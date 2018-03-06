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При чем здесь Google?
В сообществе джейлбрейкеров в последние годы дела обстоят неважно. Во многом это связано не с тем, что свежие версии операционных систем как-то особенно безопасны, а с тем, какие деньги платят компании за найденные ошибки. Новые уязвимости найти очень и очень непросто, а когда их находят — чаще всего продают самой Apple или охотникам за уязвимостями. Соблазн заработать 50–100 тысяч долларов велик, и редко какие уязвимости становятся достоянием общественности.
И вот на сцене появляется Google — злейший друг Apple. Да, Apple платит огромные деньги за возможность хранить данные iCloud на серверах Google (напомним, iCloud — это управляемая Apple комбинация облачных серверов, принадлежащих Google, Microsoft, Amazon и AT&T), и да, Google выпускает свой софт для устройств под управлением iOS — но это ничуть не мешает компании публиковать информацию об уязвимостях, найденных в лаборатории Google Project Zero.
Последняя найденная уязвимость (о ней мы уже рассказывали) также обнаружена сотрудником лаборатории Google Йеном Биром. Уязвимость, названная tfp0 (производное от
task_for_pid(0)), позволила исследователю написать готовый код для эскалации привилегий во всех версиях iOS 10, некоторых версиях macOS и iOS 11.0–11.1.2.
Google сообщила об уязвимости в Apple, Apple выпустила обновление iOS 11.2, которое закрыло уязвимость. Впоследствии информация о ней и готовый исходный код были опубликованы.
Такой ход со стороны Google был встречен неоднозначно как простыми пользователями, так и сообществом джейлбрейкеров. Многие пользователи посчитали, что Google перегибает палку; эта точка зрения не лишена оснований, особенно если вспомнить, что сведения об уязвимостях в ОС Microsoft сотрудники Google Project Zero публиковали еще до того, как Microsoft успевала выпустить заплатки.
Неоднозначно приняли эту новость и участники сообщества джейлбрейкеров. Так, некоторые команды разработчиков выпустили свои версии джейлбрейков, просто использовав готовый код — даже не попытавшись интегрировать Cydia (доступную в виде исходных кодов). Джей Фримен (saurik) в интервью высказался откровенно негативно как о желающих поскорее выпустить сырые джейлбрейки на основе готового кода (получите и распишитесь!), так и о разработчиках, критикующих Cydia.
Тем не менее какими бы они ни были, но джейлбрейки есть. Давай посмотрим, как их устанавливать и чем они отличаются между собой. Но прежде — внимательно подготовимся к процедуре взлома.
Подготовка к джейлбрейку
Почему-то практически нигде не рассматривается процесс, который должен предварять установку джейлбрейка. Между тем, если что-то пойдет не так, возможно, тебе придется обновлять устройство на самую последнюю версию iOS и восстанавливать данные.
Итак, что нужно проделать перед тем, как пытаться взломать устройство?
Просто создай свежую резервную копию данных при помощи iTunes. Обязательно задай пароль на резервную копию: даже если ты из тех, кому «нечего скрывать», наличие пароля на бэкапе позволит тебе восстановить все данные — в том числе и сохраненные пароли из связки ключей keychain, как на текущее устройство, так и на другой iPhone или iPad. А вот если ты пароль не установишь, то все ключи и пароли будут зашифрованы при помощи аппаратного ключа, в результате чего восстановить такую резервную копию в полном объеме ты сможешь только на тот же самый телефон или планшет, с которого создавал резервную копию. Если что-то пойдет не так, ты всегда сможешь восстановить телефон из бэкапа практически в том же виде, как и до джейлбрейка.
А вот сохранить блобы SHSH2 тебе, к сожалению, не удастся: Apple прекратила подписывать все прошивки, для которых доступны джейлбрейки. Исключение — старый iPhone 5 или 5c, для которого доступна (и до сих пор подписывается) iOS 10.3.3.
Установка
Все новые джейлбрейки, основанные на обнаруженной в Google Project Zero уязвимости, устанавливаются совершенно одинаково. Впрочем, и уже существующие джейлбрейки Yalu устанавливаются точно так же. Перечень шагов простой.
- Скачиваем IPA-файл джейлбрейка (ссылки — ниже) и приложение Cydia Impactor.
- Подключаем iPhone к компьютеру и устанавливаем доверительные отношения, подтвердив запрос «Trust this computer?» (обрати внимание: для iOS 11 на этом этапе потребуется ввести пароль блокировки устройства; для iOS 10 пароль не требуется).
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Запускаем Cydia Impactor и перетаскиваем на него IPA-файл джейлбрейка.
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Cydia Impactor запросит Apple ID и пароль. Вводим Apple ID и пароль от любой активной учетной записи Apple (кстати, запросто можно использовать новый, только что созданный аккаунт).
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IPA-файл будет подписан (сертификат действует всего семь дней!) и загружен в устройство. На этом еще не все; для того чтобы запустить файл, тебе нужно будет подтвердить, что ты доверяешь цифровой подписи.
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Чтобы подтвердить доверенность цифровой подписи, которой ты подписал IPA-файл в момент его загрузки на устройство, зайди в настройки Settings → General → Profiles → Profiles & Device management (если в системе установлен русский язык, то «Настройки → Основные → Профили» или «Профили и управление устройством»).
Обрати внимание: для того чтобы подтвердить доверенный статус сертификата, тебе придется разрешить телефону выйти в интернет (как минимум — установить соединение с сервером ppq.apple.com). Подробно процедура описана здесь.
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Только после этого ты сможешь наконец запустить сам джейлбрейк. Если все пройдет успешно, телефон будет взломан и ты получишь доступ к файловой системе устройства.
Дальнейшее будет зависеть от конкретного джейлбрейка. Наличие (и возможность работы) Cydia, поддержка Cydia Substrate, возможность внедрения кода, обход защиты от запуска неподписанных приложений — все эти вещи могут присутствовать, а могут и не присутствовать в разных утилитах.
Общее для всех джейлбрейков — это ограниченное время их работы. После каждой перезагрузки устройства тебе придется заново запускать утилиту джейлбрейка на самом устройстве, а раз в семь дней — повторять весь процесс заново из-за того, что срок действия цифрового сертификата закончится. Исключение — наличие зарегистрированного аккаунта для разработчиков или корпоративного аккаунта с соответствующим Apple ID; впрочем, использовать такие аккаунты для подписи джейлбрейка — дело достаточно рискованное.
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