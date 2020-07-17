Работать в Data Science, как ты мог слышать, — престижно и денежно. В этой статье я познакомлю тебя с азами языка R, который используют в «науке о данных». Мы напишем так называемый наивный байесовский классификатор, который будет детектить в почте спам. Конструируя программу, ты увидишь, как сухая скучная математика может быть вполне наглядной и полезной. Ты сможешь написать и понять эту программу, даже если никогда не сталкивался ни с чем подобным.

Сначала, впрочем, должен предупредить, что для полного понимания будет хорошо, если ты уже знаком с азами статических методов. Я, конечно, постараюсь изложить материал так, чтобы у вдумчивого читателя, незнакомого со статистикой, тоже был шанс вникнуть в тему, но теоретические основы статистики останутся за рамками этой статьи.

Плюс я исхожу из того, что ты, с одной стороны, хорошо подкован в теории и практике программирования, разбираешься в алгоритмах и структурах данных, но, с другой стороны, еще не сталкивался с языком R. Я познакомлю тебя с ним в том объеме, которого тебе хватит, чтобы комфортно написать, запустить и понять первую программу.

Знакомимся с языком R и готовим рабочее место

Для начала посмотрим, как установить R и как в нем запускать и отлаживать программы, как искать и устанавливать нужные библиотеки (в мире R они называются пакетами), как удобно искать документацию к разным функциям.

Язык R чрезвычайно мощный в том, что касается обработки и анализа данных. Де-факто это стандарт в Data Science. Язык создан математиками-статистиками для математиков-статистиков. В нем, как и в других инструментах, предназначенных для наукоемких вычислений, самый ходовой тип данных — это вектор. Самая популярная структура данных в R — это data frame (срез данных). Срез данных представляет собой матрицу с атрибутами, которая по виду очень похожа на реляционную БД.

IDE для R качай с официального сайта. Доступны версии для трех ОС: Linux, Mac и Windows. Установка должна пройти легко, но если что-то пойдет не так, попробуй первым делом заглянуть в FAQ.

Теперь запускаем IDE. Выглядеть она будет примерно так.

Подсветка синтаксиса здесь, конечно, так себе — вернее, ее вообще нет, — так что код можно спокойно писать в каком-нибудь другом редакторе, а IDE использовать только для запуска уже готового кода. Лично я пишу на R в онлайновом редакторе на rextester.com.

Чтобы установить нужный пакет (библиотеку), используй функцию install.packages . В install.packages есть полезная опция — suggests . По умолчанию ей присвоено значение FALSE . Но если перевести ее в TRUE , install.packages подгрузит и установит все вторичные пакеты, на которые полагается тот пакет, который ты ставишь. Рекомендую всегда устанавливать эту опцию в TRUE , особенно когда начинаешь с чистого листа и только-только (пере)установил R.

Вот тебе для удобства скрипт, который проверяет, установлены ли нужные тебе пакеты. Если какие-то из них не установлены, скрипт подгружает и устанавливает их. Перепечатай и сохрани скрипт в файл update_packages.r . Сейчас он подгружает только два пакета, которые нам понадобятся, когда будем писать детектор спама. По мере необходимости можешь добавлять и другие пакеты.

Чтобы выполнить скрипт (и этот, и все остальные, которые ты напишешь), сначала переключи рабочую директорию на ту, куда его сохранил. Для этого введи в консоль R функцию setwd (например, setwd("e:/work/r") ). Потом выполни команду source вот таким образом: source("install_packages.r") . Она запустит твой скрипт, и ты увидишь, как подгружаются пакеты, которые у тебя еще не установлены.

Чтобы подключить пакет к программе , используй функцию library или require . Например, library('tm') .

Чтобы найти документацию к функции, просто введи в консоли ?xxx , где xxx — имя интересующей тебя функции. IDE откроет в браузере страницу с информацией по этой функции.

Скачиваем спам

Сначала давай подготовим наборы данных для тренировки и проверки будущего детектора. Предлагаю взять их из архива Apache SpamAssassin. По ссылке ты найдешь подборку писем, расфасованную по трем категориям: spam (собственно, спам), easy_ham (правомерные письма, которые легко отличить от спама), hard_ham (правомерные письма, которые тяжело отличить от спама).

Создай в своей рабочей директории папку data . Перейди в нее и создай в ней еще пять папок:

easy_nonspam_learn , easy_nonspam_verify ;

, ; spam_learn , spam_verify ;

, ; hard_nonspam_verify .

По папкам spam_learn и spam_verify распредели по-братски письма из spam . По папкам easy_nonspam_learn , easy_nonspam_verify – из папки 'easy_ham'. В папку hard_nonspam_verify скопируй все письма из hard_ham .

Как ты уже наверно догадался, письмами из папок _learn мы будем тренировать свой детектор отличать спам от не-спама, а письмами из папок _verify – будем проверять, как хорошо он научился это делать.

Но почему тогда мы не создали папку hard_nonspam_learn ? Для остроты эксперимента! Мы будем тренировать детектор только теми письмами, которые легко отличить от спама. А в конце посмотрим, сможет ли он узнавать в письмах из категории hard_nonspam правомерную почту без предварительной тренировки.

Конструируем признаки

Теперь, когда у нас есть исходные данные для тренировки и проверки, нам нужно «сконструировать признаки», которые наш детектор будет выискивать в сырых текстовых файлах с письмами. Умение конструировать признаки — один из базовых навыков в Data Science. Залог успеха здесь — профессиональная интуиция, которая приходит с годами практики. Компьютеры пока еще не могут делать эту работу автомагически, вместо нас. И, скорее всего, никогда не смогут.

С другой стороны, компьютеры могут облегчить нашу работу по конструированию признаков. В частности, у R есть пакет tm (от слов Text Mining), предназначенный для анализа текстов. С его помощью мы подсчитаем, какие слова чаще всего встречаются в спаме и в не-спаме, и будем использовать их частотность в качестве признаков.

Современные детекторы спама делают значительно больше, чем подсчитывание частоты слов, но, как ты скоро убедишься, даже наш простенький детектор будет весьма неплохо отделять спам от не-спама.

В основу нашего детектора положим наивный байесовский классификатор. Логика его работы такая: если видим слово, которое в спаме встречается чаще, чем в не-спаме, то кладем его в копилку спам-признаков. По такому же принципу формируем копилку признаков для не-спама.

Как эти признаки помогут нам отделять спам от не-спама? Мы ищем в анализируемом письме оба вида признаков. Если в итоге получается, что признаков спама больше, чем признаков не-спама, значит письмо спамное, иначе — правомерное.

Вычисляя вероятности того, спам ли наше письмо, мы не учитываем, что какие-то слова могут быть взаимозависимыми. Мы оцениваем каждое слово в отрыве от всех остальных слов. На статистическом сленге такой подход называется «статистической независимостью». Когда математики-статистики исходят из такого предположения, не будучи до конца уверенными в том, что оно здесь правомерно, они говорят: «Наша модель наивная». Отсюда и название: наивный байесовский классификатор, а не просто байесовский классификатор.

Пишем функцию чтения писем из файлов

Сначала подгружаем библиотеки, которые нам понадобятся, и прописываем пути к папкам, в которых хранятся файлы с письмами.

Каждый отдельно взятый файл с письмом состоит из двух блоков: заголовок с метаданными и содержание письма. Первый блок отделен от второго пустой строкой (это особенность протокола электронной почты описана в RFC822). Метаданные нам не нужны. Нас интересует только содержимое письма. Поэтому напишем функцию, которая считывает его из файла с письмом.

Что мы тут делаем? В языке R файловый ввод/вывод осуществляется точно так же, как и в большинстве других языков программирования. Функция getMessage получает на входе путь к файлу и открывает его в режиме rt (read as text — читать как обычный текст).

Обрати внимание, здесь мы используем кодировку Latin-1. Зачем? Потому что во многих письмах есть символы, которых нет в кодировке ASCII.

Функция readLines считывает текстовый файл построчно. Каждая строка становится отдельным элементом в векторе text .

После того как мы прочитали из файла все строки, ищем первую пустую, а затем извлекаем все строки после нее. Результат помещаем в вектор msg . Как ты, наверно, понял, msg — это и есть содержимое письма, без заголовочных метаданных.

Наконец, сворачиваем весь вектор msg в единый блок текста (см. часть кода с функцией paste ). В качестве разделителя строк используем символ

. Зачем? Так его будет удобнее обрабатывать. И быстрее.

Считываем все письма со спамом

Сейчас создадим вектор, который будет содержать текстовые сообщения из всех спамных писем. Каждый отдельно взятый элемент вектора — это отдельное письмо. Зачем нам такой вектор? Мы будем с его помощью тренировать свой детектор.

Сначала мы получаем список всех файлов из папки со спамом. Но там, помимо писем, еще хранится файл cmds (служебный файл с длинным списком Unix-команд на перемещение файлов), который нам не нужен. Поэтому вторая строчка из предыдущего фрагмента кода удаляет имя этого файла из итогового списка.

Чтобы создать нужный нам вектор, воспользуемся функцией sapply , которая применит функцию getMessage ко всем именам файлов, которые мы только что получили при помощи dir .

Обрати внимание, здесь мы передаем в sapply безымянную функцию — чтобы объединить имя файла и путь к каталогу, где он лежит. Привыкай, для языка R это весьма распространенная конструкция.

Готовим корпус текстов для спамных писем

Теперь нам надо создать корпус текстов. С его помощью мы сможем манипулировать термами в письмах (в корпусной лингвистике составные части текста, в том числе слова, называют термами). Зачем нам это? Чтобы сконструировать признаки спама для нашего детектора.

Технически это значит, что нам надо создать терм-документную матрицу (TDM), у которой N строк и M столбцов ( N – количество уникальных термов, найденных во всех документах; M — количество документов в корпусе текстов). Ячейка [iTerm, jDoc] указывает, сколько раз терм с номером iTerm встречается в письме с номером jDoc .

Функция getTDM получает на входе вектор со всеми текстовыми сообщениями из всех спамных писем, а на выходе выдает TDM.

Пакет tm позволяет конструировать корпус текстов несколькими способами, в том числе из вектора писем (смотри функцию VectorSource ). Если тебе интересны альтернативные источники, набери в R-консоли ?getSources .

Но прежде чем конструировать корпус, мы должны сказать пакету tm , как надо вычищать и нормализовывать текст. Свои пожелания мы передаем через параметр control , который представляет собой список опций.

Как видишь, мы здесь используем четыре опции.

stopwords=TRUE — не принимать во внимание 488 стоп-слов (распространенные слова английского языка). Чтобы посмотреть, какие слова входят в этот список, набери в консоли stopwords() . removePunctuation=TRUE и removeNumbers=TRUE — говорят сами за себя. Мы их используем для уменьшения шума от соответствующих символов. Тем более что многие наши письма напичканы HTML-тегами. minDocFreq=2 — строки в нашей TDM нужно создавать только для тех термов, которые встречаются в корпусе текстов больше одного раза.