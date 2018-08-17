В то время как фильмы по комиксам бьют все возможные рекорды кассовых сборов, сами комиксы остаются для многих неизвестной культурой, к которой сложно подступиться. Бесконечные серии про супергероев, где не отыскать ни начала, ни конца, только укрепляют эту репутацию. Мы подобрали десяток комиксовых сериалов, которые предназначены для взрослой аудитории, не содержат людей в цветных трико, имеют структуру законченного произведения и могут хотя бы отдаленно считаться научной фантастикой.

Я постарался опустить совсем уж очевидные рекомендации прочитать «Хранителей» (The Watchmen) и V for Vendetta — с нетленкой Алана Мура ты уже наверняка сталкивался. Однако без классики не обойтись никак, поэтому начнем со старых и проверенных временем рекомендаций, а потом постепенно перейдем к более новому и экспериментальному.

Transmetropolitan

Наверняка где-нибудь на просторах интернета тебе уже попадалось изображение лысого мужчины в странных красно-зеленых очках и с татуировкой паука на голове. Обычно он сжимает в зубах сигарету и смотрит на нас с дьявольским прищуром. Так вот, зовут этого товарища Спайдер Иерусалим, и он работает журналистом в городе будущего, который в комиксе называется просто Город.

При том что Transmetropolitan далеко не нов (первый выпуск датируется 1997 годом, последний — 2002-м), он нисколько не утратил актуальности — ни в плане обсуждаемых проблем, ни даже в плане технологий.

Например, на первых же страницах нам попадается разумный 3D-принтер, который откуда-то скачал себе цифровых наркотиков и, немного заглючив, напечатал для Спайдера знаменитые очки. Тот, кстати, и сам не чужд веществам — иначе какой из него последователь Хантера Томпсона?

И пусть яркие краски не собьют тебя с толку: Город — это самая настоящая антиутопия. По помойкам шастают трехглазые кошки-мутанты, неоновые витрины рекламируют сексуальные утехи с участием кукол из «Маппет-шоу», беспризорные дети грызут выращенные in vitro человеческие конечности, и так далее, и тому подобное.

Пристроившись на крыше стрип-клуба, Спайдер сражается за последние крохи правды, справедливости и человеческого достоинства: строчит колонку, где, не стесняясь в выражениях, выводит на чистую воду коррумпированных политиков. В общем, что тут может не понравиться?

The Invisibles

Советовать The Invisibles даже немного странно — это знаменитое произведение, которое оставило в истории комиксов след, сравнимый с «Хранителями». Пересказывать сюжет тоже бессмысленно: кислотные видения и отсылки к поп-культуре, равно как и приключения команды крайне неординарных личностей, которые ведут войну за свободу человеческого сознания с загадочной Внешней Церковью, — все это гораздо лучше изучать в первоисточнике.

Ты можешь спросить, что в нашем списке делает мистика. The Invisibles здесь скорее из-за тематики бунта и контркультуры. Впрочем, этот комикс вполне можно считать фантастикой — просто в широком смысле и без прямых связей с технологиями.

Признаюсь: я, начав уже не один раз, так ни разу и не дочитал «Невидимок» до конца. Характерно, что каждый раз при чтении удается найти что-то новое, но процесс идет не быстро и не легко. В общем, запасайся терпением — Invisibles того, безусловно, стоят.

Y: The Last Man

И снова современная классика. Y: The Last Man начал публиковаться в 2002 году, а закончился в 2008-м. На страницах этого комикса тебя ждет история о том, как вирус уничтожил всех мужчин и животных-самцов на земле, кроме главного героя Йорика и его ручной обезьянки Амперсанда.

Йорик, вместо того чтобы стать основным источником генетического материала, тщательно маскируется и пересекает Америку, чтобы докопаться до причин заражения, найти свою возлюбленную и (куда же без этого) спасти человечество.

Диалоги то и дело ненавязчиво сворачивают на обсуждение полового неравенства и гендерных стереотипов, но Y: The Last Man вряд ли утомит тебя моралью. Приключения со стрельбой, драками и легкомысленными переодеваниями, постапокалипсис в качестве живописного фона, ненавязчивый юмор, яркие персонажи и в целом крайне жизнеутверждающий настрой помогают проглотить все 60 выпусков за несколько дней. Так что заранее выдели под это выходные или часть отпуска, а не то можешь случайно выпасть из жизни.