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Шесть атак на AD, которые нельзя не заметить
Многие производители программного обеспечения для мониторинга ИБ уже поддерживают в своих продуктах разнообразные техники атак злоумышленников. Рассмотрим некоторые из них.
Pass-the-Hash
Эта техника возможна благодаря архитектурным особенностям протокола аутентификации NTLM, разработанного Microsoft в девяностых годах прошлого века. Для того чтобы залогиниться на удаленном хосте, используется хеш пароля, хранящийся в памяти компьютера, с которого происходит аутентификация. Соответственно, его оттуда можно извлечь.
Mimikatz
Для удобной эксплуатации Pass-the-Hash французский исследователь Бенжамен Делпи (Benjamin Delpy) в 2014 году разработал утилиту mimikatz. Она позволяет дампить из памяти clear-text-пароли и NTLM-хеши.
Brute Force
Если злоумышленнику недостаточно тех учетных данных, которые он извлек с одного хоста, он может прибегнуть к грубой, но действенной технике подбора паролей.
net user /domain
Откуда взять словарь имен пользователей для того, чтобы провести атаку Brute Force? Любому члену домена доступно выполнение команды
net user /domain, которая возвращает полный список имен пользователей из AD.
Kerberoasting
Если же в домене в качестве протокола аутентификации используется Kerberos, то злоумышленник может прибегнуть к атаке Kerberoasting. Любой аутентифицированный в домене пользователь может запросить Kerberos-билет для доступа к сервису (Ticket Granting Service). TGS зашифрован хешем пароля учетной записи, от которой запущен целевой сервис. Злоумышленник, получив таким образом TGS, теперь может расшифровать его, подбирая пароль и не боясь блокировки, поскольку делает это офлайн. В случае успеха он получает пароль от ассоциированной с сервисом учетной записи, которая зачастую бывает привилегированной.
PsExec
После того как злоумышленник получил нужные учетные данные, перед ним встает задача удаленного исполнения команд. Для этого хорошо подходит утилита PsExec из набора Sysinternals. Она хорошо себя зарекомендовала как среди IT-администраторов, так и среди атакующих.
Семь заклинаний атакующих для захвата Active Directory
Сейчас мы переходим к семи заклинаниям, благодаря которым атакующие могут получить полный контроль над Active Directory. Разделим их на четыре стадии:
- Разведка.
- Продвижение по AD.
- Эксплуатация.
- Захват домена.
На схеме можно увидеть все четыре, а также техники, которые на них применяются. Рассмотрим каждую детально.
Стадия 1. Разведка
Начнем с разведки.
PowerView
Этот инструмент входит в популярный PowerShell-фреймворк для проведения тестирований на проникновение — PowerSploit. Также на него опирается инструмент BloodHound, строящий граф связей объектов внутри AD.
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