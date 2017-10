Популярный сервис Disqus был основан в 2007 году и предоставляет возможность импорта интернет-обсуждений и комментариев на сайт пользователя. Сервис применяет собственную социальную сеть, что упрощает комментирование на всех сайтах, его использующих.

В конце прошлой недели официальные представители Disqus были вынуждены признать факт утечки данных, при этом пояснив, что взлом произошел еще в 2012 году.

Изначально об инциденте стало известно благодаря усилиям известного исследователя Троя Ханта (Troy Hunt), автора портала Haveibeenpwned. Неизвестные предоставили специалисту копию украденных у сервиса данных. Убедившись в том, что информация подлинная, Хант поспешил связаться с представителями Disqus. Согласно одному из твитов специалиста, представителям сервиса понадобилось чуть меньше суток, чтобы отреагировать на случившееся.

23 hours and 42 minutes from initial private disclosure to @disqus to public notification and impacted accounts proactively protected pic.twitter.com/lctQEjHhiH

— Troy Hunt (@troyhunt) October 6, 2017