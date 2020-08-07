Недавний взлом Twitter , устроенный школьником ради биткойнов, — настолько громкое событие, что в его тени могла потеряться не менее важная история с компанией Garmin . А ведь там имели место несколько дней недоступности сервисов, последствия, затрагивающие авиацию, судоходство и множество простых пользователей, и даже потенциальная угроза человеческим жизням. Расскажем поподробнее, от чего твое внимание отвлекли угнанные аккаунты Маска, Обамы и Гейтса.

Прокладывая курс к успеху

Если ты домосед, то есть некоторая вероятность, что о компании Garmin ты слышишь впервые. А между тем это крупная и весьма успешная корпорация, входящая в индекс «пятисот ключевых компаний США», S&P 500.

Компанию Garmin основали два человека, американец и тайванец, вместе работавшие в восьмидесятые инженерами-электронщиками в американской авиапромышленности. В те годы Гэри Баррелл (Gary Burrell) был заместителем начальника инженерного отдела компании King Radio, выпускавшей в том числе системы радионавигации для самолетов. В его отдел пришел новый сотрудник — доктор Мин Као (Min Kao), который до этого работал в нескольких компаниях, сотрудничавших с армией США и НАСА, над новыми технологиями в этой отрасли — навигацией по сигналам спутников.

Коллегам было очевидно, что у технологии большое будущее, в том числе и коммерческое. Но руководство считало иначе — оно было занято реорганизацией бизнеса в связи с чередой поглощений более крупными компаниями.

Устав заниматься уговорами, Гэри и Мин в 1989 году взяли все свои накопления, подзаняли у друзей и знакомых, собрали четыре миллиона долларов — и открыли свою собственную компанию с десятком инженеров в качестве сотрудников.

Время было самое подходящее. Система GPS только-только перешла во вторую фазу и стала доступной для гражданского использования. Армейский переносной приемник спутниковых сигналов, вставший на вооружение всего год назад, весил с батареями десять килограммов, и интерфейс у него был абсолютно не юзер-френдли.

Пионерами, впрочем, стать не удалось — на разработку своего продукта ушел год, а за это время на рынке кое-что появилось. Но коммерческому успеху это не помешало — первая модель компании, универсальный навигатор для кораблей и самолетов ProNav 100, оказалась настолько популярной, что даже втянула компанию в небольшой копирайтовый скандал. Компания-конкурент выпускала продукт под маркой Navpro и грозила судом за слишком похожие названия. Пришлось переименовываться.

Именно из-за этого курьеза Garmin и получила свое имя — новое название составили из имен основателей. А дальше — история успеха и неуклонного расширения бизнеса. В Войне в Персидском Заливе 1991 года американские солдаты поначалу использовали купленные за свои деньги GPS-навигаторы Garmin — контракт с армией не заставил себя ждать.

Компания смело осваивала новые рынки, а порой даже создавала их. В 2003 году они начали выпускать наручные девайсы для бегунов, сохраняющие информацию о пробежках, — задолго до моды на умные часы и фитнес-браслеты. Да и вообще в компании быстро сообразили, что их главный товар — GPS-навигацию — можно продавать самым разным клиентам, объединенным лишь стремлением к странствиям, и что разным сегментам этого рынка можно предлагать весьма специализированные товары.

И теперь Garmin продает GPS-навигаторы для самых разных условий использования — совмещенные со спутниковым телефоном и маячком для спасателей, встроенные в ошейники для собак и в часы для подводного плавания, предназначенные для гольфистов и велосипедистов, домов на колесах и мотоциклов, решения для обычных пользователей, для бизнеса и для военных... Кроме навигаторов, компания выпускает и разнообразные датчики, а также специализированные компьютеры для велосипедистов, наручные баллистические вычислители для стрелков, морские сонары и радары и даже прицел для лука с лазерным дальномером!

Но, развивая все эти новые направления, компания не забывала и о том, с чего отцы-основатели когда-то начинали. Garmin производит устройства авионики (авиационной электроники) — от специализированного планшета, который работает из коробки и просто крепится на штурвал, до многофункциональных панелей управления, которые встраиваются в кабину, интегрируются с радарами и автопилотами — тоже производства Garmin.

Самая последняя модель даже обладает функцией экстренной полностью автоматической посадки — достаточно просто нажать красную кнопку, и автопилот сам найдет место для посадки и произведет ее. Весьма полезная функция — богатому пенсионеру, владельцу маленького самолетика, вполне может стать плохо в полете, такое уже неоднократно случалось.

Впрочем, продукты Garmin стоят не только на маленьких частных самолетах, но и на более серьезных реактивных машинах бизнес-авиации. Иными словами, компания, в восьмидесятые начавшая свой путь практически в гараже, сегодня — как и положено в архетипической истории — стала всемирно известной, а ее создатели заняли места в списке миллиардеров журнала Forbes.

Куда ты завел нас, Сусанин-герой?

Подробно рассказать об истории успеха компании было нужно, чтобы пояснить, насколько хорошо там умеют зарабатывать деньги. Дизайнеры и инженеры Garmin делают качественные устройства, для того чтобы покупатели были готовы переплатить за бренд с хорошей репутацией. Компания предлагает товары с учетом специализированных потребностей, чтобы входить на нишевые рынки. Руководство не забывает, что военные хорошо платят, а инвестиции в инновации окупаются.

И наконец, в Garmin хорошо знают, что недостаточно просто продать один товар — нужно создать инфраструктуру, чтобы клиенты радостно покупали сопутствующие товары, дополнительные аксессуары и подписывались на платные сервисы, которые сделают их жизнь удобнее.

Например, сервис flyGarmin для обновления авиационных баз данных и приложение Garmin Pilot — многофункциональный инструмент для планирования полетов. Прокладка маршрутов, прогноз погоды в реальном времени, отображение специальных предупредительных сигналов для авиации — а также ведение отчетности, вычисление расхода топлива и синхронизация всего этого на разных устройствах.

Короче, это приложение превращает телефон или планшет в полноценный электронный планшет летчика и очень сильно облегчает штурманскую работу, необходимую, если полет хоть сколько-нибудь сложнее развлечений в аэроклубе по выходным.

INFO В странах Запада купить частный самолет, получить на него права пилота и летать на нем — гораздо проще, чем в России, и число таких самолетов, соответственно, гораздо выше. Это ведет к тому, что приходится как-то совмещать авиационные реалии, рассчитанные на профессиональных пилотов с длительной подготовкой, с тем, что ими могут пользоваться и пилоты-любители. На практике каждый летчик сам решает, насколько ему нужно заучивать авиационный жаргон и подражать профессионалам, — и современные технологии могут сильно облегчить эту задачу. Но и обходиться без них в случае чего будет очень непривычно.

Схожие услуги Garmin предлагает владельцам катеров и яхт, водителям-дальнобойщикам и компаниям-грузоперевозчикам. Множество любителей фитнеса использует их сервис Garmin Connect, который позволяет сохранять, анализировать и синхронизировать между несколькими устройствами данные о занятиях спортом — маршрут, длительность, график пульса. Через него же выполняется интеграция с популярным сервисом Strava — своего рода социальной сетью для бегунов, велосипедистов и других спортсменов.

И все эти нужные многим людям функции обрабатываются на серверах компании.