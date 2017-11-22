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Первый запуск
Первое отличие от Linux, которое ты заметишь, — FreeBSD загружается в текстовом режиме. И это абсолютно нормально, GUI необходимо устанавливать отдельно.
К примеру, чтобы использовать GNOME 3, нужно проделать следующие шаги. Сперва установить сам GNOME 3 и Xorg:
# pkg install xorg gnome3
Затем отредактировать (с помощью vi!) файл
/etc/rc.conf.
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
gdm_enable="YES"
gnome_enable="YES"
Так ты активируешь средства обмена сообщениями и определения оборудования, а также необходимые GNOME службы и графический менеджер входа в систему.
И только после этого можно перезагрузиться:
# shutdown -r now
После входа будет стандартный интерфейс GNOME 3 без каких-либо сторонних приложений. После установки Firefox (с чем пришлось повозиться — об этом далее) он появился в приложениях.
Опять же сосредоточимся на различиях. На уровне графического интерфейса их крайне мало. Единственное отличие в интерфейсе — отсутствие кнопок минимизации/максимизации — исправляется парой щелчков мышью в твикере. Аудиофайлы MP3 проигрываются без особых проблем, видео тоже, все устройства определились и заработали.
С бытовыми задачами (посерфить в интернете, послушать музыку, посмотреть видео) особых проблем нет, так что не будем задерживаться на этом и перейдем к внутренним различиям.
Под капотом
Внутри FreeBSD значительно отличается от Linux. Конечно же, здесь совсем другое ядро и большая часть рантайма (то есть стандартных библиотек и команд), но отдельно стоит отметить следующие различия:
- загрузчик — хотя сейчас ничто и не мешает использовать Grub 2, но по историческим причинам и из-за лицензирования используется собственный;
- базовый набор команд в большинстве своем совместим с тем, что в Linux, но может сильно отличаться в той части, которая касается управления оборудованием;
- своя система управления пакетами, дополненная системой так называемых портов, которая позволяет автоматически устанавливать софт из исходников;
- мощная модульная система GEOM, позволяющая строить любые мыслимые и немыслимые дисковые конфигурации;
- ZFS из коробки;
- модульный сетевой стек, своего рода аналог GEOM для обработки пакетов;
- несколько брандмауэров, включая мощный и удобный pf из OpenBSD;
- несколько NAT-подсистем.
Сравним некоторые особенности с аналогами в Linux.
Файловые системы
Во FreeBSD есть две основные файловые системы: UFS2 и ZFS. Первая ФС — внучка FFS, вторая — детище Sun.
UFS2 напоминает старые ФС Unix/Linux, такие, например, как ext2: в ней нет журнала (хотя его можно создать с помощью GEOM), но зато есть нечто под названием Soft Updates — механизм, обеспечивающий (почти) беспроблемную работу после аварийного останова. Работает он на основе отслеживания зависимостей метаданных и группирования изменений в них в атомарные записи. Это позволяет избежать неконсистентных состояний ФС, которые в противном случае могли бы помешать запуститься системе, и также позволяет выполнить проверку файловой системы в фоновом режиме.
ZFS — комбинация файловой системы с менеджером томов, портированная во FreeBSD из Solaris. По сравнению с ее ближайшим аналогом в Linux, Btrfs, ZFS более стабильная, имеет работающие аналоги RAID 5/6, поддерживает блочные устройства поверх пула (volumes), в результате чего появляется возможность создавать iSCSI-хранилища, поддерживает кеширование на SSD (что позволяет ощутимо ускорить работу, хотя и увеличивает расход памяти), дедупликацию во время работы.
Минус (по сравнению с традиционными ФС) по большей части один — требует много оперативной памяти с поддержкой ECC.
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