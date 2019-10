Как не раз было доказано на практике – не стоит рекламировать свой продукт как «невзламываемый», подобные громкие заявления редко заканчиваются хорошо. Очередным подтверждением этому стал случай с VPN-провайдером NordVPN, на днях разместившем в Twitter смелую рекламу, которая заявляла, что ни один хакер не сможет украсть онлайн-жизнь пользователя, если тот использует VPN.

Из-за этих громких заявлений компания не только подверглась критике. В ответ на это сообщение ИБ-специалист, известный как hexdefined, заметил в Twitter, что NordVPN был скомпрометирован, так как приватные ключи (в том числе OpneVPN и для сертификата официального сайта компании) похищены и публично доступны в интернете.

So apparently NordVPN was compromised at some point. Their (expired) private keys have been leaked, meaning anyone can just set up a server with those keys... pic.twitter.com/TOap6NyvNy

— undefined (@hexdefined) October 20, 2019