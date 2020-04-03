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Есть два вида интересных манипуляций с поддоменами. Один дополняет другой. Мы рассмотрим оба.
Захват через забытый CNAME
Современные компании используют большое количество облачных сервисов. Для простоты подключения используются поддомены основного домена организации, а контент обслуживается облачным сервисом напрямую. В таком случае администраторам компании достаточно добавить DNS-запись вида CNAME (canonical name или, проще говоря, алиас) со ссылкой на облачный сервис.
Например, настройка GitHub Pages для домена wiki.company.com может выглядеть следующим образом:
$ dig wiki.company.com +nostats +nocomments +nocmd
wiki.company.com 1728 IN CNAME company-wiki.github.io.
company-wiki.github.io. 3529 IN A 185.199.110.153
Но что будет, если репозиторий удалят вместе с настройкой привязки к домену wiki.company.com? Вполне вероятно, что DNS-запись при этом останется, — добавляет эти записи обычно админ, а следить, чтобы их оперативно удаляли, чаще всего некому. Тут играет человеческий фактор.
В таком случае злоумышленник может создать репозиторий и привязать его к wiki.company.com. Поскольку CNAME wiki.company.com уже указывает на company-wiki.github.io, с этого момента содержимое wiki.company.com будет контролировать злоумышленник.
Угнанный поддомен компании может использоваться для похищения сессионных кук, фишинговых атак, обхода CORS и CSP.
Захват доменов на внешних ссылках
Возможен также вариант захвата доменов, которые не принадлежат организации, но ссылки на которые используются для загрузки внешних скриптов. Представим, что страница приложения выглядит так:
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>app.company.com Application</title>
<link rel="stylesheet" href="css/application.css">
</head>
<body>
<script src="https://subdomain.3rdparty.com/script.js"></script>
...
</body>
</html>
Если будет возможен захват поддомена subdomain.3rdparty.com по схеме CNAME, злоумышленник сможет контролировать содержимое и выполнить произвольный код в контексте app.company.com. А если домен 3rdparty.com истек и удален — злоумышленник может вновь зарегистрировать его и контролировать все его поддомены.
Угоняем сессии Outlook и OneDrive
Несколько лет назад мне удалось захватить множество поддоменов Microsoft, в том числе для Live.com. Это дало возможность беспрепятственно перехватывать сессии пользователей Outlook и OneDrive. Как это было? Сейчас расскажу.
При регистрации любого сервиса Azure (например, виртуального сервера или виртуального хостинга) указывается имя, по которому можно потом можно обращаться напрямую либо через CNAME. Например, веб-приложение будет доступно по адресу XYZ.azurewebsites.net, где XYZ — имя приложения.
Для различных сервисов Azure использует набор разных доменов, они также могут немного отличаться и иметь префикс региона размещения ресурса:
*.cloudapp.net
*.cloudapp.azure.com
*.azurewebsites.net
*.blob.core.windows.net
*.cloudapp.azure.com
*.azure-api.net
*.azurehdinsight.net
*.azureedge.net
*.azurecontainer.io
*.database.windows.net
*.azuredatalakestore.net
*.search.windows.net
*.azurecr.io
*.redis.cache.windows.net
*.azurehdinsight.net
*.servicebus.windows.net
*.visualstudio.com
В Microsoft этот механизм применяют и для своих приложений, в тех же пространствах имен, что и остальные пользователи. При анализе легко увидеть, что множество поддоменов Microsoft.com используют сервисы Azure и указывают на набор доменов, приведенный выше.
Что происходит после того, как сервис перестает использоваться Microsoft и удаляется? Мы можем зарегистрировать сервис Azure на нашей учетной записи, но с тем же именем. Таким образом, существующая запись CNAME будет указывать уже на созданный нами сервис, который мы можем полностью контролировать.
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