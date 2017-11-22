Порог вхождения новичка в мир Linux за последние десять-пятнадцать лет ощутимо снизился. В дистрибутивах добавились удобные графические инсталляторы, значительно похорошел GUI, появилась какая-никакая унификация рабочих столов и прочие усовершенствования. Однако, помимо дистрибутивов Linux, существуют и другие POSIX-совместимые системы. Мы решили взглянуть на одну из них — FreeBSD — глазами современного пользователя (и администратора) Linux и оценить удобство работы и функциональность.

Первый запуск

Первое отличие от Linux, которое ты заметишь, — FreeBSD загружается в текстовом режиме. И это абсолютно нормально, GUI необходимо устанавливать отдельно.

К примеру, чтобы использовать GNOME 3, нужно проделать следующие шаги. Сперва установить сам GNOME 3 и Xorg:

# pkg install xorg gnome3

Затем отредактировать (с помощью vi!) файл /etc/rc.conf .

dbus_enable="YES" hald_enable="YES" gdm_enable="YES" gnome_enable="YES"

Так ты активируешь средства обмена сообщениями и определения оборудования, а также необходимые GNOME службы и графический менеджер входа в систему.

И только после этого можно перезагрузиться:

# shutdown -r now

После входа будет стандартный интерфейс GNOME 3 без каких-либо сторонних приложений. После установки Firefox (с чем пришлось повозиться — об этом далее) он появился в приложениях.

Опять же сосредоточимся на различиях. На уровне графического интерфейса их крайне мало. Единственное отличие в интерфейсе — отсутствие кнопок минимизации/максимизации — исправляется парой щелчков мышью в твикере. Аудиофайлы MP3 проигрываются без особых проблем, видео тоже, все устройства определились и заработали.

С бытовыми задачами (посерфить в интернете, послушать музыку, посмотреть видео) особых проблем нет, так что не будем задерживаться на этом и перейдем к внутренним различиям.

Под капотом

Внутри FreeBSD значительно отличается от Linux. Конечно же, здесь совсем другое ядро и большая часть рантайма (то есть стандартных библиотек и команд), но отдельно стоит отметить следующие различия:

загрузчик — хотя сейчас ничто и не мешает использовать Grub 2, но по историческим причинам и из-за лицензирования используется собственный;

базовый набор команд в большинстве своем совместим с тем, что в Linux, но может сильно отличаться в той части, которая касается управления оборудованием;

своя система управления пакетами, дополненная системой так называемых портов, которая позволяет автоматически устанавливать софт из исходников;

мощная модульная система GEOM, позволяющая строить любые мыслимые и немыслимые дисковые конфигурации;

ZFS из коробки;

модульный сетевой стек, своего рода аналог GEOM для обработки пакетов;

несколько брандмауэров, включая мощный и удобный pf из OpenBSD;

несколько NAT-подсистем.

Сравним некоторые особенности с аналогами в Linux.

Файловые системы

Во FreeBSD есть две основные файловые системы: UFS2 и ZFS. Первая ФС — внучка FFS, вторая — детище Sun.

UFS2 напоминает старые ФС Unix/Linux, такие, например, как ext2: в ней нет журнала (хотя его можно создать с помощью GEOM), но зато есть нечто под названием Soft Updates — механизм, обеспечивающий (почти) беспроблемную работу после аварийного останова. Работает он на основе отслеживания зависимостей метаданных и группирования изменений в них в атомарные записи. Это позволяет избежать неконсистентных состояний ФС, которые в противном случае могли бы помешать запуститься системе, и также позволяет выполнить проверку файловой системы в фоновом режиме.

ZFS — комбинация файловой системы с менеджером томов, портированная во FreeBSD из Solaris. По сравнению с ее ближайшим аналогом в Linux, Btrfs, ZFS более стабильная, имеет работающие аналоги RAID 5/6, поддерживает блочные устройства поверх пула (volumes), в результате чего появляется возможность создавать iSCSI-хранилища, поддерживает кеширование на SSD (что позволяет ощутимо ускорить работу, хотя и увеличивает расход памяти), дедупликацию во время работы.

Минус (по сравнению с традиционными ФС) по большей части один — требует много оперативной памяти с поддержкой ECC.