Если ты хочешь превратить код в микросхему, используя FPGA, то эта статья поможет тебе освоиться со всеми инструментами. Мы создадим простейший бинарный счетчик, способный считать вниз и вверх. Исходный код на языке Verilog мы промоделируем и синтезируем в среде разработки Xilinx Vivado. Заодно познакомимся с процессом разработки прошивки, а результат можно будет проверить на отладочной плате.

INFO О том, что такое FPGA, как они устроены и почему во многих случаях они предпочтительнее, чем CPU, GPU и ASIC, читай в предыдущей статье: «FPGA. Разбираемся, как устроены программируемые логические схемы и чем они хороши».

Для примера я возьму простую и доступную Zybo board, но все будет работать на любой современной плате Xilinx, которая поддерживает Vivado. Если понадобится поменять файл ограничений, напиши мне, я смогу помочь.

Стоит сказать о требованиях к операционной системе. Я работаю в Ubuntu 16.04, но подойдут и Windows 7 или 10, CentOS 6 и 7 или SUSE последних версий.

Устанавливаем Vivado

Первым делом скачивай Vivado Design Suite — HLx Editions — 2018.2 Full Product Installation для своей ОС отсюда (на выбор варианты для Linux и для Windows).

Перед установкой следует зарегистрироваться на сайте.

Для ознакомительных целей я рекомендую установить бесплатную версию Vivado — WEB Pack, она по набору функций ничем не отличается от платной версии, но имеет ограничение на размер дизайна. Это значит, что счетчик в ней можно спроектировать, а что-то посложнее, что можно было бы продать, — вряд ли.

В конце установки откроется Vivado License Manager, также его можно открыть и из Vivado — через вкладку Help в главном меню. Сюда нам нужно подсунуть файл лицензии. Давай создадим ее.

Заходим на xilinx.com, попадаем на следующую страницу. Выбираем свой аккаунт. Ставим галочку напротив Vivado Design Suite HL: WebPACK 2015 and Earlier License и жмем на Generate Node-Locked License. Далее используем MAC своей сетевой карты для идентификации хоста и генерируем файл лицензии, который ты позже получишь на почту. Получив файл лицензии в Vivado License Manager, жмем на Load Licence → Copy License.

Теперь Vivado установлена, и нам нужно убедиться, что она корректно запускается.

Открываем терминал в Linux и пишем:

$ source $XILINX_INSTALL_PATH/Vivado/2018.2/settings64.sh

где XILINX_INSTALL_PATH — место установки Vivado. Теперь для запуска достаточно написать vivado .

Также надо установить драйверы кабеля USB для загрузки прошивки. В Windows для этого просто ставим галочку Install Cable Drivers во время установки. В Linux следует вернуться в терминал и набрать следующее:

$ cd $XILINX_INSTALL_PATH/Vivado/2018.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers

Теперь ставим драйверы для платы Zybo:

$ sudo ./install_digilent.sh

Запускаем пример и моделируем схему

Мы спроектируем четырехбитный бинарный счетчик с задаваемым направлением счета и выводом значения на светодиоды. Счетчик будет синхронным: работать он будет на одной тактовой частоте. При работе в железе счетчик станет изменять свое значение не каждый период тактовой частоты, а один раз в секунду, иначе мы не увидим моргание (при частоте 125 МГц оно для глаза сольется в ровный свет).

После загрузки проекта в FPGA он будет работать так: каждую секунду четыре светодиода переключаются в соответствии с бинарным представлением значения счетчика. Помимо светодиодов, на плате есть еще кнопки и тумблеры. При нажатии на одну кнопку счетчик сбрасывается в ноль. Один из тумблеров разрешает счет, второй тумблер — задает направление счета.

Чтобы получить исходный код и запустить проект в Linux, нам нужно ввести такие команды:

$ git clone https://github.com/urock/rtl_examples.git $ cd rtl_examples/counter_sv/vivado $ source $XILINX_INSTALL_PATH/Vivado/2018.2/settings64.sh $ ./create_project.sh

В Windows в месте выполнения скрипта create_project.sh надо открыть специальное терминальное окно из меню «Пуск» и из папки, созданной во время установки Vivado, перейти в директорию rtl_examples/counter_sv/vivado , где выполнить команду из файла create_project.sh .

В терминале открывается Vivado, создает проект, добавляет в него исходные файлы. Далее открывается Vivado TCL shell, здесь вводим команду start_gui , чтобы перейти в режим GUI. В окне Flow Navigator жмем Simulation → Run Simulation → Run Behavioral Simulation и видим окно вейвформ сигналов.

В этом окне отображаются зависимости от времени логических сигналов внутри нашей схемы счетчика. Мы видим тактовый сигнал clk , сигнал сброса reset , сигнал разрешения работы enable , сигнал выбора направления счета dir , сигнал cnt_en , который определяет частоту переключения битов счетчика, и, наконец, значение счетчика, выведенное на четыре светодиода.

Самое время посмотреть на исходные файлы! Закрываем симуляцию и смотрим в окно Sources.

В разделе Design Sources лежат исходные файлы RTL на языке System Verilog: counter.sv и counter_top.sv . В каждом определено по одноименному модулю, причем, как видно, модуль counter находится внутри модуля counter_top , что определяет иерархию модулей проекта.

В разделе Constraints находятся файлы ограничений XDC (Xilinx Design Constraints). Как уже упоминалось, в них определяются ножки микросхемы, к которым должны подключаться порты ввода-вывода верхнего уровня RTL (top level) и период тактового сигнала.

В разделе Simulation Sources, помимо наших файлов RTL, мы видим еще один уровень иерархии — самый верхний. Это так называемый test bench (tb) — виртуальный стенд, куда мы поместили модуль counter_top . Надо обратить внимание, что модуль counter_tb не имеет портов ввода-вывода: входные сигналы для нашей схемы назначаются непосредственно средствами языка System Verilog.

Посмотрим на код counter.sv .