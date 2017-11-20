Наверное, существуют люди, которые мечтают выучить английский язык для того, чтобы прочесть в подлиннике «Тропик Рака». Но желания большинства значительно проще и практичней: кто-то хочет понимать звучащие на международных конференциях доклады, кому-то важно общаться с персоналом зарубежных гостиниц и ресторанов, чьей-то карьере мешает неумение разговаривать по телефону с западными партнерами…

Увы, многие из этих людей изучали английский язык в школе и институте, но живую речь обычных людей понимают с большим трудом. У собеседника может быть своеобразная дикция, привычка торопиться и «глотать» некоторые буквы, а уж поклонников группы Slade придется просить написать на бумаге все, что они сказали.

Осложняется дело тем, что английский язык фактически стал международным, поэтому на нем часто общаются люди, для которых он неродной. А это вносит в понимание дополнительные трудности — акцент, использование упрощенных лексических построений и тому подобное.

Очевидно, что академический подход в данном случае не работает. Единственный вариант изучения живого языка — практика. Оптимальный метод — так называемое погружение, когда язык осваивается во время непосредственного общения. Однако у него есть один существенный недостаток — большинству людей он попросту недоступен.

Онлайн-сервис Puzzle English позволяет изучить английский язык наиболее естественным способом, причем сделать это дистанционно и заниматься в любое удобное время. Его концепция максимально близка к погружению, поскольку в заданиях используются не застывшие академические примеры, а живой разговорный язык, на котором общаются между собой обычные люди.

Дистанционное обучение предполагает высокий уровень мотивации и самодисциплины у пользователя. Поэтому ему предоставляется достаточно большая степень свободы — в конце концов, человек всегда сам лучше знает, что ему нужно.

При этом даже серьезная занятость не будет ощутимой помехой. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев вряд ли располагает избытком свободного времени. Но он выучил английский язык именно при помощи сервиса Puzzle English.

Обучение строится так: пользователь выполняет самые разнообразные задания, которые сам выбирает. Подобный подход соответствует лучшим образовательным концепциям, согласно которым человека нельзя научить, но можно помочь ему научиться.

Видеопазлы

В этом разделе пользователя ждут не специально подготовленные учебные видеопособия в исполнении диктора с академическим произношением, а отрывки из интервью, телепередач, фильмов, клипов — то есть та самая живая речь, которую ему предстоит научиться понимать.

Каталог разбит на тематические коллекции, что не только помогает сделать обучение более точным, но и дополнительно мотивирует пользователя. Например, поклонники Roxette могут начать изучение со знаменитого клипа Listen To Your Heart, что значительно интересней выдуманных примеров.

Удовольствием от просмотра клипа дело не ограничивается: пользователю предлагается выучить целых 33 фразы из песни. Для этого на экране отображается ее оригинальный текст с переводом на русский. При этом сами фразы выделены и по клику можно узнать их точное значение и правильное произношение.

Вся песня поделена на небольшие фрагменты — их можно прослушивать несколько раз, пока фрагмент не начнет хорошо восприниматься на слух. И следует честно признать, что делать это с помощью Мари Фредрикссон значительно приятней, чем под скучный голос незнакомого диктора.

Когда пользователь решит, что понимает все, о чем поется в песне, он сможет проверить полученные знания — собрать из отдельных слов, представленных в форме пазлов, весь текст. И вот тут ему придется воспринимать речь только на слух, что очень непросто и с первой попытки вряд ли получится.

Однако пазлы вносят в процесс игровой элемент, поэтому он не кажется нудным и скучным. Тем более что со временем они начинают складываться все быстрее и быстрее.

Сервис Puzzle English дает возможность выбирать видеоролики не только по жанру и сложности, но и по акценту. Их четыре: британский, американский, австралийский и ирландский (знаменитая Zombie в списке, разумеется, присутствует — поклонники The Cranberries будут довольны).

Аудиопазлы

Тут все значительно сложнее. В этом разделе речь придется воспринимать исключительно на слух. Да и с выбором тут все обстоит не так свободно — учить предлагается не то, что хочется, а то, что нужно.

Подобная жесткость формы объясняется тем, что раздел аудиопазлов предназначен для самых начинающих пользователей, которые вообще не воспринимают речь на слух. Им пока рано браться за «твердую пищу» — им требуется «манная кашка».

Пользователь прослушивает простую фразу, а потом собирает ее из отдельных слов. На первый взгляд тут нет ничего трудного, если бы не одно обстоятельство.

Каждому слову из фразы соответствуют несколько похожих по звучанию, из которых нужно выбрать правильное. Пользователь учится не только воспринимать устную речь, но и читать и переводить — если кликнуть на пазл, то можно получить исчерпывающую информацию: узнать произношение слова, его значение и посмотреть видеопример.

Если кому-то такое задание покажется слишком простым, то Puzzle English предлагает вместо сборки фразы из готовых пазлов напечатать ее на клавиатуре. А если и это не составит труда, то можно активировать опцию скрытия перевода.

В последнем случае пользователь фактически решает вполне рабочую задачу, которую можно рассматривать как расшифровку интервью с зарубежным экспертом, говорящим на английском языке. Конечно, с поправкой на идеальное произношение диктора.

Чтобы внести в раздел элемент игры, пользователям предлагается посоревноваться друг с другом. Рейтинг (отдельно по выбору из пазлов, отдельно по печати на клавиатуре) постоянно отображается на экране — видя, как твой показатель растет, испытываешь что-то похожее на азарт.

Грамматика

Как правило, изучение грамматики происходит под девизом «Есть такое слово — надо». Во всех курсах именно этот раздел самый скучный, и Puzzle English не исключение — чудес, как это ни прискорбно, не бывает. Но самый скучный раздел одновременно и самый полезный, поэтому обходить его вниманием не стоит.

Впрочем, и тут создатели сервиса постарались насколько можно приблизить содержание к реальной практике. Пользователю предлагается мало правил для заучивания и много примеров для понимания. Вопреки сложившимся стереотипам сервис выбрал метод от частного к общему, а не наоборот. Кстати, именно так и происходит естественное обучение, в эффективности которого вряд ли кто-то сомневается.

Например, разбираться в разнице между наречиями и прилагательными пользователь будет на примере слов good и well. В соответствующем уроке приводится масса примеров употребления этих слов, причем особое внимание уделяется исключениям.

В упражнениях, которые служат для закрепления результата, применяется уже привычный пользователям ресурса метод пазлов. Все тесты носят сугубо практический характер. Для их успешного прохождения совершенно не важно, знает ли пользователь формулировки правил или понимает их применение на интуитивном уровне. Только результат имеет значение.

Транслейты

В этом разделе пользователю предлагается переводить тексты с русского на английский, причем письменно и без помощи пазлов. На первый взгляд, он явно выбивается из общего ряда. Но конечно, это не так.

На странице с коротеньким текстом есть практически все используемые в нем слова с переводом и произношением. Пользователю, по сути, требуется только расставить их в правильном порядке и нужной форме. То есть превратить набор слов в некую осмысленную конструкцию.

Раздел чрезвычайно полезен, но вместе с тем и скучноват. Это следует учесть при составлении плана занятий — желательно чередовать его с видеопазлами или другими заданиями с ярко выраженной игровой и развлекательной направленностью.

Подкасты

В этом разделе нет ни упражнений, ни заданий. Пользователям предлагается просто слушать живые беседы и пытаться понять их смысл. То есть делать именно то, к чему они стремились, начиная занятия на сервисе Puzzle English.

Формы бесед самые разнообразные. Например, ведущий может задавать вопросы на русском, а собеседник отвечать на английском — такой подход позволяет не потерять нить разговора, даже если некоторые его фрагменты остались непонятными.

Любую из предложенных сервисом записей можно скачать, чтобы прослушать в дороге, если по пути ожидаются проблемы с интернетом. Не стоит пренебрегать такой возможностью — чтобы лучше понимать язык, надо больше слушать, как на нем разговаривают.

Песни

Не правда ли, интересно узнать, о чем поют Майкл Джексон, U2, Duran Duran, Depeche Mode и другие кумиры какого-нибудь поколения? Совместить приятное с полезным можно в разделе «Песни».

Пользователь слушает песню и читает перевод ее текста. А заодно подпевает любимым артистам в режиме караоке. Если же предложенный перевод некоторых фраз покажется недостаточно точным, то не возбраняется предложить свой.

Игры

Несмотря на то что игровая составляющая так или иначе присутствует почти во всех заданиях, разработчики сервиса Puzzle English решили выделить игры в отдельную группу. Конечно, в этом есть известная доля условности, поскольку игры направлены на обучение, как и остальные разделы сайта.

Например, в «Данетке» предлагается за минуту определить правильность перевода как можно большего числа слов. Результат оценивается просто — за каждый правильный ответ (да или нет — отсюда и название игры) начисляется один балл.

В «Мастере фраз» надо прослушать фразу и определить все звучащие в ней слова. Причем все слово вводить не обязательно — достаточно только первой буквы.

А вот «Дуэль умов» — это уже единоборство. Пользователю предлагается выбрать соперника и тему, а затем ответить на три вопроса. Аналогичное задание должен выполнить соперник — если он не ответит за сутки, то будет считаться проигравшим.

Словарь

Выполняя задания, пользователь обязательно будет ошибаться. В этом нет ничего страшного — сервис и существует для того, чтобы помочь человеку не делать ошибок.

Как правило, одна из главных проблем начинающего изучать любой иностранный язык — небольшой словарный запас. Поэтому значительную часть времени приходится тратить на обычное заучивание слов.

Сервис Puzzle English предлагает пользователю создать собственный [словарь[(https://puzzle-english.com/dictionary?tid=xakep_dict), который можно пополнять, проходя задания и игры. В частности, «Данетка» позволяет добавить в словарь все слова, значение которых пользователь не смог определить верно.

Людям практического склада ума наверняка понравятся готовые наборы. В них содержатся фразы, достаточные для общения в той или иной жизненной ситуации: в кафе, в аэропорту, в гостинице…

Есть и тематические подборки. Например, в IT-наборе содержатся термины, знание которых поможет в общении с компьютерными специалистами. Конечно, до большого англо-русского словаря по ВТ, составленного Пройдаковым и Теплицким, ему далеко, но сервис Puzzle English и не ориентирован на подготовку узких специалистов.

Метод Тичера

Эта часть сервиса практически никак не связана с остальными. Разве что там тоже предлагается выучить английский язык.

Дело в том, что разделы Puzzle English рассчитаны на людей, имеющих хотя бы самые начальные знания английского языка. Именно поэтому там практикуются личные планы, позволяющие совершенствовать навыки общения.

[Метод Тичера[(https://puzzle-teacher.com/?tid=xakep_teacher) — жестко структурированный курс, позволяющий изучить язык с нуля. Построен он по стандартной схеме: теория, упражнения, уроки с репетитором, экзамены…

Организация занятий

Для работы с сервисом Puzzle English достаточно браузера, поддерживающего Adobe Flash. Однако в этом случае пользователь будет привязан к стационарному компьютеру или ноутбуку, что накладывает на него некоторые ограничения.

Для наиболее эффективной работы лучше установить на смартфон мобильное приложение Puzzle English. Это позволит заниматься не только дома, но и, например, в метро по дороге на работу.

Начать занятия предлагается с тестирования, по его результатам составляется личный план, позволяющий достичь желаемого результата в максимально сжатые сроки. Внести в него изменения можно в любое время. В конце концов, план — не догма, а руководство к действию.