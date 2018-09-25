Во фреймворке Apache Struts 2, виновном в утечке данных у Equifax, нашли очередную дыру. Она позволяет злоумышленнику, не имея никаких прав в системе, выполнить произвольный код от имени того пользователя, от которого запущен веб-сервер. Давай посмотрим, как эксплуатируется эта уязвимость.

INFO В 2017 году мы рассмотрели две уязвимости в Struts 2, обе из которых приводили к выполнению произвольного кода в системе. Одна была связана с реализацией REST API, а другая как раз с парсингом языка OGNL (кстати, именно она и подвела Equifax).

Баг обнаружил исследователь Мань Юэ Мо (Man Yue Mo) из Semmle Security Research team десятого апреля 2018 года. Под угрозой оказались все версии фреймворка до 2.3.34 и 2.5.16 включительно. Атакующий может внедрить собственный namespace в приложение с помощью параметра в HTTP-запросе. При этом он никак не фильтруется приложением Struts и может быть произвольной строкой, которая затем попадает в парсер языковых конструкций OGNL (Object-Graph Navigation Language). А это прямая дорога к RCE.

Уязвимость получила внутренний идентификатор S2-057 (CVE-2018-11776) и статус критической. Давай разбираться, какие промахи допустили разработчики на этот раз.

Стенд

Один из немногих случаев, когда поднятие стенда на Java не представляет никаких проблем. В качестве веб-сервера я буду использовать Apache Tomcat версии 8.5.20 для Windows. Фреймворк возьму последней уязвимой версии ветки 2.3 — 2.3.34. Скачать ее можно с официального сервера архивных версий.

В архиве нас будет интересовать только файл struts2-showcase.war из папки apps . По сути, это тот же архив в формате ZIP. Просто распакуй его в директорию webapps/struts2-showcase .

Это почти все приготовления. Осталось только создать комфортные условия для тестирования уязвимости. Для этого отредактируем содержимое файла struts-actionchaining.xml из директории struts2-showcase/WEB-INF/classes .

/webapps/struts2-showcase/WEB-INF/classes/struts-actionchaining.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.3//EN" "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.3.dtd"> <struts> <package name="actionchaining" extends="struts-default"> <action name="actionChain1" class="org.apache.struts2.showcase.actionchaining.ActionChain1"> <result type="redirectAction"> <param name = "actionName">comehere</param> </result> </action> </package> </struts>

После этого запускаем сервер, переходим по адресу http://127.0.0.1:8080/struts2-showcase/index.action и наблюдаем приветственную страницу с примерами использования Struts 2.

Если у тебя Linux, то рекомендую взять Docker и поднять стенд одной командой:

$ docker run -d -p 8080:8080 vulhub/struts2:2.3.34-showcase

После этого не забудь отредактировать файл /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/struts-actionchaining.xml и перезапустить Tomcat.

Возникло желание немного подебажить? Тогда твой выбор — IntelliJ IDEA. Просто открой папку с исходниками ( /struts-2.3.34/src ), в ней и настрой запуск сервера с приложением Showcase через Maven.

Дальше можешь выбирать пункт Debug из меню Run, ставить брейки и дебажить как тебе вздумается.

Детали уязвимости

Существует несколько кейсов, при которых возможна эксплуатация уязвимости. Первый из них — когда опция alwaysSelectFullNamespace установлена в true . Такую настройку, например, использует очень популярный плагин для Struts под названием Convention.

/plugins/convention/src/main/resources/struts-plugin.xml

... <struts order="20"> ... <constant name="struts.mapper.alwaysSelectFullNamespace" value="true"/> ...

Если твое приложение использует этот плагин, значит, оно уязвимо. Struts Showcase его использует.

/struts2-showcase/META-INF/maven/org.apache.struts/struts2-showcase/pom.xml

... <dependency> <groupId>org.apache.struts</groupId> <artifactId>struts2-convention-plugin</artifactId> </dependency> ...

Второй вариант — если приложение использует действия (actions), которые сконфигурированы без указания конкретного пространства имен (namespace), или использует в качестве него символы подстановки ( /* ). Это относится не только к действиям, определенным внутри конфигурационных файлов Struts, но и к пространству имен, используемых непосредственно в исходном коде. Помнишь, во время поднятия стенда мы изменяли файл struts-actionchaining.xml ? Тем самым мы создали условия для возможной атаки.