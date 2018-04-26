Настало время подвести итоги мартовских задач на собеседованиях и прославить тех парней, которые их с блеском решили. Спасибо победителю — его решение оказалось настолько подробным, что потянет на целую статью по крякингу. 🙂

Наши призеры

Вот она, золотая пятерка чемпионов!

Главный победитель, Егор Василенко, получил обещанную стипендию на сумму в 100 тысяч и написал офигенное решение задач для нашего журнала, проиллюстрировав его двадцатью девятью листингами. Это просто пир духа, огромное удовольствие для всех, кто интересуется взломом и форензикой!

Сертификаты на меньшие суммы получили:

Евгений Александрович Акулов eakj@protonmail.ch (неплохое ФИО, сразу видно настоящего анонима, респект) Ацамаз Маратович Гацоев (между прочим, семнадцать лет парню, а даст прикурить некоторым дяденькам от хакинга ;)) Олег Евгеньевич Климов

Решение от победителя: задание 1

Условие

На рабочем компьютере секретного агента была найдена подозрительная программа, которая крадет данные. Агент не растерялся и снял дамп программы непосредственно перед отправкой зашифрованных данных.

Требуется: найти флаг.

Решение

Проведем статический анализ дампа с помощью дизассемблера IDA.

Обрати внимание, что файл был собран с отладочной информацией. Название pdb-файла уже в некотором смысле служит подсказкой:

Формат EntryPoint’а свидетельствует о том, что исполняемый файл написан на языке C++:

Аналогичный вывод можно сделать при обнаружении функции WinMain , с которой и следует начинать анализ. Функция WinMain выглядит следующим образом:

В самом начале своей работы исследуемый процесс создает и отображает окно приложения. Параметры окна являются аргументами функции CreateWindowExW :

Более подробно о сообщениях и очередях сообщений можно узнать здесь. Важнее всего то, что функция обратного вызова TimerFunc срабатывает каждый раз при вызове функции DispatchMessageW . Таким образом, анализ дампа сводится к анализу функции TimerFunc .

Переходим в функцию TimerFunc . Она описывается следующим псевдокодом:

Вот что здесь происходит:

процесс получает путь к файлу из директории %TEMP% ;

; получает параметры экрана: ширину и высоту;

последовательно выполняет функции, которые я назвал Get_Screen , Encrypt_Screen и Send_Screen (функции GdiplusStartup и GdiplusShutdown используются для инициализации Windows GDI+ и окончания работы с Windows GDI+ соответственно).

Get_Screen

В функции Get_Screen исследуемый процесс делает скриншот экрана и сохраняет его в файл fIsdWlasd.bin , который должен располагаться в директории %TEMP% :

Encrypt_Screen

После незначительных правок функция Encrypt_Screen выглядит так:

Чтобы понять, что здесь осуществляется шифрование, зайдем в Encrypt_sub_3B1F50 . В ней трудно не заметить вызовы таких функций, как EVP_CIPHER_CTX_new , EVP_EncryptInit_ex и других функций из EVP, которые обеспечивают интерфейс высокого уровня для функций из библиотеки OpenSSL.

Для того чтобы понять, какой алгоритм используется при шифровании, идем сюда:

В функции Set_Cipher_Parameters_sub_CE1260 видим выбор параметров блочного шифра:

А вызывается данная функция следующим образом:

Если сопоставить передаваемые аргументы со значениями внутри Set_Cipher_Parameters_sub_CE1260 , получится структура, где Name = 0 ("AES-") , Mode = 1 ("CBC") и KeyLength = 1 ("128-") :

Делаем вывод, что скриншот экрана шифруется алгоритмом AES-128-CBC с помощью OpenSSL. Ключ шифрования берется из ресурсов:

Его можно без труда получить с помощью программы Resource Hacker или любого hex-редактора:

Теперь мы знаем, что скриншот шифруется алгоритмом AES-128-CBC по известному нам ключу, но этого недостаточно. Для полноты анализа необходимо узнать инициализирующий вектор, который используется в CBC-режиме.

В EVP ключ шифрования и инициализирующий вектор передаются в функцию EVP_EncryptInit_ex :

Немного поиграв со структурами данных в IDA, можно увидеть, что в качестве инициализирующего вектора злоумышленник использует ключ шифрования:

К слову, так делать нельзя.

Send_Screen

В функции Send_Screen выполняется отправка данных на сервер злоумышленника:

Причем отправляется тот самый зашифрованный файл fIsdWlasd.bin . Содержимое зашифрованного файла, полученное с помощью функции ReadFile , находится в переменной buf :

Так как по условию задания дамп процесса был снят непосредственно перед отправкой зашифрованных данных, содержимое зашифрованного файла все еще находится в памяти процесса:

Помимо этого, злоумышленник оставил нам подсказку в виде размера зашифрованного скриншота:

Сохранить зашифрованный скриншот в файл можно прямо из IDA:

Флаг

Зная все параметры алгоритма шифрования, мы можем без труда восстановить исходный скриншот из дампа, это и будет наш флаг.

Python-скрипт, с помощью которого можно получить исходный скриншот, я положил сюда. Помимо этого, расшифровать скриншот можно в OpenSSL:

> openssl enc -aes-128-cbc -d -in enc_screen -out dec_screen.jpeg -K 2682377FB2C7898E5EB781D941C09C5A -iv 2682377FB2C7898E5EB781D941C09C5A

А вот и флаг:

Решение от победителя: задание 2

Условие

В вашем распоряжении оказалась зашифрованная информация в файле flag.enc . Данный файл зашифрован алгоритмом AES-256-ECB. К счастью, у вас есть ключ от зашифрованного файла key.enc . Проблема в том, что он зашифрован алгоритмом RSA публичным ключом key.pub .

Требуется: расшифровать файл flag.enc и достать флаг.

Решение

Посмотрим, что собой представляет публичный ключ RSA:

Видим, что длина модуля составляет 256 бит. C таким модулем ни о какой стойкости криптосистемы говорить не приходится. Первое, что пришло на ум, — факторизовать модуль с помощью YAFU.

Нам удалось получить разложение модуля на простые множители. Этого вполне достаточно, чтобы сгенерировать секретный ключ RSA-256 и расшифровать им key.enc . В OpenSSL есть возможность генерации секретного ключа RSA с помощью команды asn1parse . Для этого необходимо знать следующие параметры ключа:

modulus : модуль, в нашем случае modulus = 71521286555472299312252291246589709247849481750774732993492805730954699131789

pubExp : открытая экспонента, в нашем случае pubExp = 65537

privExp : секретная экспонента, элемент, обратный к pubExp по модулю ?(modulus) = (p - 1) ? (q - 1)

p : первый множитель modulus , в нашем случае p = 261857794043121448213410325750790838383

q : второй множитель modulus , в нашем случае q = 273130256889334854338089243490350662083

e1 : элемент, обратный к pubExp по модулю (p - 1) ;

e2 : элемент, обратный к pubExp по модулю (q - 1) ;

coeff : элемент, обратный к q по модулю p .

Как правило, для нахождения обратного элемента по модулю используют расширенный алгоритм Евклида. Таким образом, все недостающие параметры можно получить с помощью следующего Python-скрипта. Результат работы скрипта:

Для того чтобы сгенерировать секретный ключ RSA, необходимо создать конфигурационный файл такого содержания:

И выполнить набор команд в OpenSSL:

Здесь мы сгенерировали приватный ключ RSA-256 в формате DER по параметрам, указанным в asn1_struct , перевели его в формат PEM и записали в файл key.priv . Теперь ничто не мешает нам расшифровать ключ AES и достать флаг:

Можно заметить, что после расшифровки ключ AES имеет длину не 256, а 128 бит. Поэтому реальный ключ выглядит так:

197b706e1595cf81c533136a2990249700000000000000000000000000000000

В OpenSSL это не имеет значения, но при расшифровке вручную может сыграть определенную роль.

Флаг: Stvgn6CFHKYd3BDE

Правильные ответы на тест

Честно говоря, я думал, что эти вопросы слишком простые, легко гуглятся и публиковать их смысла нет. По результатам оказалось, что нашлись такие невнимательные товарищи, которые накосячили даже в них. 🙂 Так что — публикуем правильные ответы (выделены жирным).

При каком варианте спама злоумышленники вынуждены указывать настоящий обратный адрес? Фишинговые письма Нигерийские письма Малотиражная целевая спам-рассылка с вредоносным вложением Возможна ли утечка данных пользователя, если он их вводит с виртуальной клавиатуры? Нет Нет, если на компьютере заклеена видеокамера Да Выберите все из нижеперечисленных проблем, которые удается решить с помощью технологии соления паролей Выбор слишком короткого пароля Неинформативность пароля Совпадение паролей у разных пользователей Какая из перечисленных вредоносных программ предназначена для атак на онлайн-банкинг? Chameleon Virus.Win9x.CIH Carberp Какой вид атак на онлайн-банкинг технически наиболее сложен и требует внедрения на атакуемом информационном ресурсе эксплоита? Phishing Man-in-the-Middle Man-in-the-Endpoint В чем слабое место протокола Диффи — Хеллмана? Математическая основа этого протокола ненадежна Уязвим по отношению к атакам Man-in-the-Middle Стал уязвим по отношению к brute-force attack с учетом выросших вычислительных возможностей компьютеров Какой метод DDOS-атаки позволяет добиться многократного усиления трафика? UDP flood Http slow post Dns amplification атака Какой хеш-алгоритм работает быстрее? CRC32 MD5 SHA-2 Какие криптографические методы используются в технологии блокчейн? Потоковое шифрование Хеширование Цифровая подпись Выберите все правильные варианты ответа Формат HTTPS разработан специально для нужд онлайн-банкинга HTTPS является отдельным по сравнению с HTTP протоколом HTTPS — это расширение протокола HTTP, в котором добавлено шифрование передаваемых по транспортным механизмам протокола HTTP данных