Аналитики компании ESET сообщают, что русскоязычная хакерская группа Energetic Bear (она же DragonFly), взломала два сайта, принадлежащих международному аэропорту Сан-Франциско.

Судя по опубликованной представителями аэропорта информации, компрометация произошла в марте текущего года и затронула сразу два ресурса. Так, атаки злоумышленников были направлены на сайт SFOConnect.com, которым пользуются сотрудники аэропорта, а также на сайт SFOConstruction.com, использующийся строительными подрядчиками воздушной гавани. Сообщалось, что в обоих случаях злоумышленники взломали ресурсы и внедрили на них вредоносный код, который эксплуатировал уязвимость в Internet Explorer для кражи учетных данных.

Однако аналитики ESET пишут, что целью злоумышленников являлись не учетные данные посетителей скомпрометированных сайтов, но учетные данные пользователей Windows.

The recently reported breach of #SFO airport websites is in line with the TTPs of an APT group known as Dragonfly/Energetic Bear. The intent was to collect Windows credentials (username/NTLM hash) of visitors by exploiting an SMB feature and the file:// prefix #ESETresearch 1/2 pic.twitter.com/pDZMdb49lb