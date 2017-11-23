Последние несколько месяцев мы много писали о нововведениях в iOS 11. Мы хвалили систему за новый режим SOS и за то, что для установления доверенных отношений с компьютером теперь требуется ввести пароль блокировки устройства. «Теперь-то заживем!» — думали мы. Но ошиблись. С выходом iOS 11 разработчики Apple не только добавили новые механизмы защиты, но и ослабили старые, переложив абсолютно все уровни защиты исключительно на пароль блокировки.

Еще раз, помедленнее: вся многоуровневая система безопасности, все дополнительные проверки, пароли на резервные копии и даже облачная блокировка iCloud — теперь все-все-все завязано исключительно на пароль блокировки устройства и может быть легко сброшено, если пароль от устройства известен.

В самом деле? Давай разбираться.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи. Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.

Пароль на резервные копии

Представь, что ты работаешь в компании, основной бизнес которой — взлом паролей. Резервные копии от iPhone, которые можно создать на компьютере с помощью iTunes или сторонних приложений, можно зашифровать паролем, причем защита достаточно стойкая: для успешного перебора нужен компьютер с мощной видеокартой. Потом начинается гонка: Apple делает все более стойкую защиту, ты — разрабатываешь все более совершенные алгоритмы для ее взлома. В последней итерации Apple, казалось бы, побеждает: даже компьютер, оснащенный видеокартами по максимуму, не в состоянии перебирать больше нескольких десятков (!) паролей в секунду.

Представил? А теперь — новость: разработчики Apple делают финт ушами, и в iOS 11 пароль на резервную копию iPhone, который перебирается ну очень медленно, можно просто сбросить. Разумеется, не на уже созданном бэкапе, а на телефоне, и только если известен пароль блокировки (пасскод), — тем не менее пароль на резервную копию просто сбрасывается!

Как было в iOS 8, 9 и 10

Как это было в iOS 10 и более ранних версиях системы? Пароль на резервную копию устанавливался в iTunes, вот так:

Обрати внимание на опцию Encrypt iPhone backup. Если галочка установлена, то убрать, сбросить или изменить пароль через iTunes можно в том и только в том случае, если тебе известен старый пароль.

В iOS пароль на резервную копию — свойство не iTunes, при помощи которой создается бэкап, и даже не самого бэкапа, хоть он и зашифрован с помощью этого пароля. Нет, пароль на резервные копии — это свойство устройства, конкретного iPhone, глубоко в недрах которого и хранится этот пароль. Любые попытки сбросить или изменить пароль на резервную копию хоть с самого телефона, хоть через iTunes в обязательном порядке проходят через iOS. В iOS 8, 9 и 10 единственным способом изменить или убрать пароль на резервную копию был запуск iTunes и ввод старого пароля.

Забыл пароль от резервной копии? Неудивительно: вероятно, ты вводил его ровно один раз — при начальной настройке неизвестно когда. Хочешь сбросить забытый пароль? Это возможно только после сброса телефона к заводским настройкам. Нет, ты не сможешь восстановить данные из зашифрованного бэкапа — ведь пароль ты не помнишь! Да, ты можешь восстановить данные из iCloud (включая облачную связку ключей iCloud Keychain, в которой хранятся — или могут храниться — все твои пароли).

Казалось бы, система вполне логичная и внутренне непротиворечивая, предлагающая оптимальный баланс безопасности (не зная пароля — сбросить невозможно!) и удобства (ведь из облачного бэкапа восстановиться все равно можно, даже если ты забыл пароль). Но жаловались пользователи: «У меня пароль в iTunes — я его не устанавливал!» Жаловалась полиция. Недовольны были и корпоративные клиенты. И в Apple пошли на уступки.

Как стало в iOS 11

В iOS 11 ты по-прежнему можешь установить пароль на резервную копию в iTunes и по-прежнему не можешь сбросить или изменить его через iTunes, если забудешь старый пароль. Однако — сюрприз! — теперь ты можешь сбросить пароль на бэкап непосредственно на самом устройстве. Вот что пишут на эту тему в Apple:

В iOS 11 или более поздних версиях можно создать зашифрованную резервную копию устройства путем сброса пароля. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующие действия. На устройстве с iOS перейдите в меню «Настройки > Основные > Сброс». Нажмите «Сбросить все настройки» и введите пароль ОС iOS. Следуйте инструкциям по сбросу настроек. Это не затронет данные или пароли пользователей, но приведет к сбросу таких настроек, как уровень яркости дисплея, позиции программ на экране «Домой» и обои. Пароль для шифрования резервных копий также будет удален. Подключите устройство снова к iTunes и создайте зашифрованную резервную копию. Вы не сможете использовать зашифрованные резервные копии, которые были созданы ранее, но сможете создать в iTunes резервную копию текущих данных и установить новый пароль для нее. Если на устройстве установлена iOS 10 или более ранней версии, пароль сбросить нельзя.

Фактически речь идет вот об этих настройках:

Сброс пароля

И все? Да, все: пароль на резервную копию iTunes сброшен, и теперь ты можешь создать новый бэкап… а точнее — вытащить данные из телефона. Обрати внимание: перед тем как создавать свежую резервную копию в iTunes, тебе нужно будет установить доверенные отношения с компьютером, для чего потребуется ввести пароль блокировки на самом устройстве (по условиям задачи ты его знаешь).

Также нужно обязательно задать новый (известный) пароль на бэкап. Зачем это делается? Если пароля не будет, то данные приложений останутся незашифрованными, зато связка ключей (Keychain) окажется зашифрована с использованием аппаратного ключа, извлечь который из телефона тебе не удастся. Так что задай пароль на бэкап, и связка ключей (а в ней, напомним, хранятся все пароли пользователя, включая пароль от Apple ID, маркеры аутентификации, номера платежных карт и многое другое) будет зашифрована с помощью того же самого пароля.

Что дальше? Дальше резервную копию расшифровываем (хотя бы при помощи Elcomsoft Phone Breaker) и просматриваем содержимое. Вероятно, больше всего нас заинтересуют пароли пользователя и фотографии.

Пароли:

Поищи пароль от Google Account. Если в связке ключей он найдется, ты сможешь получить доступ (например, с использованием Elcomsoft Cloud Explorer) просто к гигантскому массиву данных о пользователе: подробнейшей истории местоположения за последние несколько лет, всем его паролям, сохраненным в браузере Chrome, закладкам, истории поисковых запросов и истории браузера и многому другому. Двухфакторная аутентификация? С большой долей вероятности тот iPhone, который у тебя в руках, может быть использован для подтверждения запроса через Google Prompt или, на худой конец, для получения SMS с одноразовым кодом.

Кстати, а что делать, если фотографии в бэкап почему-то не попали? Даже у специалистов по извлечению данных этот вопрос временами вызывает ступор: фотографии точно есть, вот они, их можно пролистать на телефоне — но в резервной копии их нет!

Ответ, как правило, будет очень простым. Несколько лет назад Apple представила сервис на основе iCloud, позволяющий пользователям синхронизировать фотографии и видео через облако. Если на iPhone включена настройка iCloud Photo Library, то фотографии будут сохраняться в iCloud — но не в облачные резервные копии, а в специальную область, выделенную именно для медиафайлов. Более того, если эта настройка включена, то и в локальные резервные копии, создаваемые при помощи iTunes, фотографии тоже сохраняться не будут. Так что для их извлечения ты можешь отключить синхронизацию фотографий с облаком в настройках iCloud, после чего создать свежий бэкап:

В принципе, в этих шагах нет большой необходимости; фото и видео можно перенести с iPhone и другими способами, но если уж снимать резервную копию, то целиком.

Итак, имея всего лишь iPhone с известным паролем блокировки, мы уже получили доступ к следующим данным:

всему, что содержится в локальном бэкапе iTunes (с заданным паролем);

паролям ко всем ресурсам из локальной связки ключей Keychain;

фото и видео;

данным приложений (как правило, в формате SQLite).

Давай теперь посмотрим, что интересного хранится у пользователя в облаке iCloud.