В жизни каждого мейкера наступает момент, когда обычных микроконтроллеров уже не хватает, а тратить деньги на распберри жалко. Именно тут и выходит на сцену девайс под скромным названием Onion Omega 2. По размерам и цене близкий к микроконтроллерам, он обладает возможностями, сравнимыми с возможностями Raspberry Pi.

И все-таки чем отличается микроконтроллер от мини-компьютера?

На мой взгляд, основное отличие микроконтроллера от мини-компьютера (одноплатника) — операционная система. На микроконтроллере есть программа, прошивка. Да, в некоторых контроллерных прошивках, например Micropython, реализована частичная функциональность операционной системы, работа с файлами, пользовательский интерфейс и прочее, но это не делает их (платы с такой прошивкой) компьютерами.

А поскольку на Omega 2 установлена облегченная версия Linux — LEDE (Linux Embedded Development Environment), базирующаяся на OpenWRT, то, несмотря на свой форм-фактор, Omega 2 — одноплатный компьютер. Кстати, компания-производитель позиционирует его как «самый маленький в мире компьютер с установленной Linux».

Какой вариант применения Omega 2 тебе хотелось бы реализовать? Сделать робота-охранника для видеонаблюдения

Поднять сидбокс для загрузки и раздачи торрентов

Поставить на него ATMDesk и RapidFire ATM XFS для пентеста банкоматов

Использовать как домашний медиацентр

Для моих задач у него слишком мало ресурсов

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Посмотрим, что он умеет

Сейчас в продаже находится две версии Onion Omega: 2 и 2+. В данной статье рассматривается версия Onion Omega 2. Плата для обзора была любезно предоставлена магазином iarduino.ru.

Итак, у нашего компьютера:

580 МГц CPU

64 Мбайт оперативной памяти

16 Мбайт флеш-памяти

USB 2.0

Wi-Fi

15 GPIO

2 PWM

2 UART

1 I2C

1 SPI

1 I2S

Как можно заметить на картинке, на самой плате есть только пины, нет даже входа для питания. Для того чтобы начать работать с платой, придется раскошелиться на док-станцию. Их существует целых пять штук, каждая удобна в своем случае. Я буду использовать Expansion dock. На ней расположены GPIO, USB-порт, RGB-светодиод, кнопка Reset, выключатель и порт microUSB для питания устройства.

INFO Кроме док-станций, для Omega существуют различные стандартные модули: BLE-модуль, модуль для подключения Ethernet, GPS-модуль, модуль OLED-дисплея. Есть и различные шилды: для работы с RFID-метками, для управления реле и сервоприводами.

Начинаем работу

Очень много примеров работы с этой платой уже рассмотрено на русскоязычном форуме, поэтому я только пробегусь по основным пунктам настройки, а затем мы приступим уже к более-менее реальным проектам.

Вставляем плату в шилд, подключаем питание — и поехали!

Если питание благополучно подается, то в списке доступных Wi-Fi-сетей мы вскоре увидим сеть с названием Omega-XXXX, где вместо XXXX будет кусочек MAC-адреса (кстати, пароль стандартный — 12345678). Подключаемся к этой сети и с помощью любого браузера заходим по адресу 192.168.3.1, а дальше, следуя любезным инструкциям разработчиков платы, выполняем первичную настройку: подключаем плату к своему Wi-Fi, чтобы не переключаться между сетями, регистрируемся в облаке и устанавливаем консоль. Логин и пароль по умолчанию — root и onioneer соответственно.

После завершения настройки мы сможем попасть в панель управления Omega. Почему-то она называется консолью, но от привычного нам интерфейса командной строки она довольно далека :). На самом деле больше всего эта панель управления напоминает, по крайней мере мне, Launchpad на macOS. Давай попробуем разобраться, зачем нужна каждая из утилит.