Несколько лет назад мне удалось захватить поддомены на сайтах компании Microsoft и получить доступ к почте и файлам пользователей Outlook и OneDrive, а также к данным профилей на Xbox.com. Я расскажу о том, что конкретно для этого потребовалось, а заодно посмотрим, как такая атака может выглядеть сейчас, в 2020 году.

Есть два вида интересных манипуляций с поддоменами. Один дополняет другой. Мы рассмотрим оба.

Захват через забытый CNAME

Современные компании используют большое количество облачных сервисов. Для простоты подключения используются поддомены основного домена организации, а контент обслуживается облачным сервисом напрямую. В таком случае администраторам компании достаточно добавить DNS-запись вида CNAME (canonical name или, проще говоря, алиас) со ссылкой на облачный сервис.

Например, настройка GitHub Pages для домена wiki.company.com может выглядеть следующим образом:

$ dig wiki.company.com +nostats +nocomments +nocmd wiki.company.com 1728 IN CNAME company-wiki.github.io. company-wiki.github.io. 3529 IN A 185.199.110.153

Но что будет, если репозиторий удалят вместе с настройкой привязки к домену wiki.company.com? Вполне вероятно, что DNS-запись при этом останется, — добавляет эти записи обычно админ, а следить, чтобы их оперативно удаляли, чаще всего некому. Тут играет человеческий фактор.

В таком случае злоумышленник может создать репозиторий и привязать его к wiki.company.com. Поскольку CNAME wiki.company.com уже указывает на company-wiki.github.io, с этого момента содержимое wiki.company.com будет контролировать злоумышленник.

Угнанный поддомен компании может использоваться для похищения сессионных кук, фишинговых атак, обхода CORS и CSP.

Захват доменов на внешних ссылках

Возможен также вариант захвата доменов, которые не принадлежат организации, но ссылки на которые используются для загрузки внешних скриптов. Представим, что страница приложения выглядит так:

<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>app.company.com Application</title> <link rel="stylesheet" href="css/application.css"> </head> <body> <script src="https://subdomain.3rdparty.com/script.js"></script> ... </body> </html>

Если будет возможен захват поддомена subdomain.3rdparty.com по схеме CNAME, злоумышленник сможет контролировать содержимое и выполнить произвольный код в контексте app.company.com. А если домен 3rdparty.com истек и удален — злоумышленник может вновь зарегистрировать его и контролировать все его поддомены.

Угоняем сессии Outlook и OneDrive

Несколько лет назад мне удалось захватить множество поддоменов Microsoft, в том числе для Live.com. Это дало возможность беспрепятственно перехватывать сессии пользователей Outlook и OneDrive. Как это было? Сейчас расскажу.

При регистрации любого сервиса Azure (например, виртуального сервера или виртуального хостинга) указывается имя, по которому можно потом можно обращаться напрямую либо через CNAME. Например, веб-приложение будет доступно по адресу XYZ.azurewebsites.net, где XYZ — имя приложения.

Для различных сервисов Azure использует набор разных доменов, они также могут немного отличаться и иметь префикс региона размещения ресурса:

*.cloudapp.net *.cloudapp.azure.com *.azurewebsites.net *.blob.core.windows.net *.cloudapp.azure.com *.azure-api.net *.azurehdinsight.net *.azureedge.net *.azurecontainer.io *.database.windows.net *.azuredatalakestore.net *.search.windows.net *.azurecr.io *.redis.cache.windows.net *.azurehdinsight.net *.servicebus.windows.net *.visualstudio.com

В Microsoft этот механизм применяют и для своих приложений, в тех же пространствах имен, что и остальные пользователи. При анализе легко увидеть, что множество поддоменов Microsoft.com используют сервисы Azure и указывают на набор доменов, приведенный выше.

Что происходит после того, как сервис перестает использоваться Microsoft и удаляется? Мы можем зарегистрировать сервис Azure на нашей учетной записи, но с тем же именем. Таким образом, существующая запись CNAME будет указывать уже на созданный нами сервис, который мы можем полностью контролировать.