Уничтожать улики и заметать следы — удел не самых законопослушных граждан. Мы же сегодня поговорим о том, как гарантированно удалить информацию с разнообразных носителей в тех случаях, когда ты собираешься продать, подарить или попросту выбросить диск, телефон или компьютер.

Скажу банальность: в разных типах устройств способы хранения информации сильно различаются. Более того, отличаются и способы удаления записанных данных. У пользователей «обычных дисков» — с вращающимися магнитными пластинами и без шифрования — именно удаление (перезапись) данных с других типов носителей часто вызывает удивление и непонимание. Поэтому начнем с магнитных дисков.

Как уничтожить информацию на жестком диске

В этом разделе под термином «жесткий диск» мы будем понимать классическое устройство с вращающимися пластинами и движущимися электромагнитными головками чтения-записи. Информация, записанная на пластину, так и остается на ней вплоть до момента, когда данные будут перезаписаны.

Традиционный способ удаления данных с магнитных дисков — форматирование. К сожалению, при использовании Windows даже полное форматирование диска может привести к разным — и временами неожиданным — результатам.

Так, если используется ОС на Windows XP (или еще более старая версия Windows), при полном форматировании диска система вовсе не запишет нули в каждый сектор. Вместо этого ОС всего лишь произведет поиск плохих секторов с помощью последовательного чтения данных. Поэтому, если ты собираешься выбросить старый компьютер, работающий под управлением Windows XP, форматируй диск в командной строке, задав параметр /p:<число проходов> . В этом случае команда format перезапишет содержимое диска нулями столько раз, сколько задано параметром <число проходов> . Пример:

$ format в: /fs:NTFS /p:1

Начиная с Windows Vista разработчики Microsoft изменили логику работы команды полного форматирования. Теперь форматирование диска действительно перезаписывает данные нулями, и параметр /p становится избыточным.

Собственно, для обычного пользователя, не страдающего паранойей, на том все и заканчивается. Пользователи же, более обычного озабоченные безопасностью удаленных данных, могут вспомнить о существовавших пару десятилетий назад методах (кстати, очень дорогих), которыми на специальном оборудовании можно попробовать восстановить данные, анализируя остаточную намагниченность дорожек. Теоретическая идея метода в том, чтобы обнаружить следы информации, которая была ранее записана на дорожке, анализируя слабую остаточную намагниченность (вариация метода — анализ краевой намагниченности, когда считывать пытаются данные из промежутков между дорожками). Метод прекрасно работал для накопителей размером со шкаф и электромагнитами, которые могли сорвать с военного кокарду. Заметно худшие результаты метод показывал на дисках с объемом в десятки мегабайт и совсем плохо работал с накопителями, объем которых приближался к гигабайту (нет, это не ошибка, здесь речь именно о мегабайтах и гигабайтах).

Для современных накопителей с высокой плотностью записи, объем которых измеряется в терабайтах, подтвержденных случаев успешного применения данного метода нет, а для дисков, использующих «черепичную» запись SMR, подход невозможен в принципе.

Впрочем, чтобы исключить даже теоретическую возможность его использования, достаточно перезаписать диск не нулями, а некоторой последовательностью данных — иногда не один раз.

Ты уже восстанавливал данные с б/у носителей? Да, и после этого стал тщательнее затирать свои

Нет, мне это не нужно

Нет, но теперь попробую!

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Алгоритмы гарантированного уничтожения информации

Во многих организациях используются специальные процедуры для утилизации устройств хранения информации, подразумевающие их санацию (безвозвратное уничтожение информации). Для уничтожения действительно секретной информации применяют деструктивные методы, но для данных, не представляющих особой ценности, допустимо использовать и программные алгоритмы. Таких алгоритмов существует великое множество.

Начнем, пожалуй, с широко известного, но неверно интерпретируемого американского стандарта DoD 5220.22-M. Большинство бесплатных и коммерческих приложений, которые поддерживают этот стандарт, ссылаются на старую (действовавшую до 2006 года) его ревизию. Действительно, с 1995-го по 2006-й «военный» стандарт уничтожения информации разрешал использовать метод перезаписи данных. Стандарт подразумевал трехкратную перезапись диска. Первым проходом выполнялась запись любого символа, затем — его XOR-комплимента и, наконец, в последнем проходе — случайной последовательности. Например, так:

01010101 > 10101010 > 11011010* * случайные данные

В настоящее время военными этот алгоритм не используется; для санации носители физически уничтожают или полностью размагничивают их, что называется, «в горниле ядерного взрыва». Однако для уничтожения несекретной информации этот алгоритм до сих пор применяется в различных государственных учреждениях США.

Канадская полиция уничтожает несекретную информацию при помощи утилиты DSX собственной разработки. Утилита перезаписывает данные нулями, затем — единицами, после чего записывает на диск последовательность данных, в которой закодирована информация о версии утилиты, дате и времени уничтожения данных. Секретная информация все так же уничтожается вместе с носителем.

Примерно так:

00000000 > 11111111 > 10110101* * предопределенная кодированная последовательность

Похожим образом предлагает уничтожать информацию известный специалист в области криптографии Брюс Шнайер. Предложенный им алгоритм отличается от канадской разработки лишь тем, что третьим проходом записывается не предопределенная последовательность данных, а псевдослучайная. В момент публикации этот алгоритм, использующий генератор случайных чисел для перезаписи, подвергался критике как более медленный в сравнении с алгоритмами, которые записывали предопределенную последовательность данных. На сегодняшний (а также вчерашний и позавчерашний) день трудно себе представить процессор, который способна хоть как-нибудь нагрузить такая простая задача, но на момент публикации алгоритма в 1993 году в ходу были процессоры класса i486, работавшие на частотах порядка 20–66 МГц…

Примерно так:

00000000 > 11111111 > 10110101* * псевдослучайные данные

В Германии для уничтожения несекретных данных принят несколько другой подход. Стандарт BSI Verschlusssachen-IT-Richtlinien (VSITR) позволяет использовать от двух до шести проходов (в зависимости от классификации информации), записывающих поочередно псевдослучайную последовательность и ее XOR-комплимент. Последним проходом записывается последовательность 01010101.

Примерно так:

01101101* > 10010010** > 01010101 * псевдослучайная последовательность 1 ** XOR-комплимент псевдослучайной последовательности 1

Наконец, в качестве технического курьеза приведем алгоритм Питера Гутмана, предложившего перезапись в 35 проходов. Опубликованный в 1996 году алгоритм был основан на теоретическом предположении уровня остаточного магнетизма в 5% и уже на момент публикации выглядел всего лишь теоретическим изыском. Тем не менее и этот алгоритм поддерживается многими приложениями для уничтожения информации. Фактически же его использование избыточно и совершенно бессмысленно; даже трехкратная перезапись информации по любому из описанных выше алгоритмов даст точно такой же результат.

Какой алгоритм использовать? Для современных (не старше 10–15 лет) жестких дисков однократной перезаписи псевдослучайной последовательностью более чем достаточно для надежного уничтожения информации. Все, что делается сверх этого, способно лишь успокоить внутреннюю паранойю, но никак не уменьшить вероятность успешного восстановления информации.

Как долго выполняется гарантированное удаление данных на HDD объемом 4 Тбайт? Больше суток

Мгновенно, если использовалось полнодисковое шифрование

Гарантированно их можно удалить только физическим разрушением HDD

Все ответы неверны

Все ответы верны

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