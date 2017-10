Вчера, 24 октября 2017 года, крупные российские СМИ, а также ряд украинских госучреждений подверглись атакам неизвестных злоумышленников. В числе пострадавших оказались «Интерфакс», «Фонтанка» и как минимум еще одно неназванное интернет-издание. Вслед за СМИ о проблемах также сообщили Международный аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и украинское Министерство инфраструктуры. Согласно заявлению аналитиков Group-IB, преступники также пытались атаковать банковские инфраструктуры, но эти попытки оказались неудачными. Специалисты ESET, в своб очередь, утверждают, что атаки затронули пользователей из Болгарии, Турции и Японии.

Как оказалось, перебои в работе компаний и госучреждений были вызваны не массовыми DDoS-атаками, но о шифровальщиком, который носит имя Bad Rabbit (некоторые эксперты предпочитают писать BadRabbit без пробела).

Вчера о малвари и механизмах ее работы было известно немного: сообщалось, что шифровальщик требует выкуп в размере 0,05 биткоина, а также эксперты Group-IB рассказывали, что атака готовилась несколько дней. Так, на сайте злоумышленников было обнаружено два JS-скрипта, и, судя по информации с сервера, один из них обновлялся 19 октября 2017 года.

Теперь, хотя не прошло и суток с момента начала атак, анализ шифровальщика уже осуществили специалисты едва ли не всех ведущих ИБ-компаний мира. Итак, что представляет собой Bad Rabbit, и следует ли ожидать новой «вымогательской эпидемии», подобной WannaCry или NotPetya?

Специалисты ESET, Proofpoint и «Лаборатории Касперского» сообщают, что злоумышленники даже не использовали эксплоиты, вместо этого вредонос распространялся под видом фальшивых обновлений и установщиков Adobe Flash. Фактически, жертвы должны были вручную загрузить и запустить малварь, тем самым заразив свои компьютеры. При этом фальшивки были подписаны поддельным сертификатами, имитирующими сертификаты Symantec.

Bad Rabbit распространяли сразу несколько взломанных сайтов, в основном принадлежащих к категории СМИ. Специалист «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu) отмечает, что атака готовилась гораздо дольше нескольких дней.

It appears the attackers behind #Badrabbit have been busy setting up their infection network on hacked sites since at least July 2017. pic.twitter.com/fV5U1FeVtR

— Costin Raiu (@craiu) October 24, 2017