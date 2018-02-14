Содержание статьи
Прокачиваем GDB/LLDB
LLDB/GDB — проверенные временем инструменты отладки, которые тем не менее из коробки имеют весьма спартанский интерфейс в силу исторических причин. Разумеется, у многих ресерчеров есть удобный лично им фронтенд — от древних линуксовых поделий до модных macOS-тулз типа Hopper. Voltron — еще один проект в этом ряду.
Voltron — это удобный фронтенд на Python, который работает с LLDB, GDB и WinDbg. Он в наглядном виде покажет регистры процессора, состояние памяти, дизассемблированный вывод и текущие брейк-пойнты. Каждое «окно дашборда» удобно запустить отдельным процессом под tmux, а для того, чтобы расставить панели в удобном (читай: а-ля тайловом) порядке, автор справедливо предлагает использовать tmuxinator — надстройку для tmux, которая сохранит лейауты расположения окон tmux и позволит быстро восстановить сессию voltron с отладчиком до рабочей конфигурации.
К сожалению, snare, автор voltron, в последнее время основательно подзабил на свой проект. Но и без этого voltron работает весьма стабильно и в каких-то криминальных глюках пока замечен не был.
Спуфим порты
Часто первое, что делает атакующий, когда начинает работу с сервером, — аккуратно Nmap’ит все (а чаще самые популярные) порты. Оно и понятно: по статусу открытого порта (или CLOSED, или FILTERED) можно сделать вывод о том, какое ПО крутится на сервере, и часто по фингерпринтам возвращаемых данных можно определить и версию ПО и, соответственно, выработать план атаки.
Утилита portspoof несколько усложнит этот этап. Вместо того чтобы возвращать реальное состояние порта, portspoof будет отвечать валидным SYN/ACK’ом на любой запрос. При этом все порты будут казаться для атакующего открытыми. Вторая особенность — на запросы к сервисам portspoof будет отвечать валидными динамическими сигнатурами, которые якобы крутятся на этих портах. Как результат, атакующему может понадобиться много времени, чтобы понять, что же в реальности происходит на атакуемом сервере.
Продолжение статьи доступно только подписчикам
Cтатьи из последних выпусков журнала можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы читать эту статью, необходимо купить подписку.
Подпишись на журнал «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта, включая эту статью. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться