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Наши призеры
Вот она, золотая пятерка чемпионов!
Главный победитель, Егор Василенко, получил обещанную стипендию на сумму в 100 тысяч и написал офигенное решение задач для нашего журнала, проиллюстрировав его двадцатью девятью листингами. Это просто пир духа, огромное удовольствие для всех, кто интересуется взломом и форензикой!
Сертификаты на меньшие суммы получили:
- Евгений Александрович Акулов
- eakj@protonmail.ch (неплохое ФИО, сразу видно настоящего анонима, респект)
- Ацамаз Маратович Гацоев (между прочим, семнадцать лет парню, а даст прикурить некоторым дяденькам от хакинга ;))
- Олег Евгеньевич Климов
Решение от победителя: задание 1
Условие
На рабочем компьютере секретного агента была найдена подозрительная программа, которая крадет данные. Агент не растерялся и снял дамп программы непосредственно перед отправкой зашифрованных данных.
Требуется: найти флаг.
Решение
Проведем статический анализ дампа с помощью дизассемблера IDA.
Обрати внимание, что файл был собран с отладочной информацией. Название pdb-файла уже в некотором смысле служит подсказкой:
Формат EntryPoint’а свидетельствует о том, что исполняемый файл написан на языке C++:
Аналогичный вывод можно сделать при обнаружении функции
WinMain, с которой и следует начинать анализ. Функция
WinMain выглядит следующим образом:
В самом начале своей работы исследуемый процесс создает и отображает окно приложения. Параметры окна являются аргументами функции
CreateWindowExW:
Более подробно о сообщениях и очередях сообщений можно узнать здесь. Важнее всего то, что функция обратного вызова
TimerFunc срабатывает каждый раз при вызове функции
DispatchMessageW. Таким образом, анализ дампа сводится к анализу функции
TimerFunc.
Переходим в функцию
TimerFunc. Она описывается следующим псевдокодом:
Вот что здесь происходит:
- процесс получает путь к файлу из директории
%TEMP%;
- получает параметры экрана: ширину и высоту;
- последовательно выполняет функции, которые я назвал
Get_Screen,
Encrypt_Screenи
Send_Screen(функции
GdiplusStartupи
GdiplusShutdownиспользуются для инициализации Windows GDI+ и окончания работы с Windows GDI+ соответственно).
Get_Screen
В функции Get_Screen исследуемый процесс делает скриншот экрана и сохраняет его в файл
fIsdWlasd.bin, который должен располагаться в директории
%TEMP%:
Encrypt_Screen
После незначительных правок функция
Encrypt_Screen выглядит так:
Чтобы понять, что здесь осуществляется шифрование, зайдем в
Encrypt_sub_3B1F50. В ней трудно не заметить вызовы таких функций, как
EVP_CIPHER_CTX_new,
EVP_EncryptInit_ex и других функций из EVP, которые обеспечивают интерфейс высокого уровня для функций из библиотеки OpenSSL.
Для того чтобы понять, какой алгоритм используется при шифровании, идем сюда:
В функции
Set_Cipher_Parameters_sub_CE1260 видим выбор параметров блочного шифра:
А вызывается данная функция следующим образом:
Если сопоставить передаваемые аргументы со значениями внутри
Set_Cipher_Parameters_sub_CE1260, получится структура, где
Name = 0 ("AES-"),
Mode = 1 ("CBC") и
KeyLength = 1 ("128-"):
Делаем вывод, что скриншот экрана шифруется алгоритмом AES-128-CBC с помощью OpenSSL. Ключ шифрования берется из ресурсов:
Его можно без труда получить с помощью программы Resource Hacker или любого hex-редактора:
Теперь мы знаем, что скриншот шифруется алгоритмом AES-128-CBC по известному нам ключу, но этого недостаточно. Для полноты анализа необходимо узнать инициализирующий вектор, который используется в CBC-режиме.
В EVP ключ шифрования и инициализирующий вектор передаются в функцию
EVP_EncryptInit_ex:
Немного поиграв со структурами данных в IDA, можно увидеть, что в качестве инициализирующего вектора злоумышленник использует ключ шифрования:
К слову, так делать нельзя.
Send_Screen
В функции
Send_Screen выполняется отправка данных на сервер злоумышленника:
Причем отправляется тот самый зашифрованный файл
fIsdWlasd.bin. Содержимое зашифрованного файла, полученное с помощью функции
ReadFile, находится в переменной
buf:
Так как по условию задания дамп процесса был снят непосредственно перед отправкой зашифрованных данных, содержимое зашифрованного файла все еще находится в памяти процесса:
Помимо этого, злоумышленник оставил нам подсказку в виде размера зашифрованного скриншота:
Сохранить зашифрованный скриншот в файл можно прямо из IDA:
Флаг
Зная все параметры алгоритма шифрования, мы можем без труда восстановить исходный скриншот из дампа, это и будет наш флаг.
Python-скрипт, с помощью которого можно получить исходный скриншот, я положил сюда. Помимо этого, расшифровать скриншот можно в OpenSSL:
> openssl enc -aes-128-cbc -d -in enc_screen -out dec_screen.jpeg -K 2682377FB2C7898E5EB781D941C09C5A -iv 2682377FB2C7898E5EB781D941C09C5A
А вот и флаг:
Решение от победителя: задание 2
Условие
В вашем распоряжении оказалась зашифрованная информация в файле
flag.enc. Данный файл зашифрован алгоритмом AES-256-ECB. К счастью, у вас есть ключ от зашифрованного файла
key.enc. Проблема в том, что он зашифрован алгоритмом RSA публичным ключом
key.pub.
Требуется: расшифровать файл
flag.enc и достать флаг.
Решение
Посмотрим, что собой представляет публичный ключ RSA:
Видим, что длина модуля составляет 256 бит. C таким модулем ни о какой стойкости криптосистемы говорить не приходится. Первое, что пришло на ум, — факторизовать модуль с помощью YAFU.
Нам удалось получить разложение модуля на простые множители. Этого вполне достаточно, чтобы сгенерировать секретный ключ RSA-256 и расшифровать им
key.enc. В OpenSSL есть возможность генерации секретного ключа RSA с помощью команды
asn1parse. Для этого необходимо знать следующие параметры ключа:
-
modulus: модуль, в нашем случае
modulus = 71521286555472299312252291246589709247849481750774732993492805730954699131789
-
pubExp: открытая экспонента, в нашем случае
pubExp = 65537
-
privExp: секретная экспонента, элемент, обратный к
pubExpпо модулю
?(modulus) = (p - 1) ? (q - 1)
-
p: первый множитель
modulus, в нашем случае
p = 261857794043121448213410325750790838383
-
q: второй множитель
modulus, в нашем случае
q = 273130256889334854338089243490350662083
-
e1: элемент, обратный к
pubExpпо модулю
(p - 1);
-
e2: элемент, обратный к
pubExpпо модулю
(q - 1);
-
coeff: элемент, обратный к
qпо модулю
p.
Как правило, для нахождения обратного элемента по модулю используют расширенный алгоритм Евклида. Таким образом, все недостающие параметры можно получить с помощью следующего Python-скрипта. Результат работы скрипта:
Для того чтобы сгенерировать секретный ключ RSA, необходимо создать конфигурационный файл такого содержания:
И выполнить набор команд в OpenSSL:
Здесь мы сгенерировали приватный ключ RSA-256 в формате DER по параметрам, указанным в
asn1_struct, перевели его в формат PEM и записали в файл
key.priv. Теперь ничто не мешает нам расшифровать ключ AES и достать флаг:
Можно заметить, что после расшифровки ключ AES имеет длину не 256, а 128 бит. Поэтому реальный ключ выглядит так:
197b706e1595cf81c533136a2990249700000000000000000000000000000000
В OpenSSL это не имеет значения, но при расшифровке вручную может сыграть определенную роль.
Флаг: Stvgn6CFHKYd3BDE
Правильные ответы на тест
Честно говоря, я думал, что эти вопросы слишком простые, легко гуглятся и публиковать их смысла нет. По результатам оказалось, что нашлись такие невнимательные товарищи, которые накосячили даже в них. 🙂 Так что — публикуем правильные ответы (выделены жирным).
- При каком варианте спама злоумышленники вынуждены указывать настоящий обратный адрес?
- Фишинговые письма
- Нигерийские письма
- Малотиражная целевая спам-рассылка с вредоносным вложением
- Возможна ли утечка данных пользователя, если он их вводит с виртуальной клавиатуры?
- Нет
- Нет, если на компьютере заклеена видеокамера
- Да
- Выберите все из нижеперечисленных проблем, которые удается решить с помощью технологии соления паролей
- Выбор слишком короткого пароля
- Неинформативность пароля
- Совпадение паролей у разных пользователей
- Какая из перечисленных вредоносных программ предназначена для атак на онлайн-банкинг?
- Chameleon
- Virus.Win9x.CIH
- Carberp
- Какой вид атак на онлайн-банкинг технически наиболее сложен и требует внедрения на атакуемом информационном ресурсе эксплоита?
- Phishing
- Man-in-the-Middle
- Man-in-the-Endpoint
- В чем слабое место протокола Диффи — Хеллмана?
- Математическая основа этого протокола ненадежна
- Уязвим по отношению к атакам Man-in-the-Middle
- Стал уязвим по отношению к brute-force attack с учетом выросших вычислительных возможностей компьютеров
- Какой метод DDOS-атаки позволяет добиться многократного усиления трафика?
- UDP flood
- Http slow post
- Dns amplification атака
- Какой хеш-алгоритм работает быстрее?
- CRC32
- MD5
- SHA-2
- Какие криптографические методы используются в технологии блокчейн?
- Потоковое шифрование
- Хеширование
- Цифровая подпись
- Выберите все правильные варианты ответа
- Формат HTTPS разработан специально для нужд онлайн-банкинга
- HTTPS является отдельным по сравнению с HTTP протоколом
- HTTPS — это расширение протокола HTTP, в котором добавлено шифрование передаваемых по транспортным механизмам протокола HTTP данных
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