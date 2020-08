Вчера суд рассматривал­ вопрос о возможном выходе под залог для 17-летнего жителя Флориды Грэма Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), которого обвиняют в недавней атаке на Twitter. Из-за пандемии коронавируса заседание проходило в удаленном режиме, то есть в формате видеоконференции Zoom. Журналисты, присутствовавшие на заседании, сообщили, что в итоге судья Кристофер Нэш (Christopher Nash) был вынужден приостановить слушание из-за так называемого Zoom-Bombing’а.

Проблема заключалась в том, что конференция не была защищена паролем, так как слушание было публичным. По какой-то причине в настройках не был отключен звук для посетителей, а также им не запрещалось занимать экран. То есть присоединиться к конференции мог любой желающий, и этим незамедлительно воспользовались тролли.

Многочисленные пранкеры представлялись сотрудниками CNN и BBC, прерывали заседание криками и громкой музыкой, а потом вовсе стали транслировать порно. При этом судья и адвокаты сторон долгое время старались сохранять спокойствие и, как ни в чем не бывало, возобновляли обсуждения после каждой подобной «шутки».

Независимый ИБ-журналист Брайан Кребс пишет у себя в Twitter, что все могло быть и хуже: вместо обычного ролика с PornHub тролли могли бы транслировать в конференцию детское порно, и тогда все, кто записывал происходящее (а таких было немало), моли попасть под юридическое преследование за хранение такого контента.

Кребс отмечает, что судьям, проводящим процессы в онлайне, стоит лучше разбираться в происходящем. Подводя итог, Кребс опубликовал скриншот, запечатлевший лицо прокурора Эндрю Уоррена, который неожиданно обнаружил на экране порноролик. Сам Уоррен пишет, что ему хотелось бы надеяться, что это был первый и последний раз, когда ему пригодилось выражение лица «кто-то только что прервал судебное заседание порнографией».

That is apparently my "someone just interrupted our court proceeding with pornography" face. First and hopefully last time I ever make it.