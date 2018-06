Думаю, тебе не нужно рассказывать, что такое git, — он сегодня используется всеми от небольших компаний до гигантов индустрии. Найденная в нем уязвимость позволяет злоумышленнику атаковать пользователей, которые клонировали специально сформированный репозиторий. Как его формировать? Об этом я сейчас и расскажу.

INFO Обнаруженные уязвимости получили идентификаторы CVE-2018-11233 и CVE-2018-11235. Они присутствуют в следующих версиях git: все версии ниже 2.17.1;

все версии ниже 2.16.4;

все версии ниже 2.14.4;

все версии ниже 2.15.2;

все версии ниже 2.13.7

и другие, более ранние версии.

Наибольший интерес представляет баг CVE-2018-11235, который был обнаружен исследователем Этьеном Сталмансом (Etienne Stalmans). Эксплуатация именно этой уязвимости приводит к самым печальным последствиям — выполнению произвольного кода на машине жертвы. Проблема была найдена в рамках программы охоты за ошибками GitHub и затрагивает функции обработки имени подмодуля.

Баг оказался платформонезависимым и прекрасно существует во всех основных операционных системах — Windows, macOS и Linux. Список уязвимых веток приложения обширен, к тому же под угрозой оказались и программы, в которые включена версия Git «из коробки». В основном это разные IDE, такие как Visual Studio и Xcode.

Стенд

Думаю, описание установки git на твою машину будет лишней тратой экранного места. Выбирай удобную тебе платформу и качай дистрибутив. Проследи только, чтобы номер версии входил в число уязвимых. Я ради разнообразия буду использовать git для Windows.

Что такое «подмодули»?

Во время разработки постоянно возникает необходимость задействовать в своем проекте еще какой-то проект. Например, дополнительную библиотеку, которая независимо используется в нескольких других проектах. Чтобы не плодить копии этой библиотеки и всегда иметь простую возможность обновить ее до последней версии, в git существует понятие подмодуля (submodule). Подмодули позволяют содержать один git-репозиторий как подкаталог другого. Это дает возможность клонировать еще один репозиторий внутрь проекта, при этом в него по-прежнему можно коммитить отдельно.

Посмотрим, как это сделать. Для начала создадим пустой репозиторий.

mkdir subvh && cd subvh git init

Допустим, теперь мы хотим использовать в этом проекте крутой словарь для дирбаста. Загрузим его в качестве подмодуля:

git submodule add git://github.com/Bo0oM/fuzz.txt fuzz

где fuzz — это название папки, куда будет помещен репозиторий. Теперь, если заглянуть в git status , мы увидим, что появился новый файл .gitmodules .

/d/VisualHack/subvh (master) $ git status On branch master No commits yet Changes to be committed: (use "git rm --cached <file>..." to unstage) new file: .gitmodules new file: fuzz

Этот конфигурационный файл задает соответствие локального пути внутри проекта с адресом репозитория.

/d/VisualHack/subvh (master) $ cat .gitmodules [submodule "fuzz"] path = fuzz url = git://github.com/Bo0oM/fuzz.txt

Обрати внимание на заголовок файла: в кавычках указывается название подмодуля, оно аналогично названию папки, в которую мы его клонировали. Разумеется, репозиторий может содержать сколько угодно подмодулей, для каждого будет создана отдельная запись в .gitmodules .

Сам файл находится под версионным контролем вместе с другими твоими файлами. Он отправляется при выполнении push и загружается при выполнении pull вместе с остальными файлами проекта.

Однако, кроме появления .gitmodules , в структуре проекта были сделаны и другие изменения. Как ты знаешь, в корне репозитория в папке .git хранятся служебные файлы. Там можно обнаружить директорию modules с подпапкой fuzz . А в ней уже хранится такой же служебный каталог .git , только от нашего подмодуля. В самой папке подмодуля находится файл .git , в котором указано, по какому пути искать служебную директорию.

/d/VisualHack/subvh (master) $ cat fuzz/.git gitdir: ../.git/modules/fuzz

Пора закоммитить внесенные изменения.

git commit -m "Added submodule"

Теперь попробуем клонировать наш свежесобранный репозиторий с подмодулем.

cd .. git clone subvh subtest

Заглядываем в папку fuzz и… не видим там ничего.

Дело в том, что для автоматической загрузки подмодулей во время клонирования нужно использовать ключ --recurse-submodules или просто --recursive .

git clone subvh subtest --recursive

Теперь все в порядке и можно переходить к деталям уязвимости.

/d/VisualHack $ git clone subvh subtest --recursive Cloning into 'subtest'... done. Submodule 'fuzz' (git://github.com/Bo0oM/fuzz.txt) registered for path 'fuzz' Cloning into 'D:/VisualHack/subtest/fuzz'... remote: Counting objects: 323, done. remote: Compressing objects: 100% (6/6), done. remote: Total 323 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 317 Receiving objects: 100% (323/323), 1.85 MiB | 943.00 KiB/s, done. Resolving deltas: 100% (197/197), done. Submodule path 'fuzz': checked out 'b50734ffa4477b8f7d86bca3f9eed648a9b83ed7'