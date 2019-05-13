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Здесь и далее в качестве условных публичных адресов IPv4 я использую сети 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 и 203.0.113.0/24, которые в RFC 5737 зарезервированы для примеров и документации.
Dual stack GRE
Для передачи IPv4 поверх IPv4 часто используют IPIP, для передачи IPv6 поверх IPv4 — SIT, а для передачи IPv6 поверх IPv6 есть IP6IP6, хотя случаи его применения мне неизвестны. Недостаток в том, что для сети с dual stack потребовалось бы больше одного туннеля.
GRE может решить обе задачи одновременно. В Linux достаточно добавить на туннельный интерфейс адреса из обоих протоколов.
Все команды iproute2, которые изменяют настройки, нужно выполнять с правами root. Большинство команд для просмотра настроек особых прав не требуют, но и тут есть исключения.
Создаем туннель.
$ ip tunnel add tun0 mode gre local 203.0.113.10 remote 198.51.100.20
$ ip link set dev tun0 up
Добавляем адреса.
$ ip address add 10.10.10.1/24 dev tun0
$ ip address add 2001:db8:1::1/64 dev tun0
Важно помнить, что туннели в Linux создаются в выключенном (down) состоянии. Не забывай добавлять в скрипты
ip link set dev ... up.
gretap
Классический GRE инкапсулирует пакеты IP. Однако протокол не просто так называется generic routing encapsulation. Он вполне может передавать и кадры протоколов канального уровня.
В заголовках GRE для протокола инкапсулированного пакета есть отдельное поле, куда пишется EtherType нагрузки, и пакет помещается в полезную нагрузку целиком. А сам GRE — отдельный протокол IP с номером 47. Детали можно узнать из RFC 2784.
Команды для настройки несколько отличаются от обычного GRE:
$ ip link add tun0 type gretap local 192.0.2.10 remote 203.0.113.20
$ ip link set dev tun0 up
Если мы просто присвоим туннелю адрес и будем маршрутизировать через него трафик, особой пользы от того, что он работает на канальном уровне, мы не увидим. Зато его можно объединить в мост с физическим интерфейсом и отправить весь трафик из сегмента L2 на другую сторону туннеля.
Объединим интерфейсы
eth2 и
tun0 в мост
br0:
$ ip link add br0 type bridge
$ ip link set dev br0 up
$ ip link set dev eth2 master br0
$ ip link set dev tun0 master br0
Несколько туннелей GRE к одному хосту
Обычно между двумя маршрутизаторами настраивают по одному туннелю. Что, если нужно больше, например для тестов? У GRE есть на это ответ. Можно указать «ключ» и создать своего рода кодовое разделение доступа. Если между хостами уже настроен обычный туннель, никаких трудностей это не создаст.
$ ip tunnel add tun2 mode gre local 198.51.100.10 remote 203.0.113.20 key 1234
$ ip address add 10.10.10.1/28 dev tun2
$ ip tunnel add tun3 mode gre local 198.51.100.10 remote 203.0.113.25 key 3456
$ ip address add 10.10.20.1/28 dev tun3
Несмотря на название, к шифрованию эта опция не имеет никакого отношения — «ключ» передается в открытом виде и служит только для идентификации туннелей.
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