 49: extern void store_reset_3(void *, const char *, int);

Во время работы функции выделяется буфер размером 3*(len/4)+1 байт для хранения декодированных данных, где len — длина передаваемых данных.

Такая формула не случайна, так как в стандарте Base64 каждые три исходных байта кодируются четырьмя символами. В идеальных условиях размер переданных данных всегда кратен четырем, но, к счастью, мы живем не в них, и если передать невалидную кодированную строку, то функция store_get получит неверное значение размера выделяемой памяти.

В общем случае, когда передаем строку размером 4n – 1, Exim зарезервирует 3n + 1 байт, но после декодирования получится строка, итоговый размер которой будет равен 3n + 2 байта, и это вызовет переполнение при попытке записи в выделенный буфер.

Где используется кодировка Base64? Да практически везде. Начиная от разных типов авторизаций и заканчивая файлами, которые прикрепляются к письмам. Все эти вещи потенциально уязвимы. Авторизация нам подходит, так как для отправки сообщений чаще всего потребуется валидный логин и пароль. На тестовом стенде уже включен механизм аутентификации CRAM-MD5, но подойдет и любой другой, который работает с Base64.

Теперь немножко поговорим о работе с памятью. Как я уже писал, в Exim существует самописный набор функций для этих целей. Функция store_malloc — вызов malloc прямиком из библиотеки glibc. Она занимается выделением блока памяти нужного размера.