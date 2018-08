В этом выпуске новая подборка софта для пентеста и анализа безопасности. Научимся с комфортом находить поддомены, потрясем баги WordPress, Drupal и Magento, поищем уязвимые эндпойнты в API, а на закуску пошаримся в чужих сливах. Вперед!

Охотимся на скрытые поддомены

Не надо рассказывать, зачем может понадобиться искать поддомены. Во время рекона могут обнаружиться dev-серверы, забытые инстансы, сервисы для внутреннего использования и многое другое. Важно, что, кроме технических способов поиска, есть и «архивные»: поддомены с легкостью могут засветиться в каких-нибудь базах, да и просто иметь благозвучные имена в духе billing.target.com и help.target.com . Этим и воспользуемся.

Aquatone — это удобный Ruby-гем для поиска поддоменов из открытых источников. Он содержит в себе целых четыре полезных утилиты:

aquatone-discover ;

; aquatone-scan ;

; aquatone-gather ;

; aquatone-takeover .

Ищем информацию о доменах

Aquatone-discover проверяет базы Wayback Machine, Netcraft, HackerTarget и многих других на наличие записей о поддоменах нашей цели. Кроме открытых баз, она может обращаться к базам сервисов вроде Shodan, но нужно предварительно указать API-ключ. И вишенка на торте — те самые словарные домены.

Сканируем живые сервисы на обнаруженных поддоменах

Второй этап — проверить полученные живые домены на предмет открытых портов. В этом нам поможет aquatone-scan: считай его простой альтернативой Nmap. Он проверит собранные поддомены и выведет список обнаруженных открытых портов. Через ключи --ports и --threads ты сможешь указать порты для скана (или один из шаблонов) и количество потоков.

Собираем ответы сервера и скриншоты

На следующем шаге мы можем собрать дефолтные заголовки и содержимое ответов обнаруженных хостов, а также сделать скриншоты. В этом нам поможет утилита aquatone-gather. Обрати внимание, что она требует наличия «иксов» и Node.js, поэтому запускать стоит или на хосте с Linux, или в виртуалке.

Результат работы утилиты будет сохранен в четыре директории с говорящими названиями:

headers ;

; html ;

; screenshots ;

; report .

Проверяем возможность захвата домена

Ну и в конце посмотрим на забытые домены, которые можно перехватить. Такая ситуация возможна, когда один из поддоменов указывает на хостинг, на котором когда-то располагался легитимный сервис компании, но затем был удален, а записи в DNS остались. В этом случае поможет aquatone-takeover.

Исследуем WordPress на уязвимости

Существует множество сканеров безопасности для WordPress. Интерес ресерчеров к этой платформе объясним: по разным оценкам, в мире до сих пор до четверти всех сайтов работают на WordPress. Из блог-платформы он давно превратился в полноценный (пусть и костыльный) фреймворк для создания полноценных сайтов. На WordPress делают порталы, магазины и даже социальные сети. И конечно же, было бы странно, если бы не существовало множество сканеров безопасности для WordPress. Самый известный из них — wpscan, написанный на Ruby. Однако есть и другие.

WPSeku — это удобный скрипт на Python 3, который позволяет тебе просканить основные дыры и утечки чувствительной информации в «Вордпрессе». Из особенностей выделю:

анализ заголовков;

дисклоз реальных путей на сервере;

поиск уязвимых версий движка, плагинов и тем;

сбор информации о версиях софта и обнаружение карт сайта (sitemap);

перечисление пользователей (в том числе и админов, если они не скрыты).

Из дополнительных опций можно выделить брут логинов/паролей по словарю и анализ исходного кода WP-сайтов.

Работает и устанавливается просто:

## Окружение на третьем питоне ➜ virtualenv --no-site-packages ~/venv/wpseku ## Ставим зависимости (wpseku) ➜ pip install -r requirements.txt ## Запускаем полный скан (wpseku) ➜ python wpseku.py --url http://target.com:8080/ --verbose ---------------------------------------- [ + ] Target: http://target.com/ [ + ] Server: nginx (Debian) [ + ] Uncommon header "X-Nginx-Cache" found, with contents: HIT [ i ] Checking Full Path Disclosure... [ + ] Full Path Disclosure: /var/www/html/wp-includes/rss-functions.php [ i ] Checking wp-config backup file... [ + ] wp-config.php available at: http://target.com/wp-config.php [ i ] Checking common files... [ + ] robots.txt file was found at: http://target.com/robots.txt [ + ] sitemap.xml file was found at: http://target.com/sitemap.xml [ + ] sitemap.xml.gz file was found at: http://target.com/sitemap.xml.gz [ + ] readme.html file was found at: http://target.com/readme.html [ i ] Checking directory listing... [ i ] Checking wp-loging protection... [ i ] Checking robots paths... [ + ] Robots was found at: http://target.com/robots.txt ---------------------------------------- User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: http://target.com/sitemap.xml [ i ] Passive enumeration themes... [ + ] Name: woohoo [ i ] Enumerating users... | ID | Username | Login | |:---|:---------|:------| | 0 | admin | admin | | 1 | user | user | ...

Перебор учетных записей выполняется так же.

Если при пентесте тебе часто попадаются сайты на WordPress, попробуй WPSecu. Возможно, в твоем арсенале найдется место и для него.