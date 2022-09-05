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Наша цель — прохождение средней по сложности машины Noter с площадки Hack The Box.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.160 noter.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта.
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Нашлось три открытых порта:
- 21 — служба vsftpd 3.0.3;
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 5000 — веб‑сервер Python Werkzeug 2.0.2.
Анонимный вход на FTP закрыт, с SSH мы ничего не сделаем, поэтому идем смотреть веб.
Точка входа
На сайте есть возможность регистрироваться и авторизоваться, чем мы обязательно должны воспользоваться.
Я всю работу выполняю через Burp, поэтому в идентификаторе сессии пользователя сразу заметил токен JWT.
JWT
JSON Web Token хранит необходимую информацию о текущем сеансе. В числе прочего в нем содержится HMAC — hash-based message authentication code, код авторизации на основе хеша. Его‑то нам и предстоит подделать.
Для работы с JWT будем использовать утилиту Flask-Unsign.
sudo pip3 install Flask==2.1.0 flask_unsign
flask-unsign --decode --cookie 'eyJsb2dnZWRfaW4iOnRydWUsInVzZXJuYW1lIjoicmFsZiJ9.YvKLvw.fDwY2juxacH9LTQV7xx_RyGo8EM'
Для создания HMAC требуется секретный ключ. Если мы сумеем восстановить или взломать секретный ключ, то сможем вносить любые изменения в информацию о сеансе. С помощью Flask-Unsign можем попробовать пробрутить секрет.
flask-unsign --wordlist rockyou.txt --unsign --cookie 'eyJsb2dnZWRfaW4iOnRydWUsInVzZXJuYW1lIjoicmFsZiJ9.YvKLvw.fDwY2juxacH9LTQV7xx_RyGo8EM' --no-literal-eval
Мы получили секретный ключ, а значит, можем записать свои данные в сеанс, в данном случае сменить пользователя. Генерируем сессию, устанавливаем в браузере и обновляем страницу. Я попробовал пользователя
admin, но ничего не вышло.
flask-unsign --sign --cookie "{'logged_in': True, 'username': 'admin'}" --secret 'secret123' --legacy
Скорее всего, такого пользователя не существует, поэтому нужно найти способ определить реальных пользователей. Сайт работает на Flask, к тому же предназначен для хранения заметок, поэтому первым делом я стал искать SSTI (включение шаблонов на стороне сервера) и XSS. Начал с создания заметки.
Затем я определил все места, где происходит вывод этого текста, но, к моему сожалению, везде используется экранирование.
Тест нагрузкой для XSS также не увенчался успехом. Тогда я решил посмотреть на механизм авторизации, а именно на сообщения, которые сервер отдаст в разных ситуациях. Иногда в таких случаях помогает определять время, которое затрачивается на проверку правильных и неправильных учетных данных. Но так далеко идти оказалось не нужно: сообщения для существующего и несуществующего пользователя оказались разными.
Точка опоры
Вооружаемся Burp Intrueder и принимаемся за перебор.
Перекидываем запрос в Burp (Ctrl-I, Ctrl-Shift-I) и отмечаем для перебора логин.
Список имен пользователей берем из набора SecLists.
Устанавливаем 256 потоков (можно и больше).
В результирующую таблицу добавим еще один столбец, куда будет попадать сообщение об ошибке.
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