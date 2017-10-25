Вчера, 24 октября 2017 года, крупные российские СМИ, а также ряд украинских госучреждений подверглись атакам неизвестных злоумышленников. В числе пострадавших оказались «Интерфакс», «Фонтанка» и как минимум еще одно неназванное интернет-издание. Вслед за СМИ о проблемах также сообщили Международный аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и украинское Министерство инфраструктуры. Согласно заявлению аналитиков Group-IB, преступники также пытались атаковать банковские инфраструктуры, но эти попытки оказались неудачными. Специалисты ESET, в своб очередь, утверждают, что атаки затронули пользователей из Болгарии, Турции и Японии.

Как оказалось, перебои в работе компаний и госучреждений были вызваны не массовыми DDoS-атаками, но о шифровальщиком, который носит имя Bad Rabbit (некоторые эксперты предпочитают писать BadRabbit без пробела).

Вчера о малвари и механизмах ее работы было известно немного: сообщалось, что шифровальщик требует выкуп в размере 0,05 биткоина, а также эксперты Group-IB рассказывали, что атака готовилась несколько дней. Так, на сайте злоумышленников было обнаружено два JS-скрипта, и, судя по информации с сервера, один из них обновлялся 19 октября 2017 года.

Теперь, хотя не прошло и суток с момента начала атак, анализ шифровальщика уже осуществили специалисты едва ли не всех ведущих ИБ-компаний мира. Итак, что представляет собой Bad Rabbit, и следует ли ожидать новой «вымогательской эпидемии», подобной WannaCry или NotPetya?

Специалисты ESET, Proofpoint и «Лаборатории Касперского» сообщают, что злоумышленники даже не использовали эксплоиты, вместо этого вредонос распространялся под видом фальшивых обновлений и установщиков Adobe Flash. Фактически, жертвы должны были вручную загрузить и запустить малварь, тем самым заразив свои компьютеры. При этом фальшивки были подписаны поддельным сертификатами, имитирующими сертификаты Symantec.

Bad Rabbit распространяли сразу несколько взломанных сайтов, в основном принадлежащих к категории СМИ. Специалист «Лаборатории Касперского» Костин Райю (Costin Raiu) отмечает, что атака готовилась гораздо дольше нескольких дней.

It appears the attackers behind #Badrabbit have been busy setting up their infection network on hacked sites since at least July 2017. pic.twitter.com/fV5U1FeVtR — Costin Raiu (@craiu) October 24, 2017

Каким образом Bad Rabbit сумел вызвать перебои в работе крупных СМИ, если дело было в фальшивых обновлениях для Flash? По данным ESET, Emsisoft и Fox-IT, после заражения вредонос задействовал утилиту Mimikatz для извлечения паролей из LSASS, а также имел список наиболее распространенных логинов и паролей. Все это вредонос задействовал, чтобы посредством SMB и WebDAV распространиться на другие серверы и рабочие станции, находящиеся в одной сети с зараженным устройством. При этом эксперты перечисленных выше компаний и сотрудники Cisco Talos полагают, что в данном случае обошлось без украденного у спецслужб инструмента EternalBlue, использующего бреши в SMB. Напомню, что вирусы WannaCry и NotPetya распространялись при помощи именно этого эксплоита.

Впрочем, специалистам все же удалось обнаружить некоторое сходство между Bad Rabbit и Petya (NotPetya). Так, вымогатель не просто зашифровывает пользовательские файлы, используя опенсорсный DiskCryptor , но модифицирует MBR (Master Boot Record), после чего перезагружает компьютер и выводит на экран сообщение с требованием выкупа.

Хотя сообщение с требованиями злоумышленников практически идентично посланию от операторов NotPetya, мнения экспертов относительно связи между Bad Rabbit и NotPetya немного расходятся. Так, аналитики компании Intezer подсчитали, что исходный код вредоносов совпадает лишь на 13%. В то же время аналитики Group-IB сообщают:

«Bad Rabbit является модифицированной версией NotPetya с исправленными ошибками в алгоритме шифрования. В атаке NotPetya содержался такой же алгоритм вычисления хеш суммы от имени процесса, с тем отличием, что начальный вектор инициализации в случае NotPetya 0x12345678, а в Bad Rabbit — 0x87654321. Также в текущей атаке поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша была скомпилирована в виде отдельной функции компилятором. Совпадения в коде указывают на связь атаки с использованием Bad Rabbit с предыдущей атакой NotPetya или их подражателями».

С этой точкой зрения согласны специалисты ESET и «Лаборатории Касперского», которые также допускают, что Bad Rabbit может являться прямым «наследником» NotPetya, однако избегают прямых и однозначных заявлений по этому вопросу. Также замечу, что в отличие от NotPetya новая угроза не является вайпером, то есть не уничтожает информацию на жестких дисках своих жертв.

Еще один интересный нюанс: в коде Bad Rabbit были обнаружены множественные отсылки к «Игре престолов» (к примеру, там можно найти имена трех драконов: Drogon, Rhaegal, Viserion). Почему данный факт примечателен? Ранее похожие отсылки к популярной фэнтезийной саге были замечены в составе одного из скриптов, который использовался для распространения известного шифровальщика Locky.

Хотя сообщается, что в настоящее время распространение Bad Rabbit прекращено, эксперты все же советуют предпринять следующие шаги для защиты от малвари (после этого даже в случае заражения файлы не будут зашифрованы):

заблокируйте исполнение файлов c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat;

запретите (если это возможно) использование сервиса WMI.

Фото: Group_IB, «Лаборатория Касперского»