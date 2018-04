Как известно, Google хранит огромное количество данных о своих пользователях, чем его непрерывно попрекают. Под напором критики в Google создали механизм, который позволяет взять и выкачать все свои данные. Этот сервис называется Takeout, и у него могут быть разные интересные применения, о которых мы и поговорим. А заодно детально изучим то, что он выдает на руки пользователю.

Причины взять и забрать всё могут быть разными. Например, ты хочешь мигрировать на другой сервис и перенести туда свои данные: без конвертации вряд ли обойдется, но иногда это оправданная морока. Или, может быть ты хочешь сделать какую-то аналитическую систему в духе лайфлоггинга и quantified self и тебе в этом помогут накопленные в Google данные. Или страна, в которой ты живешь, вдруг решила отгородить свой интернет каким-нибудь великим файрволом, после чего Google окажется за бортом. Увы, бывает и такое.

Я за последние двенадцать лет немало пользовался продуктами Google, тестируя многие из них в рамках обзоров, и никогда не выключал следящие механизмы. Возможно, ты скажешь, что это безумие, но, во-первых, Google относится к моим данным бережно, и причин для паники пока не давал, а во-вторых, я ни в коем случае не пропагандирую такой подход. Так что считай, что я терплю этот кошмар, чтобы тебе не пришлось! 🙂

Итак, чтобы получить свои архивы, нужно зайти в окошко по адресу takeout.google.com, выставить галочки напротив интересующих тебя сервисов, и подождать некоторое (ощутимое) время. Когда я запросил полный архив, ссылка пришла через день, то есть больше чем через 24 часа. В письме робот Google бодро сообщил, что данные собраны по 36 продуктам, занимают 63,6 ГБ и разбиты по трем архивам. Причем основной объем пришелся на первые два, а третий оказался зазипованной страницей с каталогом всего выданного.

Если не хочешь качать такие объемы, то заказывай частичные архивы, которые будут включать не все сервисы. Например, если выключить Photos, YouTube и Gmail, а также Drive, если ты там хранишь что-то помимо тестовых документов, то может получиться всего несколько сот мегабайтов. Кстати, чем меньше архив, тем быстрее приходит ссылка на скачивание.

Поиск

Начнем с одной из самых занимательных вещей — истории поисковых запросов. Она лежит в папке Searches и разбита на файлы по три месяца, к примеру, 2006-01-01 January 2006 to March 2006.json . Если откроешь один из них, то увидишь, что информация о каждом запросе состоит всего из двух вещей: времени в формате Unix и искомой строки.

Для перевода времени можно использовать какой-нибудь онлайновый конвертер, а если нужно будет сконвертировать массово, то это делается одной строкой на Python (замени слово «время» на свое значение):

datetime.datetime.fromtimestamp(int("время")).strftime('%d-%m%-%Y %H:%M:%S')

Но подробным анализом я предлагаю тебе заняться самостоятельно. Мы же забавы ради попробуем поискать вхождения тех или иных строк при помощи grep. Поскольку данные сохранены в JSON, их сначала нужно будет сконвертировать в строки — я для этого использовал утилиту gron, о которой недавно писал в рубрике WWW.

Если у тебя установлен gron, можешь написать что-то в таком духе:

$ for F in *; do cat "${F}" | gron | grep "xakep"; done

И увидишь все свои запросы со словом «xakep» за всё время. Какие еще ключевики можно попробовать? Ну, например, слово «скачать». 🙂 Или вот занятная идея: если поискать символ @, то ты найдешь все почтовые адреса и аккаунты Twitter, которые ты пробивал через Google.

Обрати внимание, что здесь нет поиска по картинкам и видео, но мы их еще обнаружим в папке My Activity.

Чаты

Возможно, у тебя уже где-то спрятана папка со старыми логами ICQ и ты бы хотел присовокупить к ней еще и всё когда-либо написанное через Google Talk и Hangouts. Это вполне реально, но, к сожалению, читать переписку в том виде, в котором она приходит из Takeout, практически невозможно (в отличие, кстати, от логов ICQ).

Весь текст экспортируется как единственный файл JSON плюс горка приложенных картинок, — все это лежит в папке Hangouts. С картинками никаких проблем, а вот в JSON на каждое написанное сообщение приходится порядка двух десятков строк метаданных. Но, пожалуй, главная головная боль — в том, что вместо имени отправителя здесь ID пользователя.

Пожалуй, самое простое, что мы можем сделать — это выкинуть всю мишуру и оставить только текст. Так хотя бы можно увидеть какие-то пусть и обезличенные беседы.

$ gron Hangouts.json | grep '.text'

Так хотя бы есть шанс что-то выловить.

Google+

Что действительно есть смысл бэкапить — это посты из социальной сети Google+, которая стремительно становится артефактом прошлого. Если ты, конечно, вообще когда-либо ей пользовался.

Данные поделены на три папки: Google+ Stream, Circles и Pages. Давай заглянем в них по порядку.

Circles — это контакты людей, организованные по «кругам» из Google Plus. Формат — vCard (VCF) с той информацией, которую люди сами о себе заполнили. Можно при желании одним махом импортировать в любую адресную книгу.

Папка Pages будет присутствовать в том случае, если у тебя имелись публичные страницы. Но ничего интересного там нет: разве что юзерпик и обложка страницы.

Также к данным Google+ стоит отнести папку Profile. В ней содержится JSON с копией всех тех данных, что ты заполнил о себе в этой соцсети. Основные интересные вещи лежат в структурах urls (ссылки на другие профили в соцсетях) и organizations (места работы с датами). Забавная деталь: при том, что у меня в профиле не указан возраст, здесь присутствует поле "ageRange": {"min": 21} , значение которого Google, кажется, определил самостоятельно.

Самое главное ты найдешь в папке Google+ Stream. Здесь в качестве отдельных HTML свалены все твои посты с комментариями и даже отдельные комментарии. Можно полистать и поностальгировать, а можно парой строк на Python с BeautifulSoup выдрать, к примеру, только тексты постов. Выбирать нужно будет элементы с классами entry-title и entry-content .

К сожалению, картинки из постов не бэкапятся автоматически — они так и остаются ссылками на сервер Google, который еще и не отдаст их без авторизации. Недоработочка!