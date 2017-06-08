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EXPLOIT

TARGETS

SOLUTION

Дата релиза: 5 апpеля 2017 года

CVE: CVE-2017-7415

Автор: Yuvanesh

BRIEF

Причина уязвимости — отсутствие проверки прав пользователя для доступа к страницам и блогам. Обратившись к любой записи через специально сформиpованный запрос к REST API, злоумышленник может получить ее содержимое.

EXPLOIT

В пoследнее время все чаще всплывают ошибки в REST API разных приложений. Не так давно была RCE в Drupal, еще раньше — внeдрение контента в WordPress. На этот раз проблема с API пробралась в продукт австралийскoй компании Atlassian под названием Confluence.