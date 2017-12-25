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Одни разработчики ждут от кросс-платформенных фреймворков решения всех своих жизненных проблем, другие же воспринимают их в штыки. В обоих «враждующих лагерях» есть свои заблуждения, вызванные непониманием того, как и что работает. Это подливает масла в огонь, так как вместо технических доводов в ход идут эмоции.
Также среди разработчиков, особенно начинающих, существует множество мифов о кросс-платформенных мобильных фреймворках. В нашей статье мы разберем самые популярные из них. Но для начала посмотрим на мобильную разработку глазами бизнеса, дающего деньги на весь айтишный блек-джек.
Зачем нужны кросс-платформенные инструменты?
Исторически на рынке компьютеров всегда была конкуренция, и каждый производитель предоставлял оптимальный набор так называемых нативных (родных) инструментов для разработки приложений под свои операционные системы и устройства.
Нативные инструменты = предоставляются владельцем экосистемы.
Все остальные признаки «нативности» ВТОРИЧНЫ — поведение и интерфейс приложений, доступ к возможностям ОС, производительность и прочее.
К тому же практически всегда оказывалось, что нативные инструменты несовместимы друг с другом не только на уровне языков разработки, принятых соглашений и архитектур, но и на уровне механизмов работы с операционной системой и библиотеками. В результате для реализации одних и тех же алгоритмов и интерфейсов требовалось написать приложение для нескольких сред на разных языках программирования, а потом его поддерживать из расчета «одна команда на платформу». При этом возможности и внешний вид приложений на разных платформах практически всегда идентичны на 90%. Сравни ради интереса реализацию любимых программ для iOS и Android.
Второй важный момент — наличие необходимых знаний и опыта внутри команды: если их нет, то потребуется время на обучение.
Для того чтобы решить обе эти проблемы, на рынке уже давно появились инструменты кросс-платформенной разработки (не только mobile), предлагающие:
- максимизировать общую базу кода на едином языке программирования, чтобы продукт было проще разрабатывать и поддерживать;
- использовать существующие компетенции и специалистов для реализации приложений на новых платформах.
Так как языков программирования (и сред) сейчас наплодилось очень много (и специалистов, владеющих этими языками), то и инструментов для кросс-платформенной разработки существует изрядное количество. Мы в качестве примера остановимся на популярных в наших краях PhoneGap, Xamarin, React Native и Qt.
Теперь можно поговорить и о мифах.
Миф 1. Магия
Самый частый миф, будоражащий умы начинающих девелоперов, связан с верой в сверхалгоритмы (и сверхпрограммистов, их создавших), которые волшебным образом превращают кросс-платформенные приложения в нативные. Что-то в духе «преобразования кода JavaScript в Swift и дальнейшая компиляция уже Swift-приложения». Этот миф подогревают и сами разработчики кросс-платформенных инструментов, обещая на выходе создание «нативных приложений». И не то чтобы кто-то здесь лукавил, но богатая фантазия и непонимание базовых механизмов иногда наводят разработчиков на мысли о шаманских приемах.
Главный принцип, лежащий в основе кросс-платформенных решений, — разделение кода на две части:
- кросс-платформенную, живущую в виртуальном окружении и имеющую ограниченный доступ к возможностям целевой платформы через специальный мост;
- нативную, которая обеспечивает инициализацию приложения, управление жизненным циклом ключевых объектов и имеет полный доступ к системным API.
Для того чтобы связывать между собой мир «нативный» и мир «кросс-платформенный», необходимо использовать специальный мост (bridge), именно он и определяет возможности и ограничения кросс-платформенных фреймворков.
При использовании bridge производительность всегда снижается за счет преобразования данных между «мирами», а также конвертации вызовов API и библиотек.
Итак, все кросс-платформенные приложения обязаны иметь нативную часть, иначе операционная система просто не сможет их запустить. Поэтому давай рассмотрим подробнее, какие системные API и механизмы предоставляются самими iOS, Android и Windows. Переходим к следующему мифу.
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