В мае 2018 года, после четырех лет работы, первые клиенты Intel получили серверные процессоры Xeon со встроенными FPGA — Intel Xeon SP-6138P . Это первая ласточка нового класса продуктов, о котором в Intel говорили с тех самых пор, как корпорация поглотила одного из двух ведущих производителей FPGA — фирму Altera.

Главное преимущество FPGA над программной реализацией решения той же задачи — существенно большая скорость. Хардверная реализация в виде специализированного чипа уступает FPGA: последние можно настраивать под нужды конкретного пользователя, даже если ему нужен всего один чип и даже если задача может изменяться в процессе работы микросхемы.

Второе особенно важно, ведь стандарты передачи и обработки информации регулярно обновляются, а покупать новое железо каждый раз крайне накладно. Разумеется, за эти преимущества FPGA расплачиваются высокой стоимостью и некоторыми другими недостатками, но свое место под солнцем они уже завоевали очень давно: самые первые продукты Xilinx и Altera стали хитами в середине восьмидесятых, и рынок программируемой логики, оценивавшийся в 100 миллионов долларов в 1985 году, сейчас составляет семь миллиардов и продолжает расти.

Идея встроенных FPGA достаточно нова, и SP-6138P — первый важный продукт такого рода.

Целевая задача, для которой Intel ставят в серверный процессор FPGA, — аппаратная реализация Open Virtual Switch, одного из ключевых инструментов виртуализации в дата-центрах. По данным Intel, применение FPGA должно вдвое уменьшить задержку, утроить пропускную способность и освободить часть процессорных ядер от программной реализации Open Virtual Switch, таким образом увеличив доступную вычислительную мощность на том же процессоре.

Соединение двух чипов на печатной плате (пусть даже маленькой и находящейся внутри корпуса) требует организации канала передачи данных, который включает в себя схемы ввода-вывода двух кристаллов и соединения между кристаллами и корпусом или платой. Все это — задержки и увеличение потребляемой мощности. В случае встроенной FPGA достаточно напрямую соединить два массива маленьких транзисторов, не теряя время и мощность на преобразование сигнала в удобоваримый для стандартов DDR4/PCIe вид. Внутрикристальная шина может быть любой ширины и конфигурации, что существенно удешевляет систему и позволяет организовать удобный обмен данными между FPGA и процессором и даже, например, обеспечить когерентность кеш-памяти без снижения частоты работы системы.

Именно возможность максимально быстрого и удобного обмена данными с другими частями системы — главный драйвер развития встраиваемых FPGA.

Разумеется, продукт Intel — не первый на рынке. С несколько меньшим шумом встраиваемые FPGA уже давно завоевывают сердца производителей самых разных систем на кристаллах. Однако, когда такой шаг совершает один из крупнейших игроков, это может стать началом интересного тренда.